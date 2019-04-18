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Команде Зеленского не известно о сотрудничестве с американскими лоббистами из Signal Group
07:57 18.04.2019 |
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявляет, что не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита своего представителя в США, а также отрицают членство экс-главы "Нафтогаза" Олега Дубины в команде.
"В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем: команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Signal Group", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook в ночь на четверг.
Кроме того, в заявлении говорится, что О.Дубина, бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава "Нафтогаза", никогда не был и не является членом команды.
"Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей "старых" политических элит", - сказано в заявлении.
Как сообщалось накануне, в документе от 12 апреля, опубликованном в открытом доступе в разделе сайта Минюста США, где раскрывается информация в рамках Foreign Agents Registration Act (FARA), сообщается о контракте американских лоббистов из Signal Group Consulting.
Как отмечено в документе, контракт стоимостью $60 тыс. предполагает помощь в организации программы встреч с представителями общественности и правительства, представления В.Зеленского и его команды американским медиа, содействие организации интервью и встреч с аналитическими центрами и экспертами, с целью улучшить имидж В.Зеленского и его партии "Слуга народа" в Вашингтоне.
Как сообщило "Радио Свободы", краткосрочный контракт с кандидатом в президенты предусматривает организацию встреч членов команды Зеленского с представителями Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа.
Согласно источников агентства "Интерфакс-Украина", команду В.Зеленского на этой неделе в США представляют глава его избирательного штаба Иван Баканов и экс-первый вице-премьер и экс-глава Нафтогаза О.Дубина, который ранее возглавлял меткомбинат Криворожсталь.
Информацию об участии О.Дубины в этих переговорах подтвердило также "Радио Свобода". Согласно их материалу, он выступает старшим экономическим советником команды В.Зеленского.
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