Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией

08:59 05.04.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Над созданием ракетного оружия неядерного сдерживания в Украине работали по крайней мере последние три - четыре года. Последовательно разрабатывались сразу несколько проектов, из которых до принятия на вооружения дошел только один - хотя он имеет собственное название "Вільха", однако фактически это освоение производство собственных ракет к 300-мм тяжелой реактивной системе залповой огня советского производства "Смерч".

Впервые о проекте "Вільха" заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО 27 января 2016 г. Тогда же впервые прозвучали и разработчики - КБ "Южное" (г. Днепр) и "Луч" (г.Киев).

Уже 26 августа 2016 г. широкой публике были продемонстрированы кадры с полигона в Одесской области, где прошел очередной этап испытаний комплекса. По этим кадрам военные специалисты стали строить свои теории о том, что представляет из себя комплекс (напомним, что все данные по ракетной новинке и поныне являются государственной тайной).


Фактически сегодня понятно, что это реактивный снаряд, который управляется с помощью газодинамических рулей на всей траектории полета и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. Все составляющие для производства "Вільха" - отечественного производства, включая абсолютно оригинальную систему управления, ракетное топливо и боевую часть.

"Изюминкой" проекта является лазерный гироскоп производства КБ "Арсенал", который используется в конструкции ракеты-носителя "Днепр" и также на ракете российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Его использование позволяет резко уменьшить среднее отклонение ракеты - так, собственно, ракета "Смерча" с инерциальной системой наведения позволяет попадать в цель с отклонением 50 м, при использовании GPS коррекции - около 7 м, по некоторым данным "Вільха" - около 5 м.

Ориентируясь на параметры ракеты к "Смерчу", можно говорить о том, что вес самой ракеты - 800-900 кг, при этом возможно использование боеголовки массой до 250 кг двух типов - осколочно-фугасной или кассетной. В зависимости от задач может применяться для поражения наземных целей, так и надводных целей. Вероятно, для поражения надводных целей ракета будет комплектоваться радиолокационной головкой наведения.

Государственные испытания были завершены в апреле 2018 г., после серии успешных пусков на новом полигоне в Херсонской области. Осенью 2018 г. комплекс был принят на вооружение ВСУ.

При этом практически сразу начались работы по созданию ракеты с увеличенной до 120-130 км дальностью поражения целей. И вот 4 апреля 2019 г. состоялись контрольные испытания модернизированной версии, которая получила название "Вільха-М". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, этот вариант уже принят на вооружение ВСУ и даже начато их серийное производство. Кроме того, Турчинов отметил, что ракеты способны уничтожать врага на расстоянии 130 км.

Судя по всему, увеличение дальности полета (и поражения цели) достигнуты за счет уменьшения массы боевой части ракеты с 250 до 170 кг и увеличения массы двигателя. При этом ракета в апогее будет достигать высоты 30-40 км, а на конечной стадии полета ее скорость будет составлять феноменальные 3,4 Маха (4165 км/ч).

По словам генерального конструктора "Вільхи" ныне полным ходом разворачивается серийное производство корпусов (единственного элемента 300-мм ракеты, который не производился в стране), для чего были закуплены несколько станков с ЧПУ турецкой фирмы Repkon.

По предварительным оценкам, стоимость каждой ракеты на нынешнем этапе будет весьма высокой - от $300 до 500 тысяч, однако судя по тому, что заказаны сотни ракет, эта цифра в будущем будет уменьшена в разы.

Стоит также отметить, что РСЗО "Вільха" является типичным оружием ракетного сдерживания. В применении, например, к ситуации на Донбассе "Вільха-М" позволяет поражать объекты противника на глубину 50-70 км за линией соприкосновения. То есть фактически вплоть до российско-украинской границы.

Учитывая соотношение "цена - эффективность" применение такой системы выглядит вполне оправданным - залп из 12 ракет только одной машины вполне позволяет уничтожить, например, позицию дивизиона войсковой ПВО, узел связи, полевой штаб или армейский склад боеприпасов.

Пока непонятно испытания какой именно второй ракетной системы нам будут продемонстрированы в ближайшее время - уже анонсированы военно-политическим руководством. Впрочем, вариантов не так много - либо береговой вариант противокорабельной ракеты "Нептун" или снова-таки противокорабельный вариант ЗРК С-125.

Однако скорей всего речь идет все-таки о "Нептуне", который впервые был представлен в 2015 г. на ежегодной столичной выставке "Оружие и безопасность" и ее испытания начались одновременно с ракетным комплексом "Вільха".

Снова-таки отметим, что несмотря на то, что при создании "Нептуна" и использовались советские наработки по ракете Х-35, однако нашим инженерам удалось создать собственный оригинальный "продукт", способный поражать цели на дальностях до 300 км.


В целом же можно констатировать, что украинская ракетная программа развивается согласно намеченным планам и ныне уже позволила иметь в арсенале украинской армии по крайней мере один образец, который превосходит по дальности поражения целей самое мощное оружие украинской армии образца марта 2014 г. - оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У". И если так пойдет и дальше, то это только начало и дальше мы вполне можем увидеть украинские ракеты, способные поражать российские стратегические объекты вплоть до Москвы.
 

ПО РУБРИКАМ

09:32 SEC представила новое руководство для оценки правового статуса криптовалютных токенов

09:17 Золото 5 апреля стабильно в цене в ожидании статистики из США

09:08 Биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США

07:47 Биржи США 4 апреля не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США

04.04 Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную

04.04 Цена биткоина находится в зоне сильной перекупленности, возможен откат к $4600

04.04 В марте международные резервы увеличились на 2,1% до $20,6 млрд

04.04 Долларовый индекс растет 4 апреля в ожидании новостей из Белого дома, данных по рынку труда США

04.04 Банки имеют достаточно капитала для формирования буфера консервации капитала на уровне 0,625% к началу 2020г - НБУ

04.04 Справочный курс гривни вырос на 1,42 коп. до 27,0707 грн

04.04 Биржи АТР 4 апреля закрылись в основном ростом на ослаблении внешнеторговых опасений

04.04 Курсы валют по карточным операциям на 04.04.19

04.04 Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 3,51 млрд грн

04.04 Остатки средств на корсчетах банков 04.04.19

04.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 04.04.19

• дальше…

09:22 Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету

08:06 В ЕС принят закон о праве на отпуск по уходу за ребенком

07:58 Приезжавший в РФ ливийский генерал начал наступление на Триполи

04.04 НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море

04.04 Ассоциация «Русская сталь» попросила снять эмбарго с некоторых украинских промтоваров

04.04 Польша получит финансирование ЕС на развитие LNG-терминала в Свиноуйсьце

04.04 Венесуэла усиливает ставку на российское военное присутствие

04.04 Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

04.04 В Польше наибольшая пропасть между богатыми и бедными среди стран ЕС – исследование

04.04 Британская Палата общин проголосовала за отсрочку «Брекзита»

04.04 Демократы США официально запросили налоговые декларации Трампа

04.04 Британские депутаты обвинили Россию в нарушении ДРСМД

03.04 Генсек НАТО в Конгрессе США назвал Россию в числе вызовов наряду с терроризмом и киберугрозами

03.04 НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море

03.04 В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

• дальше…

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

22.03 40% украинских миллионеров — женщины

22.03 Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля

21.03 На украинских трассах сделают шумовую разметку

21.03 Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE

20.03 Более 200 аптек подали заявления на заключение договоров с НСЗУ

• дальше…

08:59 Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией

04.04 НАТО согласовала меры поддержки Грузии и Украины в Черном море

04.04 Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко

04.04 Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского

04.04 Как Коломойский будет строить партию «Слуга народа»

04.04 Компания Kedoo Entertainment Russia не имеет никаких прав на контент, который использовал в ролике Зеленского о дебатах - пресс-служба «Зе»

04.04 Во второй тур выборов президента Украины выходят Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%) - данные 100% электронных протоколов

04.04 Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК «Олимпийском»

03.04 Вызов на НСК «Олимпийский»: Что Порошенко должен рассказать Зеленскому о дебатах

03.04 НАТО проведет крупнейшие военные учения в Черном море

03.04 Данилюк-разрушитель. Почему Зеленскому не предлагают разогнать Нацполицию?

03.04 Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта

03.04 Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства

03.04 На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко

03.04 Порошенко давно внес проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского - И.Геращенко

• дальше…

09:22 Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету

08:43 Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США

04.04 Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции

04.04 Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков

04.04 Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки

04.04 Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили

04.04 Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги

03.04 5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге

03.04 Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

03.04 Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы

03.04 Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore

03.04 Xiaomi собирается купить HTC

02.04 Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году

02.04 Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах

02.04 Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально

• дальше…

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно