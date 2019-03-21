Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 22:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
19:16 21.03.2019 |
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Москвой для прекращения боевых действий на востоке Украины.
"Я бы хотел сделать все для того, чтобы на востоке Украины прекратили стрелять, чтобы больше не гибли наши люди. (...) На дипломатическом фронте мы должны вести наступление, а не ждать, пока это сделают за нас. Нужно вести переговоры. Необходимо возобновить встречи в Нормандском формате и привлекать к многосторонним переговорам США и Великобританию. Если мы вместе с нашими союзниками и партнерами признаем необходимым, то, возможно, нужно будет и с Россией вести двухсторонние переговоры", - сказал В.Зеленский журналу "Новое время", отвечая на вопросы издания в рамках проекта "Момент истины".
По его мнению, для победы Украине нужны "сильная дипломатия, экономический рост, крепкая армия и активная информационная политика". При этом должен сохраняться главный принцип: "никто не имеет права решать что-то относительно Украины без участия Украины".
"И никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может. В то же время нужно выступать с украинскими инициативами по поводу прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Со времени Минских соглашений этих инициатив со стороны Украины фактически не было. Нужна политическая воля", - озвучил свое видение кандидат.
Статьи по теме:
20.03.19 Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме", из которой их может вытащить только решение РФ уйти из Донбасса.
Еще одним залогом мира В.Зеленский назвал сильную экономику: "Мы должны привлечь в Украину инвестиции со всего мира. Если у нас будут работать предприятия с иностранным капиталом - это лучшая гарантия от любой войны".
Он также сделал акцент на построении мощной армии. "Интеграция в НАТО - это прежде всего способ реформирования армии и обеспечения суверенитета Украины. Считаю, что вступление в НАТО должно проходить только через всеукраинский референдум. Но в армии нужно переходить на натовские стандарты, учиться у натовских специалистов. Зарплата и социальная защита воинов должны быть на уровне армий НАТО", - подчеркнул В.Зеленский.
Статьи по теме:
19.02.19 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
Президент подписал закон в ходе специального заседания Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
|Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Готовность к обострению. Зачем «гибридам» на Донбассе секретная российская «Тирада»
|Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными
|Кабмин продлил контракт с предправления «Нафтогаза» Коболевым на 1 год
|Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ
|СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»
|Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза»
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира