Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Над созданием ракетного оружия неядерного сдерживания в Украине работали по крайней мере последние три - четыре года. Последовательно разрабатывались сразу несколько проектов, из которых до принятия на вооружения дошел только один - хотя он имеет собственное название "Вільха", однако фактически это освоение производство собственных ракет к 300-мм тяжелой реактивной системе залповой огня советского производства "Смерч".

Впервые о проекте "Вільха" заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО 27 января 2016 г. Тогда же впервые прозвучали и разработчики - КБ "Южное" (г. Днепр) и "Луч" (г.Киев).

Уже 26 августа 2016 г. широкой публике были продемонстрированы кадры с полигона в Одесской области, где прошел очередной этап испытаний комплекса. По этим кадрам военные специалисты стали строить свои теории о том, что представляет из себя комплекс (напомним, что все данные по ракетной новинке и поныне являются государственной тайной).





Фактически сегодня понятно, что это реактивный снаряд, который управляется с помощью газодинамических рулей на всей траектории полета и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. Все составляющие для производства "Вільха" - отечественного производства, включая абсолютно оригинальную систему управления, ракетное топливо и боевую часть.

"Изюминкой" проекта является лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал", который используется в конструкции ракеты-носителя "Днепр" и также на ракете российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Его использование позволяет резко уменьшить среднее отклонение ракеты - так, собственно, ракета "Смерча" с инерциальной системой наведения позволяет попадать в цель с отклонением 50 м, при использовании GPS коррекции - около 7 м, по некоторым данным "Вільха" - около 5 м.

Ориентируясь на параметры ракеты к "Смерчу", можно говорить о том, что вес самой ракеты - 800-900 кг, при этом возможно использование боеголовки массой до 250 кг двух типов - осколочно-фугасной или кассетной. В зависимости от задач может применяться для поражения наземных целей, так и надводных целей. Вероятно, для поражения надводных целей ракета будет комплектоваться радиолокационной головкой наведения.

Государственные испытания были завершены в апреле 2018 г., после серии успешных пусков на новом полигоне в Херсонской области. Осенью 2018 г. комплекс был принят на вооружение ВСУ.

При этом практически сразу начались работы по созданию ракеты с увеличенной до 120-130 км дальностью поражения целей. И вот 4 апреля 2019 г. состоялись контрольные испытания модернизированной версии, которая получила название "Вільха-М". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, этот вариант уже принят на вооружение ВСУ и даже начато их серийное производство. Кроме того, Турчинов отметил, что ракеты способны уничтожать врага на расстоянии 130 км.

Судя по всему, увеличение дальности полета (и поражения цели) достигнуты за счет уменьшения массы боевой части ракеты с 250 до 170 кг и увеличения массы двигателя. При этом ракета в апогее будет достигать высоты 30-40 км, а на конечной стадии полета ее скорость будет составлять феноменальные 3,4 Маха (4165 км/ч).

По словам генерального конструктора "Вільхи" ныне полным ходом разворачивается серийное производство корпусов (единственного элемента 300-мм ракеты, который не производился в стране), для чего были закуплены несколько станков с ЧПУ турецкой фирмы Repkon.

По предварительным оценкам, стоимость каждой ракеты на нынешнем этапе будет весьма высокой - от $300 до 500 тысяч, однако судя по тому, что заказаны сотни ракет, эта цифра в будущем будет уменьшена в разы.

Стоит также отметить, что РСЗО "Вільха" является типичным оружием ракетного сдерживания. В применении, например, к ситуации на Донбассе "Вільха-М" позволяет поражать объекты противника на глубину 50-70 км за линией соприкосновения. То есть фактически вплоть до российско-украинской границы.

Учитывая соотношение "цена - эффективность" применение такой системы выглядит вполне оправданным - залп из 12 ракет только одной машины вполне позволяет уничтожить, например, позицию дивизиона войсковой ПВО, узел связи, полевой штаб или армейский склад боеприпасов.

Пока непонятно испытания какой именно второй ракетной системы нам будут продемонстрированы в ближайшее время - уже анонсированы военно-политическим руководством. Впрочем, вариантов не так много - либо береговой вариант противокорабельной ракеты "Нептун" или снова-таки противокорабельный вариант ЗРК С-125.

Однако скорей всего речь идет все-таки о "Нептуне", который впервые был представлен в 2015 г. на ежегодной столичной выставке "Оружие и безопасность" и ее испытания начались одновременно с ракетным комплексом "Вільха".

Снова-таки отметим, что несмотря на то, что при создании "Нептуна" и использовались советские наработки по ракете Х-35, однако нашим инженерам удалось создать собственный оригинальный "продукт", способный поражать цели на дальностях до 300 км.





В целом же можно констатировать, что украинская ракетная программа развивается согласно намеченным планам и ныне уже позволила иметь в арсенале украинской армии по крайней мере один образец, который превосходит по дальности поражения целей самое мощное оружие украинской армии образца марта 2014 г. - оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У". И если так пойдет и дальше, то это только начало и дальше мы вполне можем увидеть украинские ракеты, способные поражать российские стратегические объекты вплоть до Москвы.



