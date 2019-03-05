Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

Руслан Рудомський / Depo.ua

В конце февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко сделал заявление, что Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор", после чего оба ЗРК вернутся в боевой состав подразделений Сухопутных войск.

По словам Муженко, таким образом Украина получила возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом.

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26.02.19

В Украине в наличии есть соответствующее количество зенитных управляемых ракет для этих комплексов и, что самое главное, есть люди, которые служили на них и могут быстро восстановить навыки.

Итак, давайте рассмотрим поближе то, чем украинские бойцы будут сбивать российские самолеты и ракеты, если придется.



Зенитно-ракетный комплекс "Куб"

ЗРК "Куб" - это самоходный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты Сухопутных войск (в основном - танковых дивизий) от средств воздушного нападения, летящих на средних и малых высотах.

Этот зенитно-ракетный комплекс должен обеспечивать поражение воздушных целей, летящих со скоростями 420-600 м/с на высотах от 100-200 м до 5-7 км на дальностях до 20 км при вероятности поражения цели одной ракетой не менее 0,7.

Разработка комплекса началась еще в 1958 году, однако на вооружение армии СССР новый ЗРК был принят в 1967-м - на шесть лет позже запланированного срока. Основными причинами трудностей создания комплекса были новизна и сложность принятых в разработку технических решений. В частности, впервые для работы сверхзвукового прямоточного двигателя использовалось не жидкое, а твердое топливо, а также впервые для зенитной ракеты подвижного комплекса аппаратуру командного радиоуправления заменили полуактивной допплеровской радиолокационной головкой самонаведения.

Проще говоря, этот ЗРК несколько опередил свое время.

За все время "Куб" претерпел много модернизаций и усовершенствований, последние из которых состоялись уже в Украине после расконсервации. Известно, что работы по модернизации ЗРК "Куб" проводило украинское НПП "Аэротехника". Модернизированніе комплексы имеют улучшенные технические характеристики и расширенные функциональные возможности за счет реализации новых алгоритмов обработки и отображения информации об устройствах, использующих цифровую обработку сигналов на современной элементной базе.



Состав и принцип работы

В состав зенитно-ракетного полка входят пять стартовых батарей и батарея управления, а также вспомогательные подразделения.

Комплекс "Куб" состоит из двух самоходных установок на легком гусеничном ходу, одна из которых ("Самоход А") несет на себе все радиотехнические средства, а вторая ("Самоход Б") - три зенитных управляемых ракеты 3М9 и является пусковой установкой.

Длина ракеты 3М9 составляет около 5,8 м при диаметре 330 мм. Она выполнена по схеме "поворотное крыло", в которой для управления дополнительно используются расположенные на стабилизаторах рули. Это позволяет уменьшить размеры поворотного крыла, снизить необходимую мощность рулевых машинок и использовать более легкий пневматический привод вместо гидравлического.

Ракета оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения 1СБ4, которая захватывает цель со старта, сопровождает ее по частоте Доплера в соответствии со скоростью сближения ракеты с целью и вырабатывает управляющие сигналы для наведения ракеты на цель.

Начальное наведение антенны радиолокационной головки самонаведения на цель, когда ракета находится на самоходной пусковой установке, производится по сигналам из счетно-решающего прибора, расположенного на самоходной пусковой установке.

Подрыв осколочно-фугасной боевой части массой 57 кг производится по команде автодинного двухканального радиоподрывника непрерывного излучения.

На самоходной пусковой установке, размещенной на шасси ГМ-578, устанавливаются лафеты с тремя направляющими для ракет. Электрическая стыковка самоходной пусковой установки с ракетой производилась посредством двух разъемов ракеты, которые срезаются при помощи специальных штанг в начале движения ракеты по направляющей балке. Предстартовое наведение ракет в направлении точки встречи ракеты с целью производилось приводами лафета, отрабатывающими данные от самоходной установки разведки и наведения, которые поступают на самоходную пусковую установку по радиотелекодовой линии связи.

В транспортном положении зенитная управляемая ракета располагается хвостовой частью вперед по ходу самоходной пусковой установки. Масса самоходной пусковой установки с тремя ракетами и боевым расчетом из 3-х человек на борту составляла 19,5 т.

Оборудование самоходной установки разведки и наведения размещается на шасси ГМ-568. Масса самоходной установки разведки и наведения с боевым расчетом из 4-х человек составляет 20,3 т.

В состав самоходной установки разведки и наведения входят две радиолокационные станции - РЛС обнаружения воздушных целей и целеуказания 1C11, а также РЛС сопровождения цели и подсветки 1С31. Антенны РЛС располагаются в два яруса: сверху антенна станции 1С31, ниже - 1C11, и могут вращаться по азимуту независимо друг от друга.

Станция 1С11 представляет собой когерентно-импульсную РЛС кругового обзора (скорость обзора - 15 об/мин) сантиметрового диапазона с двумя независимыми работающими на разнесенных несущих частотах волноводными приемопередающими каналами, излучатели которых установлены в фокальной плоскости единого антенного зеркала. Обнаружение, опознание цели и целеуказание станции сопровождения и подсветки обеспечиваются при нахождении цели на дальностях от 3 до 70 км и на высотах от 30 до 7000 м.

Станция 1С31 также состояла из двух каналов с излучателями, установленными в фокальной плоскости параболического отражателя единой антенны - сопровождения цели и подсветки цели. По каналу сопровождения цели станция имеет импульсную мощность 270 кВт, чувствительность приемника - порядка 10-13 Вт, ширину луча - около 1 град. Эффективное значение ошибки сопровождения цели по угловым координатам составляет около 0,5 д. у., по дальности - около 10 метров.

Технические характеристики

Тактико-технические характеристики ЗРК "Куб":

* боевая масса: 32.4 т;

* расчет: 4 чел.;

* вооружение: 3 ракеты;

* горизонтальная дальность: 22 км;

* вертикальная дальность: 12 км;

* скорость ракеты: 600 м/c;

* масса ракеты: 630 кг;

* габаритные размеры:

- длина: 9.3 м,

- ширина: 3.25 м,

- высота: 3.25 м;

* время развертывания (свертывания): 5 мин;

* максимальная скорость: 65 км/ч;

* запас хода: 500 км;

* максимальная мощность: 522 к. с.

Почему "Куб"

Как и в случае с ЗРК "Тор", не последнее влияние на решение вернуть на вооружение ЗРК "Куб" имело наличие на складах большого количества зенитных управляемых ракет, а также наличие персонала, который еще помнит, как надо обращаться с данным видом оружия ("Куб" был снят с вооружения и отправлен на консервацию в 2010 году).

Также не стоит забывать, что по состоянию на 2019 год Украина еще не может обеспечить себя полностью новейшими системами вооружения, поэтому некоторые "дыры" просто вынуждена закрывать тем, что есть в наличии. И "Куб" в этом плане является далеко не худшим вариантом зенитно-ракетного комплекса средней и меньшей дальности.