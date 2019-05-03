«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В последние пару лет одним из основных наших партнеров в оборонной сфере становится Турция. При этом интерес Анкары вполне очевиден - наши наработки в области танкостроения. И этому есть серьезные основания - во-первых, Турция получила огромный негативный опыт использования танковых сил в ходе боев в Сирии. Оказалось, что имеющиеся старенькие американские М-60 и германские "Леопард-2" уже не в полной мере отвечают реалиям современной войны.

Как итог - в боях как против ИГИЛ в начале 2017 г., так и против курдов в начале 2018 г. турки потеряли как минимум 12 танков "Леопард-2". При этом только четыре танка были уничтожены из советского противотанкового комплекса "Фагот", еще один был поражен ракетой американского противотанкового комплекса TOW-2 (экипаж спасся). А еще два танка были брошены турецкими танкистами и достались боевикам ИГИЛ в качестве трофеев.

После открытых попыток Эрдогана заигрывания с Россией (в частности, путем покупки ЗРК С-400), серьезно ухудшились отношения с ЕС и США. И как результат - практически полная приостановка проекта создания собственного основного боевого танка Altay.

Единственным вариантом стал запуск программы модернизации 40 M-60A3 и 120 M-60T. В ее реализации основной упор был сделан на сотрудничество с Украиной.

Начали с комплексов активной защиты. На международной выставке в Киеве "Оружие и безопасность-2017" был подписан контракт на локализацию производства в Турции комплекса "Заслон". Комплекс получил местное название Pulat.

Собственно комплекс "Заслон", который предназначен для защиты танков от ПТУР, кумулятивных снарядов танковых и противотанковых пушек, был разработан киевской фирмой "Микротек" в начале "нулевых" с использованием наработок по советской программе "Барьер". В 2009 г. "Заслон" формально был принят на вооружение украинской армии, но серийно для внутреннего рынка не производился.

На сегодняшний день отечественный комплекс является одним из самых передовых в мире и по большинству показателей обгоняет российские аналоги (например, "Арена" и "Трофи") и является их прямым конкурентом на мировом рынке вооружений. Основным преимуществом комплекса является его высокое быстродействие, которое составляет 0.001-0.005 против 0.07 с. по сравнению с конкурентами. Важным плюсом является также гораздо более низкая цена.

Комплекс имеет модульную конструкцию и без проблем может устанавливаться на любые танки, колесные и гусеничные бронированные машины. По заявлению производителя, принцип действия "Заслона" достаточно простой - радиолокационная станция комплекса непрерывно излучает на дистанцию приблизительно 2-2,5 м, в случае появления в этой области атакующего боеприпаса производится подрыв защитного боеприпаса, который создает круговое поле высокоскоростных осколков и мощную ударную волну. В итоге кумулятивные боеприпасы детонируют или изменяет свою траекторию, встречаясь таким образом с основным бронированием под невыгодным углом.

В этой же программе также используется и другая отечественная новинка - комплекс тандемной динамической защиты "Дуплет". Комплекс уже устанавливается на танках "Оплот" тайской армии и ВСУ (до 2014 г. поставлено две единицы, которые находятся в учебных подразделениях) и обеспечивает, прежде всего, защиту от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов.

По уровню защиты от снарядов этого типа "Дуплет" превосходит все существующие мировые аналоги. Так, наиболее совершенная на данный момент российская система "Реликт" обеспечивает защиту от американского снаряда М829А2 лишь на дистанции свыше 1 км, что не соответствует современным требованиям. А испытания обстрелом самого современного российского противотанкового комплекса "Корнет" в 2003 г. в рамках конкурса в Объединенных Арабских Эмиратах показали при применении "Дуплета" снижение бронепробивной способности до безопасного для танка уровня.

И, наконец, "вишенкой на торте" стали сообщения о том, что в первый день недавно открывшейся в Стамбуле международной оборонной выставки IDEF'19 представителями ГП "Спецтехноэкспорт" был парафирован контракт с турецкой государственной корпорацией MKEK на поставку 120 миллиметровых ствольных управляемых ракет "Конус" производства "Луч".

Судя по сообщениям СМИ, в течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки управляемых ракет и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки, а затем в результате частичного трансфера технологий они будут производится на мощностях MKEK.

Калибр ракеты 120 мм (стандарт НАТО) не оставляет сомнений в том, что они пойдут на вооружение танков Т-60 в рамках всей той же программы модернизации. Отметим, что управляемая ракета "Конус" способна поражать цель на расстоянии 5 километров, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов.

Таким образом, за относительно небольшие деньги Турция модернизирует парк своих устаревших танков до относительно современного уровня. Бонусом пойдет знакомство турецких оружейников с новыми для себя технологиями - ведь одним из условий сотрудничества является локализация производства.

С нашей стороны сотрудничество с Турцией тоже довольно продуктивно. С одной стороны, хотя турецкая военная промышленность не входит в число ведущих, однако фактически, несмотря на политические обещания, доступа на рынок военных технологий Запада и США (да, даже Израиля) у нас так и не появилось в достаточно приемлемом уровне. Это и понятно - наши союзники все-таки не совсем уверены в том, что страна не вернется в орбиту российского влияния и в этих условиях делится технологиями они не спешат.

А турки довольно охотно идут на передачу лицензии и технологических секретов - так, например, уже заговорили о локализации производства боевых беспилотников в Запорожье, есть еще ряд довольно интересных проектов.

С другой стороны - Турция тоже постепенно становится "не рукопожатой" и в развитии военной промышленности вынуждена больше полагаться на собственные силы. Которые, естественно, не бесконечны.

Поэтому Украина стала с одной стороны стала довольно перспективным рынком для реализации продукции местного военпрома, а с другой стороны - "донором" военных технологий.

Таким образом, можно говорить о том, что сотрудничество наших стран в ближайшие годы будет только углубляться и еще долго будет взаимовыгодным.