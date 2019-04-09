Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля

Кабинет Министров получил проект указа Президента об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и рассмотрит его на заседании 10 апреля.

Об этом журналистам сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Обращение от Президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал он.

Других деталей премьер не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, 8 апреля Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Сергея Паращенко.

После этого Степанов заявил, что отказался подать в отставку по просьбе Порошенко и считает свое отстранение незаконным.

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