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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Бытовое хамство» Зеленского: Что даст Порошенко скандальный эфир на «1+1»

11:03 12.04.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Президент Украины Петр Порошенко без предупреждения пожаловал на 1+1 Игоря Коломойского, где вступил в телефонные дебаты с Владимиром Зеленским. И они завершились хамским бегством последнего.

Вечером 11-го апреля Петр Порошенко приехал на телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского, где проходила программа "Право на власть". Приглашенным официально он не был, но в студию президента пустили. Порошенко пояснил, что прибыл на "плюсы" с простой целью - пригласить Зеленского на дебаты 14-го апреля на НСК "Олимпийский". Позже "плюсы" вывели в студию Владимира Зеленского, который находится в Париже, где сегодня встретится с президентом Франции Макроном. Кстати, встреча будет и у Порошенко. Диалог между действующим президентом и кандидатом получился действительно горячим. О нем гудят соцсети, и позиция людей практически однозначна - кандидат-комик оказался хамом.

Эту дискуссию нужно услышать, а лучше - несколько раз прокрутить видео, осознавая, что Зеленский выиграл первый тур выборов и во втором является фаворитом по соцопросам. И именно этот человек, который постоянно перебивал Порошенко, общался, словно в 90-х с "пацанчиками" в каком-то дворе Кривого-Рога, банально хамил - может стать президентом огромной страны Европы.


Эта дискуссия очень напомнила манеру общения Игоря Коломойского с журналистом "Радио Свобода" Андрушко в 2015-м.

Вот лишь небольшой кусочек диалога после того, как Зеленский обвинил Порошенко в том, что за ним следят машины СБУ и отказался от дебатов 14-го апреля, настаивая на 19-м:

Владимир Зеленский: Петр Алексеевич, еще раз, 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты, хотите сейчас - будут сейчас, но я вас приглашаю 19.

Петр Порошенко: Вы закончили?

Владимир Зеленский: Я закончу через 5 лет, а вы закончите 22 апреля.

Петр Порошенко: Вы закончили?

Владимир Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?

Петр Порошенко: Вы закончили или нет?

Владимир Зеленский: Вам третий раз сказать?

А после слов Порошенко, что тот пригласил его на дебаты и его команде "была поставлена позиция", Зеленский в очередной раз перебил президента: "Петр Алексеевич, я извиняюсь, вы закончили? Вы закончили? Во-первых, нашу команду никто из вас не будет ставит в позицию, а сейчас закончил я. 19 числа на НСК "Олимпийский", точка, до свидания".

Кроме Зеленского президент Порошенко решил в студии пройтись и по Заместителю главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константину Кулику, заявив, что тот "получил приказ от Коломойского" обвинить президента во вмешательстве в "дело Курченко".

Гендиректор "плюсов" Александр Ткаченко уже заявил, что канал подаст в суд на Порошенко, потому что тот "ворвался в эфир без приглашения". А пропустить в студию пришлось, потому что "статус президента никто не отменял".

В целом же эфир на "1+1" стал очередной порцией грязного шоу этих выборов. Поведение ведущей Натальи Мосейчук я намеренно опущу, ибо она логична для сотрудницы телеканала Коломойского, но не для независимого журналиста, какими себя позиционируют на этом канале.

Что нужно понять в этой истории

Во-первых, приезду Порошенко на "плюсы" предшествовали несколько историй. Сначала экс-участник "Квартала 95" Манжосов анонсировал пресс-конференцию, подогрев интерес общественности именно к "наркотеме", которая крутится вокруг Зеленского и вброшена как в медиа, так и в соцсети, особенно после казуса комика с результатами анализов. Ожидания от Манжосова были понятны - сейчас возьмет и ударит "наркокомпроматом". Но с пресс-конференции Манжосов уехал, и впоследствии неожиданно появился на "Прямом". И ведущему господину Ганапольскому на вопрос - видел ли он, как Зеленский "потреблял", заявил, что "это неправда".

Впоследствии "Схемы" опубликовали сюжет про перелеты Зеленского за последние два года - 13 раз он летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Кроме этого, 11-го апреля представители Порошенко и Зеленского встречались с целью договориться о дебатах. Но у Порошенко настаивали, чтобы Зеленский приехал не только 19-го апреля, но и 14-го. И у комика отказали. Именно на фоне этой повестки Петр Порошенко посетил "плюсы". Уже подогретый информационный день должен был взорваться чем - и он взорвался.

Во-вторых, цель президента была простой - показать на территории Коломойского, с которым ассоциируют Зеленского, что комик - трус. И получилось даже лучше, чем планировалось. Владимир Зеленский нахамил Петру Порошенко. И Банковая, которая странным образом после поражения в первом туре как-то плохо лепила из Зеленского "большее зло", чтобы мобилизовать патриотический электорат и Западную Украину, получила козырь от самого комика. Зеленский лучше других мобилизовал собственным хамством думающего украинца вокруг Порошенко. Потому что украинцы смогли увидеть и оценить, нужен ли им президент, который общается как "гопник" на наивысшем уровне - а диалог с президентом, даже телефонный в студии одного из самых популярных каналов страны, и является самым высоким уровнем. Мораль проста: если ты не уважаешь президента Украины, то будешь ли ты уважать граждан? Проявляя неуважение к другому человеку в прямом эфире, к президенту, кандидат Зеленский дал характеристику только себе. И здесь неважно, оскорбляют комика "преследования СБУ", или же видео, где его сбивает грузовик, или нет. Теперь обиды на "быдло" будут выглядеть действительно удивительно, не так ли? Порошенко же выглядел в эфире этично.

Но есть третий момент в этой истории. После того, как Коломойский нахамил журналисту Андрушко в 2015-м с матерными словами, в соцсетях нашлось немало защитников олигарха. Людям нравилась манера общения этого "веселого мужчины". Им действительно нравилось, как он "кроет журналиста", потому что делал это "харизматично". Существует подозрение, что рейтинги Зеленского не провалятся после эфира на "1+1". Да, он добавит избирателям Порошенко больше мотивации прийти на участки, дополнительно мобилизует проукраинский электорат. Даже после последних соцопросов, где за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, а за Петра Порошенко - 28,6%. Штука в том, что немало украинцев в своей повседневной жизни общаются с другими именно так, как делал это Зеленский на "плюсах" с Порошенко. И делают это на дорогах, в метро, на улице и даже в семье. Это банальное бытовое хамство, которое распространено в Украине. Поэтому большинство людей могут оценить "дискуссию" на плюсах положительно. Мол, так и надо с этим Порошенко. Для многих людей не существует понимания уровней дискуссии. Порошенко можно похвалить за одну вещь: он борется до конца, пытаясь достучаться до украинцев и снять маску с Зеленского. Виртуального кандидата, который прячется за видеороликами. Порошенко делает это мастерски. Хотя бы за это стоит уважать действующего президента. И он полностью переиграл Зеленского в медиа и "на его поле" за 9 дней до выборов.

Благодаря бытовому хамству Зеленского как-то на второй план ушла тема, что дебаты 14-го апреля являются неофициальными. Все же четко прописано в Законе о выборах президента. И Зеленский действительно не обязан на них приходить, как и на официальные 19-го апреля, если не хочет. 14-го числа его вызвал именно Порошенко, комик же говорил только о 19-том. Логика президента понятна - нужно выжать все возможное из дебатов, продемонстрировать людям, что Зеленский испугался. Выиграть повестку недели до выборов. Комик же еще и помог президенту, оказался на некоторое время за пределами виртуальности, хотя это и был телефонный звонок... Но президенту все же стоит активнее работать над образом "большего зла" по отношению к Зеленскому. Здесь одними бордами с Путиным выборы не выиграть. Есть куча тем, "украинофобских" сценок "Квартала", рейдерских историй людей, которых ассоциируют с комиком от олигархата... Соответственно, и угроза для бизнеса. Но о них почему-то на Банковой забыли и избрали "наркотему"... Удивительные и непонятные вещи, которые контрастируют с усилиями Порошенко.
 

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