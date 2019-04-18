Бывший глава «Нафтогаза» Дубина оказался в команде Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял американских лоббистов из Signal Group Consulting за $60 тысяч, пишет "Радио Свобода".

Их задача - улучшить имидж Владимира Зеленского и его политической партии в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря Signal Group Джона Проктера, его фирма работает на Зеленского с прошлой недели. Краткосрочный контракт с кандидатом в президенты предусматривает организацию встреч членов команды Зеленского с представителями Конгресса и администрацией президента Дональда Трампа, американскими СМИ, членами аналитического и политического общества США.

В частности, Signal Group организовывала встречи для главы штаба Зеленского Ивана Баканова и бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Олега Дубины, которого издание называет старшим экономическим советником команды Зеленского. Раньше о том, что Дубина помогает Зеленскому, известно не было.

Дубина занимал высокие посты во власти в "нулевых" годах. В 2001-2002 годах он был вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, в 2002-2003 года - советником президента Леонида Кумчы, потом до лета 2004 года занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах был председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В 2009 году именно он подписал контракты с "Газпромом".