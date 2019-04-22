Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить российскому МиГу 2 млн грн

Хозяйственный суд Хмельницкой области в споре между Красиловским агрегатным заводом (входит в состав госкорпорации Укроборонпром) и российским производителем самолетов МиГ поддержал сторону России. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн рублей (2 млн грн) в пользу МиГ, который является одним из основных предприятий российской военной промышленности", - говорится в сообщении.

Решение было принято 18 апреля судьями Михаилом Смаровозом, Валентиной Виноградовой и Юрием Гладюком.

В Укроборонпроме подчеркнули, что решение суда противоречит указу президента о введении в действие решения СНБО, которым МиГ был включен в санкционный список Украины. Отмечается, что этот указ был синхронизирован с аналогичными санкциями ЕС и США.

Госконцерн собирается оспорить решение хозсуда в высшей инстанции.

Корпорация МиГ входит в состав российской Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит России.

МиГ является одним из основных предприятий российского ОПК и выполняет полный цикл работ в области создания, ремонта и модернизации истребительной авиации, вооружая армию самолетами МиГ-29.