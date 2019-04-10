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В Украине разрешили использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата
11:28 10.04.2019 |
Государственная фискальная служба включила в реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Эти модели будут применять в своей деятельности пользователи-участники экспериментального проекта по внедрению инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе интернет-торговли), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже товаров (услуг), оказания услуг по приему наличности для дальнейшего перевода, по перевозке пассажиров и тому подобное.
В этот перечень вошли новейшие модели 7 отечественных компаний - участников экспериментального проекта и система "E-Receipt (e-Чек) электронный чек", разработанная Государственной фискальной службой.
В основу системы "E-Receipt (e-Чек) электронный чек" положен принцип обязательной он-лайн фискализации чеков на сервере ГФС.
Эта система является альтернативой традиционным РРО, ведь может применяться для регистрации расчетных операций, и является бесплатной для пользователей.
Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (чеки, z-отчеты) в ГФС, покупателю - просматривать информацию о чеках в Электронном кабинете.
Она интегрируется с другими системами ГФС, может интегрироваться с другими бухгалтерскими программами пользователя.
Новейшие модели, включенные в Госреестр РРО, предлагаются к эксплуатации в тестовом режиме всем субъектам хозяйствования, которые проявили заинтересованность относительно участия в экспериментальном проекте.
Продлится экспериментальный проект до 31 декабря 2019 года.
По его результатам Минфином будет приниматься решение о новейших моделей, которые не подлежат снятию с регистрации, и соответственно, будут рекомендованы к промышленной эксплуатации.
С Государственным реестром регистраторов расчетных операций, который включает новейшие модели, можно ознакомиться по ссылке.
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