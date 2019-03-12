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Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко
11:43 12.03.2019 |
Первые два месяца избирательной кампании главной интригой считалось, кто же выйдет во второй тур. Однако сейчас самый острый вопрос заключается уже в другом: а состоятся ли эти выборы?
Ровно месяц отделяет два события, в которых по-разному отличилась Нацполиция. Напомним, 9 февраля организация «С14» попыталась пикетировать в Киеве съезд партии Юлии Тимошенко акцией «Кто заказал Катю Гандзюк?». Тогда полицейские еще до начала съезда быстро упаковали около десяти активистов и повезли задержанных в райотдел полиции, откуда позже выпустили, но забрали личные вещи. Когда представители «С14» попытались вернуть их, копы решили, что толпа хочет захватить райотдел, и вызвали подмогу. На автобусе приехала полиция, которую в соцсетях окрестили «Беркут». Она выбросила активистов из участка и повалила на землю с криками «Ложись, Бандера», «Убей его» и другими такими знакомыми с 2013-го года перлами.
Через месяц, 9 марта, в Киеве представители партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины» прибыли к зданию президентской администрации, требуя ареста фигурантов скандала вокруг «Укроборонпрома». Активисты попытались прорвать кордон полиции и пошли в рукопашную, применяя слезоточивый газ, взрывные пакеты и дымовые шашки. Однако полиция никого не упаковала.
Узнав, что Петр Порошенко отбыл в Черкассы на празднование 205-й годовщины рождения Тараса Шевченко, активисты отправились вдогонку и прибыли в Черкассы к самому концу мероприятия, когда президент уже покинул сцену. Тем не менее они, по сообщению Нацполиции, пытались прорваться на сцену, на замечания правоохранителей о недопустимости таких действий не реагировали, в дальнейшем стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж президента. 22 работника полиции получили травмы в результате столкновения, 19 пострадавших полицейских госпитализированы. Но полиция опять-таки никого не задержала. Лишь на следующий день, когда вся эта история вызвала большой резонанс, были задержаны два организатора беспорядков.
Есть три версии, почему 9 марта полиция поступила совсем не так, как 9 февраля. Первая версия заключается в том, что активисты «С14» попали «под раздачу» случайно, просто потому, что их заподозрили в попытке захватить райотдел полиции. Ну и вдобавок был эксцесс исполнителя, когда кто-то из полицейских явно перестарался. Согласно этой версии полицейские вообще стараются не применять силу во время политических акций, однако она не объясняет, зачем было вообще задерживать активистов «С14».
Суть второй версии в том, что полицейские, быть может, 9 марта тоже отреагировали бы жестко, но они восприняли урок 9 февраля. Ведь после тех событий было открыто производство о совершении работниками полиции уголовного преступления по признакам ч. 2 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождаемое насилием). Полицейскому, который кричал «Ложись, Бандера», сообщено о подозрении, в случае доказательства вины ему грозит тюремный срок от трех до восьми лет. Если учесть, что такие дела расследует ГБР, то можно понять, почему полицейские теперь осторожничают применять силу у всех на виду.
Третья версия сводится к тому, что руководство МВД и Нацполиции по-разному относится к акциям протеста против Юлии Тимошенко и против Петра Порошенко. Дескать, «С14», по слухам, курируется СБУ и используется против лидера «Батьківщини», потому и было решено увезти их от форума Тимошенко. Тогда как «Нацдружины», «Нацкорпус» и контролирующий их нардеп Андрей Билецкий выступают против Порошенко, и полицейским приходится терпеть их выходки.
Возможно, каждая из этих версий содержит долю истины. Какую именно - оставляем гадать читателям. Но нельзя не отметить, что в любом случае вырисовалась довольно неприятная перспектива.
В последние дни ходят разные слухи о возможных технологиях срыва выборов. Например, якобы уже за неделю до первого тура в Киеве будет организован новый палаточный городок, который заблокирует здание Центризбиркома. Над подобными предчувствиями всеобщего хаоса можно было бы посмеяться, но действия и заявления «Нацкорпуса» и «Нацдружин» заставляют рассматривать возможные сценарии всерьез.
Ведь в составе «Нацдружин» есть разные люди. Некоторые наверняка с повышенным градусом агрессивности. Некоторые - просто несовершеннолетние, с которых, к слову, и спрос-то в случае чего будет небольшой. Кому-то из них (даже без ведома Билецкого) может прийти в голову чем-нибудь запустить в президента, пусть даже пузырьком с зеленкой. Но это, не исключено, может спровоцировать президентскую охрану, и в конце концов все может вылиться в кровопролитие.
Собственно, подобный "троллинг" действующего президента во время его встреч с гражданами уже активно задействуется. В Порошенко, конечно, пока ничего не бросают, но почти на каждой встрече находится человек, который задает ему провокационные вопросы с явным расчетом вызвать у него неадекватную реакцию.
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После стычек в Черкассах и под АП в интернете всплыло видео, датированное 2010 г., на котором Билецкий говорит, что «сепарация от России - идиотизм» и «Украине нужна своеобразная конфедерация с Россией».
Конечно, можно сказать, что Билецкий такими акциями всего лишь пытается сорвать кампанию Порошенко - дескать, тот теперь будет бояться проводить массовые встречи с избирателями и селфиться с ними. Но в том-то и проблема, что президент не внял аргументам своей охраны и продолжил практику массовых мероприятий на открытом воздухе. Таким образом, риск нападения на президента выглядит совсем не нулевым.
Да и другие варианты форс-мажора уже не выглядят фантастическими. Более того, 10 марта в интернете появились ролики новоявленной структуры «Корпус підтримки», рекламирующие Билецкого. Названия роликов говорят сами за себя: «Націоналісти позбудуться президента. Революція в країні» и «Тільки силою можна позбутися президента 31.3.2019 приєднуйтесь до нас!». При этом сам Билецкий уже заявляет, что президент "планирует физическое уничтожение представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин". Так что градус противостояния накаляется вполне сознательно.
В сухом остатке имеем несколько фактов. Во-первых, 11 января Центральная избирательная комиссия своим постановлением предоставила общественной организации «Национальные дружины» разрешение иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 г.
Во-вторых, 6 марта та же ЦИК своим постановлением обратилась в СБУ и Нацполицию в связи с появлением на сайте «Радио Свобода» статьи, в которой приводится заявление представителя «Нацдружин»: «Наблюдатели от "Нацдружин" на участках могут действовать силой, если будут фальсификации».
В-третьих, «Нацдружины» и «Нацкорпус» уже начали применять силу к Нацполиции и обычным гражданам во время встреч президента с гражданами.
И если это сойдет им с рук, то киевлянам стоит уже сейчас готовиться к экстремальным вариантам развития событий. На всякий случай.
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