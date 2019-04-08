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Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября
15:27 08.04.2019 |
Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, передают Українські Новини.
"Последний день пользования жетонами в метро 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что с введением электронного билета оплатить поездку можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей отметкой, а пополнить транспортную карточку можно онлайн.
В сообщении также отмечается, что карточка метро при пополнении на 50 поездок позволяет сэкономить 1,5 гривны на поездке (стоимость проезда составляет 6,50 гривен, а не 8 гривен).
Как сообщали Українські Новини, 7 мая 2017 года закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет), принятый Верховной Радой 17 января 2017 года, вступил в силу.
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