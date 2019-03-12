Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий, как и многие украинские и иностранные вожди правых движений и партий, имеет непростую, "пятнистую" биографию, и "Азов" с "Нацкорпусом" - важная, но не самая интересная ее часть.

Известно, что до участия в войне Билецкий возглавлял в Харькове общественную организацию "Патриот Украины", а до этого выпускник истфака Харьковского нацуниверситета состоял в Социал-национальной партии, возглавляемой Олегом Тягнибоком. Впрочем, после переименования СНПУ в "Свободу" он предпочел пуститься в самостоятельное плавание.

Уже в 2006 г. в Харькове официально зарегистрировали новую общественную организацию "Патриот Украины", несколько позднее была создана Социал-национальная ассамблея, основой которой стал харьковский "Патриот". Главных проблем, связанных с бурным прошлым Билецкого, можно выделить три.

Во-первых, во времена "Патриота" он прошел этап призывов к "защите белой расы путем создания антидемократического и антикапиталистического строя -"нациократии". Похожих пассажей в программе "Патриота Украины" хватает: "Лечение нашего Национального организма необходимо начинать с расовой очистки Нации. Кроме вопросов чистоты, мы должны обратить внимание на вопросы полноценности Расы. Историческая миссия нашей Нации - возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход против возглавляемого семитами недочеловечества".

Как говорится, без комментариев. Позже, впрочем, Билецкий рассказывал, что такой программы не было, а то, что распространялось в интернете, - "целенаправленные действия силовых структур режима Януковича против националистов". В СМИ же утверждают, что именно это стало препятствием для вхождения Билецкого в список "Народного фронта" на парламентских выборах-2014, но не помешало пройти по столичному мажоритарному округу.

Кроме специфических предпочтений Билецкого в идеологии, в медиапространстве неоднократно появлялись слухи о якобы финансировании "Патриота" со стороны "регионалов" Добкина и Кернеса, впрочем, дальнейшие репрессии режима Януковича в отношении активистов дезавуировали их.

Во-вторых, кроме проблем с неоднозначными лозунгами и программами, после стычек в Черкассах и под АП в интернете всплыло видео, датированное 2010 г., на котором Билецкий говорит, что "сепарация от России - идиотизм" и "Украине нужна своеобразная конфедерация с Россией". После поднявшейся волны возмущения главе "Нацкорпуса" пришлось объясниться. Впрочем, сделал он это довольно неуклюже, деля русских националистов на "хороших", которые говорили о Русском национальном государстве без Северного Кавказа и других территорий, и имперцев. Причем речь якобы шла о том, что если будет создано некое Русское национальное государство без Путина, то с такой страной Украина может иметь конфедерацию. Как видим, у Билецкого все та же концепция "братского народа", только наоборот. Слава богу, в Украине в последние годы изрядно уменьшилось число людей верящих в существование "хороших русских", с которыми можно и нужно брататься.





В-третьих, против "белого вождя" играют его тесные связи с русскими националистами, некоторые из них очень влиятельны в партии. Речь идет о Сергее Коротких, который родился в России и в свое время был лидером ультраправого объединения "Национал-социалистическое общество". В российско-украинской войне воевал против сепаратистов в составе полка "Азов", получил украинское гражданство.

Как стало известно, с 2015-го до нынешнего года Коротких возглавлял отдел полиции охраны объектов стратегического значения в Одессе. Структура с таким названием просуществовала всего три года, и ее все время возглавлял Сергей Коротких. В "Национальном корпусе" влияние бывшего русского националиста отрицают, сам Коротких ситуацию не комментирует, а Билецкий по этому поводу и вовсе иронизирует, но, как представляется, юмор в вопросе нацбезопасности неуместен, а о "хороших русских" в Украине уже наслышаны давно и неоднократно, и сколько среди них агентов Лубянки, а сколько искренних противников Кремля, знают только в Москве.

После драк "Нацкорпуса" на Банковой и в Черкассах Андрею Билецкому, естественно, стоило бы ожидать удара в ответ, и он, вероятно, его ждал, но выйти из этой ситуации красиво у него явно не получилось.

Билецкий ведь вполне мог списать всплывшее интервью на "ошибки молодости". Дескать, виноват, был юн и неразумен, но повзрослел, поумнел, а после российской агрессии сумел посмотреть на мир по-новому и убедился, что несколько заблуждался, говоря о сепаратности от России как об идиотизме. Однако Билецкий, видимо, посчитал для себя унизительным отрекаться от собственных взглядов десятилетней давности или эти взгляды до сих пор искренне разделяет.

Как бы то ни было, но, не расставив точки над "і" в своем прошлом, Билецкий сам вооружил своих оппонентов как с Банковой, так и с другого края украинского националистического движения. На Банковой теперь имеют основания продвигать тезисы, что Билецкий и его движение - агенты Кремля, а ребята из "Свободы" и С14 могут сколько угодно поднимать на щит историю с российско-украинской конфедерацией, утверждая, что "царь", то есть лидер "Нацкорпуса", ненастоящий националист. Как он на это ответит - увидим уже в ближайшее время.