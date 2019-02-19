Финансовые новости
- |
- 19.02.19
- |
- 21:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.
Он подписал закон в ходе специального заседания Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии России против Украины, передают Українськi Новини.
Этим законом преамбула Конституции дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.
В свою очередь статьи в теле Конституции, которые определяют полномочия парламента, главы государства и правительства, дополнены положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Кроме того, законом исключается из Конституции п.14 переходных положений, который разрешал использование для временного пребывания иностранных военных формирований существующих военных баз на территории Украины на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.
Без изменений осталась ст.17 Конституции, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины.
Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
Как сообщали Українськi Новини, в своей предвыборной программе Порошенко обещает, что в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, получит и приступит к выполнению плана действий по членству в НАТО.
Выборы Президента состоятся 31 марта в первом туре.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
|5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Опасные выборы. Решится ли Россия на военную операцию в Молдове
|Курс доллара на межбанке 18 февраля подкосил американский праздник
|Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ
|В Киеве суд арестовал 14 домов
|Из-за директивы ЕС «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину
|Нацкомфинуслуг впервые за три года пересмотрела правила на рынке «автогражданки»
Это интересно
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму