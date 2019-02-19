Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Он подписал закон в ходе специального заседания Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины, передают Українськi Новини.

Этим законом преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

В свою очередь статьи в теле Конституции, которые определяют полномочия парламента, главы государства и правительства, дополнены положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, законом исключается из Конституции п.14 переходных положений, который разрешал использование для временного пребывания иностранных военных формирований существующих военных баз на территории Украины на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.

Без изменений осталась ст.17 Конституции, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины.

Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, в своей предвыборной программе Порошенко обещает, что в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, получит и приступит к выполнению плана действий по членству в НАТО.

Выборы Президента состоятся 31 марта в первом туре.