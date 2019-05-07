Турки защитят украинские танки от ракет с лазерным наведением

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Военно-техническое сотрудничество Украины с некоторого времени нашим стратегическим партнером - Турцией - имеет не одностороннее направление.

Причем, что интересно, туркам есть что предложить нам даже в том направлении, которое у нас находится если не на подъеме, то уж точно в числе немногих конкурентоспособных. Речь идет о танкостроении.

Турецкая сторона с одной стороны получила уже достаточно много украинских наработок как для модернизации парка М-60, так и для перспективного танка "Алтай". А с другой - активно участвует в программе модернизации как танкового парка, так и легкой бронетехники. Об этом немного говорится в открытых источниках, однако время от времени все же просачивается.

И лучшее время для таких вот информационных сливов - это международные оружейные выставки. Вот и на недавно завершившейся в Стамбуле выставке IDEF 2019 появились новые подробности сотрудничества.

Турецкая компания Nero Endüstri заявила о подписании контракта на более чем 1 млн евро на поставку в Украину 30 комплектов системы противодействия активным оптико-электронным средствам на основе постановки аэрозольной завесы.

Эта система позволит защитить экипаж от ракет с лазерным наведением. Работает она достаточно просто: специальные датчики автоматически фиксируют лазерный луч, исходящий от управляемой ракеты и дают команду на применение в данном направлении аэрозольную завесу. Тем самым прерывается контакт между лазерным лучом и техникой, что фактически устраняет потенциальную угрозу.

По словам главу правления Nero Endüstri Алиджан Окчюн: "Наша продукция сравнительно дешевая и способна фиксировать большинство видов противотанковых снарядов. У экипажа появляются 5-10 секунд времени, которых бывает достаточно для выживания". Опять-таки стоит отметить, что прежде всего установка такой системы эффективна для бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Интересно, что Украина стала первым заказчиком этой системы, а по словам турецких менеджеров сотрудничество с нашей страной продолжается уже 4 года. Из продукции компании можно отметить генераторы военного образца мощностью от 2,5 до 75 kW, вспомогательные источники питания и другие подобные вещи.

Вообще танковая тема в последнее время в Украине на слуху. Так, появились дополнительные сведения о судьбе самых относительно современных танков Т-64БМ "Булат".

Напомним, что на момент начала войны на Донбассе в составе 1-й танковой бригады состояло 76 таких танков. В ходе боевых действий они хотя и зарекомендовали себя как достаточно эффективное средство борьбы, однако был выявлен и ряд серьезных недостатков. Прежде всего это была недостаточная мощность двигателя.

Поэтому в 2016-2017 гг. "Булаты" были выведены из боевого состава ВСУ и переданы для формирования танковой бригады резерва. Одновременно начались работы по варианту модернизации машин.

Головным предприятием как для проведения капитального ремонта, так и для модернизации был и остается "Завод имени А. Малышева", который входит в состав ГК "Укроборонпром".

В итоге судя по последним сообщениям часть "Булатов" прошла капитальный ремонт и была модернизирована по образцу "Т-64БВ 2017 года". Первым делом была повышена мощность двигателя стандартного двигателя 5ТДФМ. Следующим этапом стала установка более современного комплекса динамической защиты "Щит", который является более современным вариантом устанавливавшегося на "Булатах" "Ножа". Разработанный ГП БЦКТ "МИКРОТЕК" комплекс уже успешно устанавливается на Т-64БВ, Т-80, по некоторым данным отрабатывается его установка на Т-84.

Ничего не сообщается об установке современных навигационной и связной аппаратуры, однако, судя по всему, для украинских инженеров это уже не является такой уж новинкой поэтому на этом даже не стали акцентировать внимание.

Можно предположить, что на модернизированных "Булатах" установлены тепловизионные приборы наблюдения производства фирм "Тримен-Украина" и "UaRpa" для всех членов экипажа, а также новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" (фактически локализованная версия "Мотороллы"). Тем более, что этот вариант не предполагает изменение электрической сети и дополнительное оборудование устанавливается прямо на штатные крепления (которые на Т-64БМ такие же как и на Т-64БВ).

Еще одним стандартным элементом модернизации нашей бронетанковой техники в последнее время стала установка навигационного оборудования (устройств спутниковой навигации типа СН-4215) производства государственного предприятия "Оризон-Навигация". Отработанные на бронетранспортерах БТР-3,4 и "Дозор-2" решения пришлись "ко двору" и на Т-64. Причем в связке с цифровыми радиостанциями СН-4215 может работать в качестве информационной системы, которая позволяет обмениваться оперативной навигационной информацией между разными объектами системы.

Такая система позволяет вывести на абсолютно другой уровень оперативно-тактическое управление танковым подразделением во время боя. Экипаж теперь может, например, в любое время суток передавать на командный центр координаты цели. Это резко уменьшает время реакции и делает управление ходом боя (и операции в целом) более гибким.

"Укроборонпром" также сообщил, что на модернизированные "Булаты" установили улучшенную систему управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, что позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

Все это вместе взятое позволяет говорить, что вместе с модернизацией парка Т-64БВ ВСУ получает и относительно современные "Булаты", что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Причем, судя по всему, военные таки определились с основным типом танка и им станет Т-64 и его модификации. По крайней мере о реализации программы модернизации состоящих на вооружении Т-72 ничего не слышно последние пару лет уж точно. И в принципе это решение правильное - для поддержания на приемлемом уровне возможностей танков типа Т-64 в стране есть все возможности. А вот с Т-72, который производится в России, вполне возможны серьезные проблемы с запасными частями и агрегатами.