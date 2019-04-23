Финансовые новости
- |
- 23.04.19
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
17:11 22.04.2019 |
Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви (УПЦ, в каноническом единстве с Московским патриархатом), которая обязана была до 26 апреля начать указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.
"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои официальные названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года", - сказано в нем.
Судом было удовлетворено заявление УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца.
Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.
Следует отметить, что судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.
Как сообщали Українськi Новини, Минкультуры опубликовало перечень обязанных указывать принадлежность к России церквей, в него вошли УПЦ и еще 4 организации.
Указанные организации должны в течение 3 месяцев внести в свой устав изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому
|Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора
|Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
|Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами
|Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича
|«Кравчук в юбке». Сможет ли Тимошенко стать матриархом украинской политики
|«Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде
|Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»
|Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить российскому МиГу 2 млн грн
Это интересно
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов