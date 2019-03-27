«Нафтогаз» решил вернуть «Укрнафте» спорные 2 млрд куб. м газа

Правление Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" решило вернуть крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" спорные 2 млрд куб. м природного газа.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, знакомый с данным решением.

По его словам, решение было принято на одном из последних заседаний правления, ориентировочно на прошлой неделе.

По неофициальной информации, "Нафтогаз" сразу выкупит переданный "Укрнафте" газ по текущим импортным ценам.

Данные средства поступят на специальный счет "Укрнафты" и часть из них будет использована, полностью или частично, на погашение налоговых обязательств компании.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался комментировать данный вопрос.

Как сообщали Українськi Новини, акционеры "Укрнафты" на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 28 марта, рассмотрят заключение с "Нафтогазом" договоров о купле-продаже 4,062 млрд куб. м природного газа по формуле импортного паритета.

Компания ожидает одобрения акционерами заключения 3 договоров купле-продажи природного газа с определением цены газа по формуле импортного паритета: на 1,25 млрд куб. м газа, на 750 млн куб. м газа и на 2,062 млрд куб. м газа.

Полученные средства "Укрнафта" использует исключительно на полное погашение долгов перед госбюджетом, в том числе штрафных начислений.

до 2010 года НАК был обязан весь газ, который добывался "Укрнафтой", продавать населению по регулируемой НКРЭ цене.

"Укрнафта" в тот период отказывалась документально оформлять продажу этого газа, мотивируя сверхнизкой ценой продажи, которая не соответствовала рыночным параметрам.

Впоследствии украинские суды по искам "Укрнафты" обязали "Нафтогаз" этот газ вернуть.

По словам предправления "Нафтогаза" Андрея Коболева, НАК не имеет возможности физически передать этот газ, поскольку он уже бы потреблен населением.

Указанные 2 млрд куб. м газа, которые правление решило передать "Укрнафте", были добыты еще в 2006 году и относительно него есть решение Государственной исполнительной службы о передаче его "Укрнафте".

По состоянию на 31 декабря 2018 года просроченный налоговый долг "Укрнафты" составил 10,6 млрд гривен.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.