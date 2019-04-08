«Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова

Ігор Петренко / Depo.ua

За последние дни своих должностей лишились два руководителя регионов - Андрей Гордеев и Максим Степанов. Причины разные, однако оба случая являются достаточно симптоматическими.

Потеря кресла главой Херсонщины вызвана обвинениями в его адрес со стороны общественных активистов, которые считают Гордеева причастным к убийству Екатерины Гандзюк. Эта отставка ожидалась давно, ее скорее можно считать запоздалой. Сам чиновник прокомментировал увольнение по собственному желанию так: "Я не хочу, чтобы последствия информкиллерства в отношении меня повлияли на спокойствие нашего государства, а вместе с тем - и на покой Херсонщины". Гордеев также отметил, что не хочет, чтобы "сфабрикованный против него негатив" каким-то образом повлиял на второй тур выборов.

И если с этой отставкой все понятно, то увольнение главы Одесской области Максима Степанова, очевидно, произошло из-за провальных результатов голосования за президента Петра Порошенко. В Одесской области действующего главу государства в первом туре поддержали лишь 9% избирателей. В то же время Владимира Зеленского - около 41,26%. Хуже поддержка Порошенко только в четырех областях - Днепропетровской (8,32%), Запорожской (8,76%), Харьковской (8,52%) и Луганской (6,58%). Согласно источникам Depo.ua, на днях состоялось заседание штаба Порошенко, на котором присутствовали и некоторые главы облгосадминистраций. Там состоялся серьезный разбор полетов, в результате которого и был "сбит" Степанов.

Поговаривают, что претензии к этому руководителю возникли еще на старте кампании. Он будто бы отказался выполнять указания центрального штаба, объясняя это тем, что способен обеспечить нужный результат и сам, без советов из Киева. Чем это закончилось - видно благодаря цифрам, обнародованным на сайте Центризбиркома. А еще говорят, что на это заседание с заявлениями по собственному желанию приехали еще несколько председателей ОГА, однако им сказали работать. То есть, за провальные итоги голосования наказали одного, другим же дали шанс исправиться. Но вот захотят ли они это делать, вопрос риторический.

Но вернемся к Степанову. Его назначили руководить Одесчиной 12 января 2017 года, он победил на открытом конкурсе. Должность председателя ОГА была вакантной с 7 ноября 2016 года, когда с нее со скандалом уволился Михаил Саакашвили. А до него, напомним, Одесской областью руководил Игорь Палица, деловой партнер Игоря Коломойского. Это очень важный момент, ведь когда Саакашвили пришел на должность, он выступил с рядом обвинений в адрес предшественника. Наиболее резонансное: Палица, уходя, забрал у милиции 40 военных грузовиков КрАЗ, которые принадлежали ему.

В дальнейшем двое этих мужчин неоднократно вступали в жесткие баталии. К примеру, в одном из эфиров Савика Шустера между ними разгорелась словесная баталия. Саакашвили заявил, что олигархов нельзя допускать к управлению страной, поскольку главная их цель - личное обогащение: "Для чего олигархи хранят бронированные машины у себя дома? Для чего им каски и оружие? А для того, что когда происходит распад государства, когда происходит деморализация госструктуры, когда воруют деньги, когда у людей зашкаливает цинизм, когда происходит делегитимизация власти, что в результате этой политики происходит, тогда на сцену снова выйдут эти бронированные БТРы (КрАЗы), на сцену выйдут люди в тех касках, которые они сняли с нашего спецназа, которые он отвез как личную собственность, и тогда уже они предъявят по полной счет за нефть и за все эти вещи, предъявят счет украинскому государству, но этого сценария мы не допустим", - эмоционально заявил преемник Палицы. Тот, в ответ, напомнил Саакашвили его прошлое: "В Грузии вы закончили, сбежав, оставив гражданство, свой народ, посмотрим, как вы закончите в Украине". Как в воду смотрел...

Но фокус в том, что сейчас Саакашвили и Палица по стечению обстоятельств оказались в одной лодке. Оппозиционной к Порошенко. Игорь Петрович и Михаил Николозович, каждый по-своему, работают на победу Владимира Зеленского. И у каждого из них есть свои планы в Украине в случае, если это произойдет. Палицу называют едва ли не главным претендентом на премьерство или на руководство президентской Администрацией. У Саакашвили пока планы поскромнее: вернуться в Украину снова ее гражданином. По крайней мере, Зеленский это ему пообещал.

При чем здесь Степанов? Сегодня на вопрос журналистов о том, действительно ли его уволили "за дружбу" с Игорем Палицей, Степанов пояснил: он никогда не скрывал, что давно дружит с соратником Коломойского. "Мы добрые друзья и 15 лет дружим", - сказал он. Видимо, здесь и стоит искать объяснение чрезвычайно низкому результату Порошенко в регионе. К слову, зеленая карта страны по результатам первого тура - это ответ на вопрос, использовался ли админресурс, которым пугали украинцев кандидаты в президенты.

Степанов не собирается просто уйти. Он назвал решение президента "странным документом", который не имеет ничего общего с законодательством. И напомнил, что для увольнения должно быть представление правительства. А пока его нет, он будет исполнять обязанности председателя ОГА. То есть, имеем первый прецедент непослушания председателя облгосадминистрации. Но, скорее всего, не последнее непослушание высокопоставленного чиновника. Начался процесс "переобувания" депутатов и руководителей различных органов власти. Он еще не массовый, но уже ощутим в информационном поле. Что ж, традиционные для отечественной политики "крысиные бега" стартовали...