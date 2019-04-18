Окружной админсуд Киева по заявлению нардепа Антонищака приостановил конкурс на пост главы ГТС

Окружной административный суд г.Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака о приостановлении действия распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы (ГСТ).

"17 апреля судом принято решение удовлетворить соответствующее заявление об обеспечении иска и остановить действие распоряжения Кабинета министров Украины "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы", - сообщает в четверг пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Кроме этого, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению соответствующего конкурса на основании указанного распоряжения Кабмина.

"Суд, принимая решение об удовлетворении заявления об обеспечении иска, исходил из того, что непринятие таких мер, очевидно, может привести к тому, что защита прав, свобод и интересов заявителя, в защиту которых подается административный иск, станет невозможной, или для их восстановления необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", - сказано в сообщении.

Кроме этого, суд учел то, что заявитель ссылался на нормы закона, которые, по его мнению, нарушены при принятии и выполнении распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности руководителя ГТС.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что правительство намерено оспаривать этот судебный запрет.

"Этот временный необоснованный по нашему мнению запрет, с которым мы будем бороться, может задержать нас, но не остановит, потому что создание сильной, европейской, профессиональной и свободной от коррупции таможни – это требование №1 честного украинского и международного бизнеса", – написала она.

"Конечно, правительство будет обжаловать это решение о запрете двигаться дальше. А по существу иска не знаю, когда будет рассмотрение. С устной критики господина Антонищака я понял, что, по его мнению, к конкурсу допустили кого-то, кто не имеет необходимых семи лет руководящего стажа. Глядя на шорт-лист финалистов трудно поверить, что это может быть правдой", - написал один из претендентов на должность главы Государственной таможенной службы, первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Ранее в СМИ сообщалось, что народный депутат А.Антощак (фракция "Блок Петра Порошенко") обратился в Окружной суд Киева с просьбой приостановить конкурс по избранию глав этих служб, о чем он заявил в ходе заседания комиссии во вторник, 16 апреля. В частности, А.Антонищак заявил, что претенденты на эти должности – заместитель министра финансов Сергей Верланов не имеет достаточного опыта госслужбы, а первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов не имеет опыта в таможенном деле.

Однако комиссия продолжила второй этап конкурса.

Перед этим Окружной админсуд Киева отказал экс-главе Государственной фискальной лужбы (ГФС) Роману Насирову в ходатайстве о приостановке конкурсов на должности глав ГНС и ГТС для обеспечения его иска к Кабинету министров.

17 апреля Министерство финансов сообщило, что три из пяти кандидатов на должность главы ГНС и пять из шести кандидатов на ГТС прошли в заключительный третий тур конкурса.

Среди претендентов на пост главы ГНС 23 апреля будут проходить собеседование заместитель министра финансов С.Верланов, исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Четыре кандидата будут претендовать на третьем этапе на пост главы Гостаможенной службы: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономразвития и торговли М.Нефьодов, эксперт по правовым вопросам центра "CASE-Украина" Андрей Саварец, а также директор юридической компании "Федоришин и партнеры" и доцент Академии адвокатуры Украины Александр Федоришин.

Заключительный этап отбора – собеседование – состоится 23 апреля в 10:00, его трансляция планируется в прямом эфире. В этот же день комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы подведет итоги и определит кандидатов, которых будет рекомендовать Кабинету министров на должности Гостаможенной и Госналоговой служб, отметило министерство.

В этот же день, 17 апреля, президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение тем, что должности руководителей ГНС и ГТС могут занять молодые люди – нынешние заместитель министра финансов С.Верланов и первый замминистра экономразвития и торговли М.Нефьодов соответственно.