Слезть с иглы. Как украинское самолетостроение избавляется от российской зависимости

Аннексия Крыма и война на Донбассе стали серьезным стимулом для развития нашей оборонной промышленности. В том числе и авиационной, где несомненным лидером остается ГП "Антонов". Что, впрочем, и неудивительно - ведь это единственное предприятие советского авиапрома на территории Украины имело полный цикл производства авиационной техники - транспортных самолетов.

Мало того, в тяжелые годы развала Союза благодаря активной позиции на мировых рынках "антоновцам" удалось сохранить и кадры, и инфраструктуру. Поэтому начиная с весны 2014 г. государственное предприятие включилось в программу по поддержанию летной годности самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-74, которые состоят на вооружении различных отечественных силовых структур. Параллельно начались работы по поэтапному увеличению ресурсов, сроков службы этих самолетов, а также вариантов их модернизации.

Однако в тоже время "Антонов" сильно пострадал из-за остановки сотрудничества с Российской Федерацией. Сразу несколько совместных перспективных проектов пришлось свернуть.

Речь идет прежде всего об Ан-70, Ан-178, которые находились в заключительной фазе. Однако, к сожалению, доля российских комплектующих в них оказалась довольно значительной. Например, в Ан-178 это фактически треть самолета, в том числе стойки шасси, вспомогательная силовая установка, почти вся авионика, гидравлика, управление.

Поэтому уже с 2014 г. перед киевскими конструкторами была поставлена задача - заместить российские детали и компоненты на аналогичные западные, отечественные и отчасти китайские. Однако надо понимать, что это огромный пласт работы, который требует не только участия "Антонова", но и огромного количества смежников, включая научные учреждения и производственников. И это на фоне того, что многие технологии еще советских времен утеряны, огромное старение рабочих кадров, полное отсутствие государственного заказа последние лет 25.

В итоге для того, чтобы выполнить даже элементарные по советским меркам работы требовались колоссальные усилия. Поэтому нет ничего удивительного, что кое-какие видимые результаты стали появляться только сейчас - после 4-5 лет напряженной работы.

Буквально на днях появились две весьма обнадеживающие новости от "Антонова". Прежде всего, было заявлено, что к концу текущего года должен появиться первый экземпляр пассажирского самолета Ан-158 с западной авионикой и оборудованием. Самолет может перевозить 89-99 пассажиров (в разных вариантах) и фактически является пассажирским вариант транспортного Ан-148 (ранее вообще назывался Ан-148-200) совместной российско-украинской разработкой.

Как указывается в официальном пресс-релизе, вся авионика российского производства будет заменена на канадскую от фирмы Esterline (стоит отметить, что фирма занимает довольно заметное место на рынке Канады и поставляет в числе прочего оборудование для американского истребителя пятого поколения F-35). Кроме того, западного производства будут системы дистанционного управления и управления механизацией крыла.

"Антоновцы" же освоят производство рампы, пилонов, части мотогондолы двигателя, номенклатуры механизации крыла, элеронов, закрылков - фактически всего то, что выпускалось в России.

Насколько такие планы реальны пока непонятно, но летные и сертификационные испытания обновленного (а фактически нового) самолета уже намечены на 2020 год.

Следующим в планах - работы импортозамещению деталей и механизмов военно-транспортного самолета Ан-178. Такой выбор выглядит несколько странным, так как логичнее было бы довести до ума Ан-148, имея к тому времени опыт модернизации Ан-158. Однако, видимо, так количество российских деталей в самолете превышает некую критическую черту.

И второй новостью последних дней от "Антонова" стал тот факт, что уже завершены предварительные работы по проекту модернизации парка Ан-124 "Руслан" путем замены российской авионики на западную. Заявлено, что первый самолет авиакомпании "Авиалинии Антонова" (единственного перевозчика в Украине, в парке которого есть эти самолеты) буде "приземлен" на модернизацию в середине 2019 г.

Снова-таки стоит отметить, что этот проект - результат сотрудничества с все той же канадской Esterline. Планируется также, что будут модернизированы все семь машин компании.

Отметим, что этот проект крайне важен для авиакомпании, которая задействована в серьезной программе стратегических авиаперевозок НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution, Временное решение по стратегическим воздушным перевозкам). Буквально в конце года было продлено соглашение, по которому 2 Ан-124-100 будут задействованы для перевозки грузов в интересах участников программы.

Таким образом, можно говорить, что стратегическое направление, которые выбрали "антоновцы" 5 лет назад реализуется - правда, не так быстро, как хотелось бы. Но нужно понимать всю сложность такого подхода - ведь это не просто переход от деталей и узлов одного производителя к другому. Это смена всей философии проектирования и работы - ведь не секрет, что западной и советское авиастроение прошли совсем разный путь и каждое было самобытным.

И вот теперь перед украинскими авиастроителями стоит непростая задача - имея советский задел, совершить качественный скачок, причем в условиях войны, когда россияне используют любые возможности, чтобы облить грязью украинцев не только внутри страны, но и особенно на мировом уровне. И при этом не гнушаются никакими средствами.

Тем не менее, "Антонов" не потерял за последний непростой период ни одного зарубежного контракта. Причем приходилось прибегать к крайне нестандартным методам - все-таки пока зависимость от российских производителей все еще очень велика. Но если все будет идти такими темпами, то это ненадолго.