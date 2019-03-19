Оружие сдерживания. Как еще могут послужить Украине советские ракеты «Точка-У»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Чем ближе президентские выборы в стране, тем больше россияне нагнетают ситуацию на границе. В ход идет буквально все - от совместных учений с белорусской армией на севере, до откровенных провокаций в оккупированном Крыму на юге. На этом фоне все больше военных и политиков говорят о создании надежного "ракетного щита" в виде мобильных оперативно-тактических комплексов с возможностью поражения целей более 200 км.

Дело в том, что после 2014 года и аннексии Россией Крыма Украина оказалась в очень тяжелой ситуации, когда рухнула вся система безопасности. Ведь начиная с 1996 года она базировалась на так называемом Будапештском меморандуме, который подписали ведущие ядерные государства мира.

Теперь вдруг оказалось, что международные гарантии не действуют - реально нет механизма их реализации и страна оказалась фактически в состоянии войны с ядерным соседом, население которого составляет 140 млн человек.

Понятно, что противостоять в полномасштабной войне страна не имеет никаких возможностей, поэтому начались поиски альтернативного варианта.

Выходом из ситуации могло бы стать вступление в НАТО и прикрытие общим "зонтиком безопасности" (как поступили, например, небольшие прибалтийские страны), но надо честно признать, что такие перспективы пока туманны.

Поэтому военно-политическое руководство стало склоняться к варианту создания неядерных сил сдерживания, которые чисто теоретически могут остудить воинственный пыл противника.

И внезапно новые возможности для реализации этой концепции предоставил выход США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Мало кто знает, что договор напрямую касался и Украины - ведь несмотря на то, что основа договора была еще советской, но после распада СССР его переподписали Украина, РФ и Беларусь как страны-правопреемницы. Напомним, что, согласно подписанных договоренностей, стороны воздерживались от разворачивания образцов ракетного оружия с радиусом действия от 500 до 5 тыс. км. То есть фактически разрыв договора развязывает руки нашей стране в деле реализации своей ракетной программы.

Однако реализация такой амбициозной программы требует очень больших капитальных вложений и самого главного - времени, которого у нас фактически нет.

Поэтому нет ничего удивительного, что, судя по всему, военные на сегодня пошли по относительно быстрому и простому варианту - "доведению до ума" тех дальнобойных средств огневого поражения, которые уже есть на вооружении.

Речь идет прежде всего о тяжелой 300-мм системе залпового огня "Смерч" и ракетном оперативно-тактическом комплексе "Точка-У". Оба они достаточно широко применялись в ходе боевых действий на Донбассе в 2014-2015 гг. и зарекомендовали как достаточно мощное и надежное оружие.

Однако у них, как и у большинства оружия "из Советского Союза" есть одна большая проблема - обслуживание и производство запасных частей осталось в Российской Федерации.

Эту проблему стали решать. И если с "Смерчем" поступили достаточно кардинально - освоив выпуск новых снарядов под наименованием "Вільха", то с "Точкой" проблем оказалось гораздо больше. Все-таки ракетная техника подразумевает более высокий технологический уровень.

Было очевидно, что и в этом направлении работы ведутся, однако для средств массовой информации по понятным причинам они остаются закрытыми. Кое-какие выводы можно делать только по буквально "крохам" информации, которая вольно или невольно попадает в открытый доступ.

И вот не так давно на одном из роликов ГП "Конструкторское бюро "Южное" мелькнули довольно интересные кадры с контейнерами от ракет "Точка-У". Таким образом косвенно подтвердилась информация о том, что наряду с другими проектами "Южное" занимается как минимум обслуживанием и продлением срока эксплуатации этих ракет. От этих работ россияне отказались еще в 2010 г. и все пуски "Точек" в АТО были на свой страх и риск. И кстати, только в одном случае произошел самопроизвольный подрыв ракеты - и то без потерь в личном составе и технике.

Мало того, есть информация, что днепровские конструкторы работают и над улучшением характеристики ракеты. И этот проект выглядит крайне интересным в том плане, что ракет в наших арсеналах еще достаточно много. На момент распада Союза их было около 500. Что-то пускали за годы независимости, 95 израсходовали в ходе войны на Донбассе, то есть все равно их как минимум 300 есть. А напомним, что с радиусом поражения целей в 120 км это пока самое дальнобойное оружие на вооружение армии.

И то, что работы оказались успешными, опять-таки косвенно свидетельствует и другой факт. Буквально 18 марта в зоне проведения войсковой операции достаточно показательно прошли учения по выходу в прифронтовой район и разворачивании как минимум четырех пусковых установок "Точка-У" 19-й ракетной бригады.





Понятно, что реальных пусков не производилось, однако сам факт достаточно красноречив - после 2015 г. "точки" светили буквально считанное количество раз и практически никогда на Донбассе.

То есть ныне военно-политическое руководство твердо уверено, что в случае обострения такая "длинная рука" их не подведет - по крайней мере на уровне той эффективности, которая была проявлена летом 2014 г.

Таким образом, в очередной раз нашими военными и военно-промышленным комплексом был реализован принцип использования всего наличного вооружения и доведения до приемлемого уровня даже достаточно устаревших образцов. В случае с "Точкой" вплоть до получения более современных отечественных ракет с увеличенной дальностью поражения вражеских целей они вполне могут стать неким эрзацем "оружия сдерживания".