«Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»

Андрій Коваленко / Depo.ua

Анонсированные Петром Порошенко дебаты с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 14-го апреля не состоялись. Президент был один. Но Порошенко нарабатывает ресурс к парламентским выборам и продолжает борьбу до конца.

Вместо полноценных дебатов, ведущим которых стал журналист Андрей Куликов, сегодня мы увидели монолог и пресс-конференцию президента Петра Порошенко на "Олимпийском". Глава государства отвечал на вопросы СМИ рядом с пустой трибуной с фамилией Зеленского за неделю до второго тура выборов. Комик-кандидат еще ранее официально отказался приходить на стадион 14-го апреля, заявив, что он будет дебатировать на "Олимпийском" 19-го. В тот же день должны состояться еще и дебаты на "Общественном", но об этом немного позже.

Порошенко появился в 14:00, прошел сквозь толпу поклонников к сцене, которую соорудили возле стадиона. Вышел на нее под музыку и даже что-то сплясал под песню музыкальной группы. Впоследствии под крики толпы "Вова, выходи", глава государства пошел к месту проведения "дебатов", где его ждала пресса, Куликов, а также пустое место Зеленского. Президент с самого начала дал 45 минут комику на то, чтобы приехать - не ради себя, а скорее избирателей. И в течение практически часа ответов на вопросы Порошенко неоднократно обращался к Владимиру Александровичу, чтобы он приехал, не прятался, не боялся - даже приходил на эфир одного из политических шоу в понедельник.

Порошенко рассказывал, что все уже давно знают и неоднократно слышали. Даже вопросы журналистов были обычные и какие-то не острые. Если коротко, то все мы в очередной раз услышали о бизнесе Порошенко, который передан в собственность, о демократических выборах и сильном президенте, который не хочет Путин. Президент говорил, что даже в случае поражения Зеленскому он будет уважать выбор украинцев. Настаивал на том, что не имеет отношения к "травле" Зеленского, в частности видео, где того сбивает "грузовик" и не считает его наркоманом. Порошенко подтвердил увольнение Семочко и заверил, что Венгрия поддержит членство Украины в ЕС и НАТО, куда мы вступим. Ну и добавил о кадровых изменениях в своей команде, куда подтянется успешная молодежь и руководители из ОТО... Хотя изменений в МИД, Минобороны не планируется, а должности председателей ОГА ликвидируются в рамках децентрализации - будут префекты. Вообще интересно, почему никто не спросил о четырех повестках Зеленскому и уклонении кандидата от призыва?

Перед собственными поклонниками после "дебатов" Порошенко продолжал шутить о "виртуальном кандидате", который "снова спрятался"... Даже людей на селфи пригласил в НСК "Олимпийский". И запел: "я прийшов, тебе нема". В целом у президента было хорошее настроение - он цитировал много разных песен еще на дебатах: "Я пришла к тебе, а ты растерялся".

Зеленский прогнозируемо не пришел, об этом скорее всего знал президент. Знали все. Хотя вроде и смотрел онлайн Порошенко. И возникает вопрос: зачем все это сегодня было презденту?

Во-первых, Петр Порошенко продолжает бороться даже тогда, когда шансов на победу (а по последним соцопросам у Зеленского 71%, а у Порошенко практически 29%) почти нет. Он сознательно сыграл на поле Зеленского после того, как комик бросил ему вызов видеороликом с дебатами на стадионе. Порошенко ответил "стадион так стадион", пошел на анализы, а потом решил провести дебаты 14-го апреля. И даже приехал на эфир "1+1", где вступил в дебаты с Зеленским по телефону, которые завершились хамством последнего и бросанием трубки. О курсе в НАТО и ЕС, мире на Донбассе путем победы, возвращении Крыма и противостоянии с Путиным все мы уже знаем. Единственной возможностью переиграть Зеленского является участие в игре комика, что Порошенко и сделал. Поэтому объявление дебатов 14-го апреля, даже с заранее понятным финалом - отсутствием Зеленского, было нужным шагом Порошенко. Теперь президент в очередной раз будет педалировать тему про "труса" Зеленского, который не пришел на стадион. Достаточно ли этого для победы на выборах? Возможно и нет, потому что почему-то "большее зло" из Зеленского на Банковой активно решили не делать...

Во-вторых, Порошенко показал себя настоящим демократом. Он защитил публично Зеленского от обвинений в "наркомании", раньше даже говорил, что тот является агентом Путина. И вообще продемонстрировал, что он будет уважать любой выбор украинцев, но ему важно, чтобы курс в ЕС и НАТО сохранился. И выборы были честными, что автоматически означает - фальсификаций президент не допустит. Каким бы ни был результат... Это благородно.

В-третьих, Порошенко использовал дебаты, чтобы в очередной раз пригласить Зеленского на встречу. Уже в понедельник на один из телеканалов их пригласили обоих. И если Зеленский в очередной раз не придет - он опять же окажется трусом. Между прочим, 19-го апреля в 20:00 Порошенко будет дебатировать на "Общественном". Потому что уважает Закон. Владимир Зеленский же в 19:00 того же дня готовится к встрече на "Олимпийском".

В-четвертых, Порошенко устроил хороший концерт, он продемонстрировал открытость. Шел на дебаты через толпу людей, и вышел из них опять же к толпе. Делал селфи с людьми на стадионе под музыку, пел на сцене под крики "Порошенко, Порошенко...". Это замечательная картинка, которая может стать лебединой песней. Как сказал сам Порошенко: "Это последние выходные перед выборами". Возможно, его последняя возможность вот так продемонстрировать, каким он есть на самом деле. И таки убедить избирателей поверить в то, что он услышал после первого тура людей. То, что сам он говорил.

В-пятых, в отличие от Виктора Ющенко в 2009-м, который также говорил, что России не выгоден он как президент (то же делает Петр Порошенко) и свято верил в собственную победу, но реально не боролся, Порошенко идет до конца. Он будет бороться до дня тишины, идти к людям, ходить на эфиры и говорить "Стадион так стадион" и "Победа за нами". Потому что именно ему нужно убеждать - Зеленский может на самом деле никуда не ходить. Его рейтинги, которые рисуют социологи, позволяют это делать. Поэтому концерт в "Олимпийском" даст Порошенко увеличение уважения к себе, как к бойцу. Даже в рядах тех, кто будет голосовать против него. А это, между прочим, замечательный ресурс для парламентских выборов. Так или иначе, партия Порошенко будет иметь собственные цели, и сам президент вряд ли уйдет из политики. Сейчас в парламенте существует коалиция и самая крупная фракция БПП. Причин для роспуска парламента после президентских выборов Порошенко не видит, несмотря на возможное желание и работу над этим команды Зеленского, о которой уже говорят (развал коалиции, признание окружным судом, что ее нет). А в парламентско-президентской республике влияние в парламенте может значить даже больше, чем президентская булава. Поэтому сейчас Порошенко кроме победы во втором туре работает на парламентские выборы. И делает это весьма эффектно.