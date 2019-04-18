Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском

Ігор Петренко / Depo.ua

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска нардепа из фракции "БПП" Антонищака и приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы Гостаможслужбы. Такие решения просто так не принимаются.

Напомним, что ранее пытался остановить конкурс экс-глава ГФС Роман Насиров, но ему Окружной админсуд отказал, а ходатайство Антонищака поддержал. В чем же фокус?

Сначала обратимся к объяснениям самого нардепа. По его мнению, кандидаты на должность главы таможни и налоговой не соответствуют необходимым критериям для этих должностей. "Среди кандидатов на пост главы налоговой заместитель министра финансов Сергей Верланов, который не имеет достаточного опыта на госслужбе: он работает только 10 месяцев, хотя нужно три года", - заявил Антонищак. Есть у него претензии и к заместителю министра экономики Максиму Нефедову, который претендует на работу на таможне. Нардеп говорит: этот претендент вообще не имеет опыта в этой сфере. Интересная логика: у нас претендент на президентство Владимир Зеленский вообще не имеет опыта в политической сфере, но это же не останавливает его избирателей.

В свою очередь в Нацагентстве по вопросам государственной службы ответили: закон "О госслужбе" требует от кандидатов на должности такого уровня 7 лет трудового опыта в бизнесе или госструктурах (не менее 5 из них - на руководящих должностях) или три года на госслужбе. Поэтому конкурс не останавливали. Теперь его остановил суд.

Напомним, ко второму этапу отбора на глав Налоговой и Таможенной служб допущены 5 и 6 кандидатов соответственно. Все успешно сдали тест на знание законодательства, финальный этап собеседования должен был состояться 23 апреля. В конкурсе на должность главы Налоговой службы принимают участие заместитель министра финансов Сергей Верланов и заместитель министра юстиции Сергей Петухов. На кресло главы таможни претендует заместитель главы МЭРТ Максим Нефедов. Очевидно, иск народного депутата мотивировался тем, что ни один из претендентов его не устраивает. И не только его, ведь суд только из-за наличия депутатского мандата подобные решения не принимает.

Господин Антонищак - депутат "БПП", однако в прессе неоднократно упоминалось о его возможных связях с известным львовским бизнесменом, экс-депутатом ВР от "Свободы" Игорем Кривецким (в определенных кругах его еще называют "Пупсиком"). Кривецкого знают как одного из деловых и политических партнеров партии Олега Тягнибока. Также из СМИ известно, что этот человек якобы не равнодушен к работе Львовской таможни. Поговаривают, что ситуация в ГФС, которой руководит и.о. Виктор Кривицкий, может быть выгодна и Кривецкому, и другим лицам, чей бизнес-интерес связывают с этой сферой деятельности. Эксперты говорят: пока на центральном уровне нет первого лица, на низовом уровне можно и дальше прокручивать схемы.

Есть еще один важный нюанс, который, на самом деле никоим образом не связан с опытом претендентов или отсутствием такого опыта: конкурс на должности глав фискальной и таможенной службы должен завершиться в апреле, то есть, избранный руководитель получит возможность работать вплоть до появления в стране нового правительства. Когда это произойдет, сказать трудно, учитывая не до конца понятные намерения команды Зеленского с роспуском парламента. Если роспуск состоится, то выборы будут летом, коалиция возникнет в сентябре (если возникнет вообще), тогда же она сможет приступить к формированию нового правительства. Если же нынешняя ВР добудет свой законный срок, то новый Кабинет министров появится где-то в декабре.

А пока будет продолжаться безвременье, вызванное президентскими и парламентскими выборами, и тем, кто "присматривает" за таможней, и тем, кто "стрижет капусту" с таможенных потоков, да и самой команде Зеленского может быть выгодно, чтобы все оставалось, как есть - без официально назначенных руководителей налоговой и таможенной служб. И вернуться к этому вопросу уже тогда, когда будет достигнут политический и олигархический консенсус, кому и какие должности достаются за лояльность к новоизбранному президенту. Лояльность в том числе и тех, кто сегодня имеет свой бизнес-интерес на таможнях.

Поэтому даже интересно будет проследить за заявлениями тех же "свободовцев" после второго тура. После первого они отстранились от обоих лидеров гонки. После 21 апреля Кривецкому и Тягнибоку придется определяться.