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Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса, - НБУ
Банки оптимистично оценивают перспективы кредитования населения и бизнеса.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Третий квартал подряд сохраняются позитивные ожидания финучреждений по притоку депозитов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса об условиях банковского кредитования.
76% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов в следующие 12 месяцев, а 74% - розничных кредитов.
Оптимизм банков относительно прироста депозитов населения сохраняется уже четыре года, однако последние три квартала подряд ожидания банков являются самыми наибольшими.
Притока депозитов ожидают 66% опрошенных респондентов - самое высокое значение показателя за весь период опроса.
В то же время 72% респондентов рассчитывают на приток средств бизнеса.
Повышение качества кредитного портфеля бизнеса и населения в следующие 12 месяцев ожидают преимущественно крупные банки - 26% опрошенных, хотя большинство респондентов изменений не прогнозирует.
Банки ожидают, что во 2-м квартале увеличится спрос на кредиты и бизнеса, и населению.
Согласно прогнозам банков спрос в корпоративном сегменте больше возрастет на краткосрочные кредиты, кредиты малым и средним предприятиям (МСБ) и гривневые займы.
На увеличение спроса на ипотеку надеются преимущественно крупные банки.
Во втором квартале банки не планируют менять стандарты кредитования для бизнеса, однако ожидают продолжения тенденции смягчения стандартов кредитования в потребительском сегменте.
40% респондентов заявили о повышении спроса на корпоративные кредиты в 1-м квартале.
Речь идет о кредитах как МСБ, так и крупным предприятиям.
По мнению финучреждений, больше всего спрос рос на долгосрочные займы и кредиты крупным предприятиям.
Главными факторами называют потребности бизнеса в оборотном капитале и средствах для инвестиций.
Внутренние требования большинства респондентов к корпоративным заемщикам (стандарты кредитования) не изменились.
В то же время требования к заемщикам - МСБ ослабли по сравнению с предыдущим кварталом, вследствие усиления конкуренции между банками и позитивных ожиданий развития отдельных предприятий и отраслей и экономики в целом.
В отличие от крупных заемщиков, в сегменте МСБ растет количество одобренных кредитных заявок.
Уже пятый квартал подряд банки указывают на ужесточение ценовых условий выдачи кредитов - повышение процентных ставок.
В 1-м квартале банки продолжали интенсивно кредитовать население.
Уровень одобрения заявок на потребительские кредиты растет, и эта тенденция продолжается с третьего квартала 2015 года.
37% опрошенных заявили, что спрос на потребительские кредиты увеличился.
Это особенно заметно для банков с большими портфелями кредитов физическим лицам.
Важнейшими факторами роста спроса на потребительские кредиты названы улучшение потребительских настроений и рост расходов на товары длительного пользования.
По оценкам крупных банков, в 1-м квартале общий уровень рисков снизился, более всего - риск ликвидности.
Два квартала подряд уменьшаются операционный, валютный и процентный риски.
Ожидается, что во 2-м квартале кредитные и валютные риски в дальнейшем снижаться, в то же время другие риски, по мнению респондентов, не изменятся.
Следующий опрос об условиях банковского кредитования будет касаться ожиданий на 3-й квартал 2019 года и будет опубликован в июле 2019.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что украинские компании в 1-м квартале 2019 года улучшили свои прогнозы как по темпам роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев.
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