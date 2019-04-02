Глава совета НБУ Данилишин прогнозирует стабильный курс гривни

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин прогнозирует стабильный курс гривни.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он отметил, что в ближайшие несколько месяцев на валютном рынке Украины не стоит ожидать тревожных событий, поскольку продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года, который был рекордным.

Отмечается, что в конце марта был опубликован окончательный отчет Госстата по сбору урожая 2018 года, в нем подтверждается преодоление исторического для Украины предела производства зерна на уровне 70,1 млн тонн.

Также были получены самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника, в то же время мировые цены на пшеницу и кукурузы уже несколько месяцев как стабилизировались на относительно невысоком уровне.

Данилишин отметил, что благодаря большим объемам экспорта аграрии в очередной раз поддержат курс гривни.

Также он отметил, что начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов.

Цены демонстрируют умеренно положительную для украинских металлургов динамику - за первые три месяца 2019 года стоимость метрической тонны стали выросла на 6%.

Также, как отметил Данилишин, закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту.

К тому же, существенный рост импорта в первые два месяца 2019 был обусловлен временными факторами - закупкой тепловыделяющих элементов для АЭС, импортом энергетического угля, активным ввозом автомобилей после окончания льготного режима таможенной легализации авто на еврономерах.

Влияние этих причин на рост спроса на валюту снизит свою актуальность.

Глава совета НБУ отмечает, что риторика руководства основных центральных банков мира свидетельствует, что повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро.

По словам Данилишина, существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ.

Он напомнил, что объемы погашения внешнего долга в 2019 году весьма существенные, и, чтобы не тратить международные резервы НБУ, нужно продолжить привлечение кредитов МВФ и связанного финансирования.

Глава совета НБУ подчеркнул, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью может измениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная девальвация в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией.

Как сообщали Українські Новини, Глава совета Национального банка Богдан Данилишин выступил за снижение НДС на продукты питания.