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Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля
14:51 09.04.2019 |
Кабинет Министров получил проект указа Президента об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и рассмотрит его на заседании 10 апреля.
Об этом журналистам сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.
"Обращение от Президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал он.
Других деталей премьер не сообщил.
Как сообщали Українськi Новини, 8 апреля Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и временно возложил исполнение обязанностей председателя на Сергея Паращенко.
После этого Степанов заявил, что отказался подать в отставку по просьбе Порошенко и считает свое отстранение незаконным.
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