Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ

Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви (УПЦ, в каноническом единстве с Московским патриархатом), которая обязана была до 26 апреля начать указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои официальные названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года", - сказано в нем.

Судом было удовлетворено заявление УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца.

Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.

При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Следует отметить, что судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Как сообщали Українськi Новини, Минкультуры опубликовало перечень обязанных указывать принадлежность к России церквей, в него вошли УПЦ и еще 4 организации.

Указанные организации должны в течение 3 месяцев внести в свой устав изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке.