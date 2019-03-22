Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что решение о курсе нашей страны в Евросоюз и НАТО должны принимать украинцы на референдуме.

Об этом шоумен заявил в интервью западным СМИ и украинскому Kyivpost,

Принятое недавно Парламентом решение о закреплении такого курса в Конституции Украины Зеленский считает политическим.

"Если говорить о серьезных предметных решениях, таких как вступление в ЕС и НАТО, да, мы туда двигаемся. Лично мое мнение: я бы хотел, чтобы Украины была страной в Евросоюзе и НАТО. Это лично мое мнение. Но я уверен, что это серьезные вопросы. И то политическое решение, которое сейчас было принято у нас, (закреплено, - ред.) в Конституции Украины, что мы движемся в ЕС и НАТО, я считаю, что оно было просто предвыборным. Все-таки это вопрос к украинцам. И тут я вижу один из главных принципов нашей программы и внутренних принципов - это народовластие. Потому что должен быть референдум. Украинцы должны решать, куда они вступают, в тот или иной союз", - отметил Зеленский.

Подобный месседж мы слышали и во времена Кучмы, и во времена Януковича. В Альянсе и Евросоюзе существует пошаговый план действий для тех, кто хочет в перспективе присоединиться к этим сообществам. И говорить нужно о темпах выполнения Украиной этих указателей. Про референдумы, народовластие и так далее – это лукавство, которым всегда прикрывалось желание быть между Россией и Европой.

При этом Зеленский заверил, что готов помогать стране двигаться в направлении евроинтеграции.

"Украина - страна своего народа, который уже выбрал евроинтеграцию. Я могу только помогать двигаться Украине в Европу", - заявил Зеленский.





Стоит отметить, что 7 февраля народные депутаты поддержали в целом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса в Евросоюз и НАТО. В тот же день Андрей Парубий подписал данный документ.

19 февраля закон подписал и Президент Украины Петр Порошенко. Подписание состоялось в Верховной Раде Украины - в рамках заседания по случаю 5-й годовщины начала российской агрессии.

Указанным законом преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

В то же время статьи Конституции, которые определяют полномочия Парламента, Президента и Правительства, дополнены положениями о реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Из переходных положений исключена норма, позволяющая иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

* 21 февраля вступил в силу закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса в Евросоюз и НАТО.

* В марте генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

* 17 марта Президент Петр Порошенко во время выступления на Михайловской площади заявил, что к концу своего второго президентского срока планирует подготовить Украину к вступлению в НАТО и Европейский союз.