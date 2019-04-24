Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Едва ли не главным ньюсмейкером первой послевыборной недели стал Окружной административный суд Киева (ОАСК). 22 апреля он сообщил сразу о двух своих решениях, и оба они имеют густой политический окрас.

Во-первых, ОАСК удовлетворил заявление Киевской Митрополии УПЦ (то есть украинского филиала Русской православной церкви) об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия УПЦ должна в своем уставе изменить свое официальное название и подать эти изменения в уставе на регистрацию до 26 апреля 2019 г. Это означает, что суд приостановил действие приказа до тех пор, пока суд не решит, отменять ли этот приказ.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта "может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица".

Во-вторых, ОАСК рассмотрел заявление об обеспечении иска о запрете назначения по президентской квоте членов Высшего совета правосудия (ВСП). В результате рассмотрения суд запретил конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов ВСП принимать решения об определении кандидатов, рекомендуемых для осуществления главой государства данного назначения. Кроме того, суд запретил председателю конкурсной комиссии Владимиру Буткевичу или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение президента Украины список кандидатов для соответствующего назначения. Опять же эти запреты действуют до тех пор, пока суд не примет решения по существу дела.

Пресс-служба ОАСК сообщила, что судом уже открыто производство по данному административному иску. Истец требует от конкурсной комиссии повторно провести соответствующий конкурс.

Личность этого истца в сообщении пресс-службы ОАСК не раскрывается. Но эти данные есть на официальном портале судебной власти Украины. Истец - ректор Хмельницкого университета управления и права Олег Омельчук, который в этом году безуспешно претендовал на место в ВСП от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Съезд состоялся 14 марта, в нем приняли участие 95 делегатов, но только 11 из них проголосовали за Омельчука.

Тут можно было бы сказать, что сюжет этой истории понятен: Омельчук провалился на одном конкурсе в ВСП (по квоте съезда представителей юридических вузов и научных учреждений) и захотел пробраться в ВСП через другой конкурс (по квоте президента Украины). Для этого у него был один способ: через суд остановить уже идущий конкурс и принудить конкурсную комиссию объявить новый.

Но это только то, что лежит на поверхности. А если копнуть глубже, сразу возникает вопрос о том, почему вдруг ОАСК пошел навстречу неудачливому конкурсанту. Ведь кадровых конкурсов в различных госорганах проводится множество, и если каждый из них останавливать по требованию любого провалившегося или опоздавшего претендента, то вся эта конкурсная система в госорганах попросту остановится - навсегда. Маловероятно, чтобы престижный и влиятельный столичный суд прогнулся ради удовлетворения амбиций какого-то человека из Хмельницкого. Гораздо более правдоподобно, что человеком из Хмельницкого воспользовались более крутые люди.

Именно к такому выводу приходит Фонд DEJURE - общественная организация, созданная экспертами-юристами с целью содействия верховенству права и реформам в сфере правосудия в Украине. "Это очередное свидетельство явно политически заангажированной работы ОАСК, - прокомментировал решение суда глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. - Фактически этот суд не дает еще действующему президенту Петру Порошенко осуществлять его полномочия назначать членов ВСП. Причем делает это способом, который явно не соответствует установленному порядку: формально - путем принятия и рассмотрения иска в конкурсную комиссию, фактически - запрещая совершать определенные действия именно президенту". Запретить любые действия главе государства напрямую ОАСК бы не смог, поскольку иски к президенту (как и соответствующие заявления об обеспечении исков) может рассматривать только Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Очевидно, что это решение ОАСК имеет густой политический окрас. Напомним, что в ВСП сейчас каждый голос на счету. А ВСП - это орган, через который проходят все назначения и увольнения судей. Контроль над ним - это ключ к контролю над всей судебной системой. И есть большая разница - пройдут ли в ВСП по президентской квоте двое победителей конкурса, проведенного при президенте Порошенко, или же это будут двое победителей нового конкурса, проведенного уже при президенте Зеленском.

Обычно для принятия "нужного" решения подбирается "нужный" судья. Сделать это не так просто, поскольку сейчас распределением дел между судьями занимается не председатель суда, а автоматическая система. Тем не менее при творческом подходе эту проблему можно преодолеть.

"Профессиональные наблюдатели отмечают, что, для того чтобы "помочь" системе автораспределения "правильно" определить судью для принятия решения об обеспечении иска, 38 судьям ОАСК в этот день пришлось уйти на больничный", - констатирует Фонд DEJURE. Действительно, на официальном портале судебной власти можно найти протокол автоматического распределения судебного дела, в котором зафиксировано, что из процедуры автораспределения были исключены 38 судей, почти все - по причине болезни, и остался только один-единственный судья Игорь Погрибниченко, которому система и передала это дело.

Обозреватели высказывают разные версии насчет вышеупомянутых решений ОАСК - то ли кто-то был в них очень заинтересован, то ли таким образом показано умение слышать «ветер перемен» и продемонстрировано негативное отношение к Петру Порошенко. В этой связи можно отметить, что, как сообщила пресс-служба ОАСК 23 апреля, один из судей ОАСК подал иск к президенту Порошенко с требованием издать указ о назначении судьи на должность и возместить материальный ущерб. Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда.

Также стоит вспомнить предыдущий скандал, вспыхнувший 18 апреля, когда ОАСК объявил о своем решении, которое признало незаконной национализацию Приватбанка. Истцом был Игорь Коломойский.

Его иск рассматривали судьи ОАСК Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелехин. Как подчеркнул Фонд DEJURE, в их добропорядочности "есть обоснованные сомнения". Приведя соответствующие факты, Фонд DEJURE указал на еще одно обстоятельство: "Интересно, что эти судьи в прошлом месяце должны были проходить квалификационное оценивание, чтобы подтвердить свою профессиональную состоятельность, однако Высшая квалификационная комиссия судей отложила соответствующие собеседования по неизвестным причинам".

"Принятие политически мотивированных решений - очень яркий признак этого суда, - отметил Михаил Жернаков. - Именно поэтому жизненно необходимым для страны является проведение качественного обновления судебной власти, чтобы в судах были только такие судьи, которые готовы принимать решения, независимо от того, кто президент или кто станет им через три дня". Поэтому будет очень интересно посмотреть, как станет обеспечивать независимость судов Владимир Зеленский.

Как ОАСК добился славы

Павел Вовк

Окружной административный суд Киева был создан еще 16 ноября 2004 г. указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 г. на собрании судей ОАСК председателем суда путем тайного голосования был избран Павел Вовк. Он работает в этом суде с 2007 г., а до того был помощником-консультантом народного депутата Сергея Кивалова. Павел Вовк дважды удостаивался антипремии "Не.Честь" Фонда DEJURE - за "использование политических связей" и за "несоответствие способа жизни судьи его доходам".

ОАСК прославился рядом скандальных решений. Одно из последних - об остановке конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы. Ранее ОАСК отменил запрет сериала "Сваты", продюсером которого является Владимир Зеленский, разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову и российскому политтехнологу Игорю Шувалову. Также ОАСК удовлетворил иск нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука об отстранении от работы и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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