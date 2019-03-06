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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фредрик Райнфельдт: Украина – одна из двух стран мира, которые опубликовали список конечных бенефициаров бизнеса

 

Экс-премьер-министр Швеции, глава правления международной инициативы EITI Фредрик Райнфельдт в интервью УНИАН рассказал о шагах, которые необходимо сделать Украине для борьбы с коррупцией в добывающих секторах и перехода на европейские стандарты.

Фредрик Райнфельдт возглавлял правительство Швеции в 2006-2014 годах. На данный момент он является главой правления EITI - Инициативы прозрачности добывающих отраслей, института общемирового стандарта, способствующего открытому управлению и подотчетности в секторах нефтяных, газовых и минеральных ресурсов.

Сейчас 51 страна мира, включая Украину, внедряет данный стандарт. Целью EITI в Украине является обеспечение прозрачности в управлении природными ресурсами страны и раскрытие информации о государственных доходах от добывающего сектора.

В беседе также принял участие Марк Робинсон, исполнительный директор EITI.

Как, по вашему мнению, Украина продвигается по пути реформ?

Украина является частью EITI, и мы считаем, что страна может реализовать европейские стандарты. Существует большое количество требований EITI, многие из которых уже законодательно поддержаны в Украине. Они заключаются в том, чтобы правительство раскрывало данные о доходной части в добывающей сфере, об условиях контрактов с компаниями, о конечных бенефициарах, что уже имплементировано в украинское законодательство.

Можете более подробно рассказать о прогрессе реформаторского процесса в Украине?

Украина присоединилась к Инициативе в 2013 году. Затем срабатывает следующий механизм - правительство изучает, как реализуются все процедуры в рамках наших стандартов, и выполняет их. Далее мы проводим оценку, насколько страна соответствует стандартам. Первая проверка была проведена в Украине в 2017 году. Было определено восемь пунктов, по которым необходимо сделать корректировки. Очередная проверка пройдет в декабре этого года.

Что это за пункты?

Три из них касаются госпредприятий. То есть, какие существуют финансовые взаимоотношения между правительством и госкомпаниями. Вопросы вызвала работа «Нафтогаза» и его дочерних компаний, так как не всегда понятно, сколько на самом деле их у него. Проблемы есть и в угольной промышленности. Много государственных шахт находятся на востоке страны, и правительство не может их контролировать. При этом нет достаточно информации и о шахтах, которые находятся под контролем правительства. Вопрос добычи угля остается непрозрачным.

 

Еще одна проблема - подтверждение данных аудита. В Украине только в прошлом году было внедрено требование к компаниям проходить независимый финансовый аудит. EITI просит, чтобы данные, которые предоставляют компании, были заверены независимым аудитором.

Как вы оцениваете результативность внедрения этих инициатив? Что получит в итоге Украина?

У нас есть стандартные 33 требования. Мы получаем очень детальную информацию и имеем очень широкую картинку, каким образом управляется сектор, как работает цепочка добавленной стоимости. По нашим стандартам заинтересованы в этом три стороны - правительство, промышленности и гражданское общество. Мы изучаем то, как эти заинтересованные стороны между собой взаимодействуют. Фактически мы являемся гарантом для гражданского общества в тех странах, где это взаимодействие может быть поставлено под вопрос. У нас есть протокол, который гарантирует, что организации гражданского общества могут принимать активное участие в этом процессе как эквивалентный партнер.

Как это реализуется?

Мы приглашаем независимого аудитора, которой проверяет результативность деятельности. Полученные данные обсуждаются на заседании Международного правления EITI. Затем принимается решение об уровне прогресса внедрения EITI в стране.

Правильно ли я понимаю, что ваши выводы по тому или иному вопросу оказывают непосредственное влияние на решение инвесторов заходить в страну или нет?

Абсолютно верно. Более того, международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд, Всемирный банк, всегда отслеживают наши отчеты.

Сама идея возникновения EITI свидетельствует о том, что не все прозрачно было и в самой Европе?

Это была британская инициатива в ответ на призыв менее развитой части мира, где страны нуждались в большей прозрачности и в лучшем управлении природными ресурсами. Половина стран-членов EITI - африканские страны, много стран Азии, Латинской Америки.

 

Когда мы начинали, то, честно говоря, не рассматривали Европу как рынок, а в основном как финансовый инструмент.

Марк Робинсон исполнительный директор EITI: Хочу отметить, что наш международный секретариат находится в Норвегии, в Осло. Когда только EITI была создана, именно Норвегия являлась мировым лидером по имплементации стандартов прозрачности в добывающих отраслях.

Украина сейчас в роли догоняющего. Многое, что мы планируем внедрить, работает в странах ЕС давным-давно. Поделитесь опытом европейских стран в плане создания и развитии энергетических рынков...

Энергетические рынки в Европе отличаются от украинских, в основном, они более дерегулированы. Но EITI не указывает, какими должны быть рынки - частными или государственными. Большинство требований находятся в постоянном процессе развития, даже в рамках Европейского Союза. Кстати, они сейчас сильно отличаются от того, что было раньше. Это - процесс непрерывного обучения. Участвующие стороны в процессе EITI собираются и, можно сказать, учатся друг у друга.

Не раз заявлялось, что для иностранного бизнеса правила игры на нашем рынке непонятные и непрозрачные. А как строились европейские правила, чего еще не хватает Украине?

Нужно понимать, что у нас исторически сложились разные обстоятельства. Даже между европейскими странами есть большие отличия. Кстати, многие из них не реализуют стандарты EITI. Однако, когда достаточно развитая демократия, когда верховенство права, свободная пресса, сильное гражданское общество, то все это создает такую атмосферу, где для коррупции остается очень мало возможностей.

 

Но хочу отметить, что Украина находится в очень стремительной стадии развития законодательства. После того, как ваша страна присоединилась к EITI, а это - довольно жесткий стандарт, которому необходимо следовать, то большая его часть уже внедрена на законодательном уровне. В этом смысле уже существует довольно большое количество инструментов борьбы с коррупцией. Но, естественно, процесс должен поддерживаться развитым гражданским обществом, свободной прессой, судебной системой и другими институтами.

Марк Робинсон: Украина сделала очень хороший прогресс, приняв закон о прозрачности добывающего сектора. Это можно назвать пороговым показателем реформ.

Вы сказали, что не все страны Европы присоединились к EITI. Почему?

Большинство из них не являются крупными производителями энергетических ресурсов. Между тем, многие из наших стандартов - процедурные в Европейском Союзе. Такие страны, как Норвегия, Нидерланды, Германия, Великобритания, внедряют EITI в роли модели для других.

В Украине ведутся дискуссии об эффективности государственных компаний, например, «Укргазвыдобування». Как вы считаете, влияет ли форма собственности на эффективность предприятия?

Когда EITI была создана, то ее деятельность была направлена на увеличение прозрачности работы крупных частных компаний. Наш более, чем пятнадцатилетний опыт, говорит о том, что его нужно расширять в отношении государственных предприятий. Кстати, порядка 80% добывающих углеводороды компаний в мире принадлежат государствам, а не находятся в частных руках.

В Украине многие правительственные программы не выполняются в означенные сроки, а принятие необходимых законов затягивается на годы. Наблюдается ли подобное в Европе и как, по вашему мнению, с этим можно бороться?

Мы ориентируемся на требования EITI, которые необходимо выполнять. Если наши стандарты не принимаются, если им не следуют, то сначала мы предлагаем провести корректирующие действия, в противном случае страна будет исключена.

Марк Робинсон: Украина в этом направлении сделала огромный прогресс за короткий период. Некоторые очень сложные вопросы были решены довольно успешно. Например, раскрытие бенефициарных собственников, реальные собственники компаний должны быть идентифицированы в специальном реестре. Украина в этом направлении является мировым лидером. Украина одна из двух стран мира, которые опубликовали список конечных бенефициаров. Вторая страна - Великобритания.

Если бы вы заняли пост премьер-министра Украины, то что сделали бы в первую очередь?

Я был премьер-министром. Я отвечал за мою страну и понял, что не надо рассказывать другим, что нужно делать.

Игорь Орел
 

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