Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена, передают Українські Новини.

"Последний день пользования жетонами в метро 31 октября. Дальше - только электронные средства оплаты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с введением электронного билета оплатить поездку можно на каждой станции, воспользовавшись турникетом с соответствующей отметкой, а пополнить транспортную карточку можно онлайн.

В сообщении также отмечается, что карточка метро при пополнении на 50 поездок позволяет сэкономить 1,5 гривны на поездке (стоимость проезда составляет 6,50 гривен, а не 8 гривен).

Как сообщали Українські Новини, 7 мая 2017 года закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет), принятый Верховной Радой 17 января 2017 года, вступил в силу.