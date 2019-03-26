Украинцы не осознают успешность своих реформ - британский аналитик

Украина добилась всего за 3 года впечатляющих успехов, но сами украинцы этого до конца не осознают.

Это несет в себе немалую угрозу дальнейшему продвижению по пути реформирования, сказал в комментарии Укринформу один из авторов отчета британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House Джон Лаф (John Lough).

«Большая проблема состоит в том, чтобы продемонстрировать широкой публике в Украине, что страна находится на пути, который укрепит ее институты, принесет больше инвестиций, и повысит в конечном итоге стандарты жизни, обеспечит Украине безопасность. Сейчас население не слишком это видит и понимает», - посетовал аналитик.

В качестве примера он привел то, что отнюдь не все обрадовались, когда вступил в действие безвиз, очень серьезное достижение. Новость была плохо воспринята некоторыми людьми, потому что они попросту не могут себе позволить воспользоваться им, отмечает Лаф. При этом он указывает на то, что Украина смогла добиться того, чего так сильно хотела Россия последние годы, но не получит еще очень долго.

Понять растущее в обществе недовольство темпами реформ, на чем играют популисты, эксперт «может». Он призывает не недооценивать уровень недовольства. Власть, общественные организации, по его мнению, просто не доводят до публики достижения, общество не доверяет власти. Меж тем, за 3 года было сделано больше, чем за предыдущие 22 года независимости, убеждены авторы доклада. В частности, это относится и к вопросу борьбы с коррупцией: на пути уменьшения возможностей для коррупционных деяний был достигнут значительный успех, но широкой общественности об этом зачастую ничего не известно, и она думает, что «ничего не изменилось». Авторы считают, что будущее и судьба Украины напрямую зависят от дальнейшей трансформации отношений между гражданами, экономикой и государством.

Доклад был представлен в Брюсселе, реакция там была положительной, «его восприняли как объективный, сбалансированный, критический в некоторых аспектах в отношении обеих сторон», рассказал Лаф.

Далее предстоит презентация в нескольких городах Украины. Украинские же чиновники отчет восприняли как «очень точный», но в некоторых моментах, что прогнозируемо, с его выводами не согласились. Положительным, по словам Лафа, является то, что они считают его «полезным барометром», воспринимают оценки серьезно и в целом прислушиваться к советам международных экспертов.

«Мы пришли к общему выводу, что Украина сделала существенный прогресс, но недостаточный, чтобы гарантировать успех этих реформ и обеспечить то, что они в той или иной форме не будут либо сведены на нет, либо повернуты вспять», - отметил собеседник агентства.