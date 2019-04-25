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НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
Национальный банк снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что в марте 2019 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,6% в годовом измерении, что соответствовало предыдущему прогнозу Национального банка.
Базовая инфляция снизилась даже стремительнее, чем ожидалось ранее (до 7,6%).
Отмечается, что это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление в начале года продолжило ослабляться.
Этому способствовала жесткая монетарная политика Национального банка.
В сообщении говорится, что она стала одной из причин укрепления курса гривны, что сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей.
Отмечается, что несмотря на электоральные события, сегодня сохраняется благоприятная ситуация на финансовом рынке Украины и инфляционные ожидания населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков продолжают улучшаться.
В дополнение к монетарным факторам, ослаблению инфляционного давления способствовали расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падение мировых цен на продовольствие.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.
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