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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смертельный ЗРК: Что за «Тор» возвращают на боевое дежурство в ВСУ

08:28 26.02.2019 |

Политика

 Руслан Рудомський / Depo.ua

15 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины зафиксировали в небе над оккупированным Донбассом российский стратегический бомбардировщик. В ОБСЕ не уточнили, какой именно это был самолет, но предполагают, что в небе видели Ту-95 или Ту-142.

Скорее всего, речь идет о стратегических ракетоносца Ту-95МС, которые в последнее время активно принимают участие в различных учениях на территории России с нанесением ударов по наземным целям врага. Также именно их применяли русские в Сирии для нанесения ракетных ударов по позициям противников президента Асада.

Как бы там не было, а официальному Киеву нужно было реагировать на ситуацию. И он отреагировал. Уже 21 февраля начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины находятся на завершающей стадии испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны "Куб" и "Тор", после которых эти ЗРК вернутся на вооружение ВСУ.

И хотя это заявление Муженко хорошо совпала по времени с сообщением от ОБСЕ, и на самом деле старые советские зенитки украинское командование получило "из нафталина" еще около года назад - расконсервация их началась в мае 2018-го года.

Очевидно, решение о возвращении на боевое дежурство "списанных в тираж" зениток было не случайным. Можно предположить, что украинская разведка и ранее фиксировала российские самолеты над Донбассом, просто по определенным причинам об этом не сообщали общественность.

Давайте рассмотрим поближе то, чем украинские бойцы будут сбивать российские самолеты, если придется.

Зенитно-ракетный комплекс "Тор"

ЗРК "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионной звена.

Этот зенитно-ракетный комплекс предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих и управляемых авиабомб, вертолетов и самолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Особенностью "Тора" является то, что его система сама контролирует очерченный воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не распознаны системой "свой-чужой".

Вообще, ЗРК "Тор" является достаточно "древним" видом зениток - впервые на вооружение было принято в далеком 1986-м году, как зенитно-ракетный комплекс малой дальности. К сожалению, какое точно количество комплексов "Тор" и какой модификации унаследовала Украина от СССР неизвестно, поскольку еще в 2001-м году они были сняты с вооружения и законсервированы. Вопрос возвращения этого ЗРК на боевое дежурство встал только с началом российской военной агрессии в 2014-м году.

По словам первого заместителя министра обороны Украины, генерал-полковника запаса Ивана Руснака, планируется вернуть к Вооруженных сил полк ЗРК "Тор" (4 батареи по 4 ЗРК в каждой, плюс транспортно-заряжающие и вспомогательные машины, а также унифицированные батарейные командные пункты).

 

При чем, возвращать будут не просто розконсервовані, а глубоко модернизированные комплексы. В частности известно, что на модернизированных "Торах" заменены аналоговые системы на цифровые, что значительно расширяет функциональные возможности, повышает эффективность и срок работы ЗРК.

Состав и принцип работы

ЗРК "Тор" состоит из боевой машины, станции обнаружения целей и станции наведения.

Все оборудование боевой машины установлена на гусеничное шасси "Объект 355", унифицированное с шасси боевой машины 2С6 ЗПРК 2К22 "Тунгуска". На боевой машине расположено 8 зенитно-управляемых ракет 9М330. Старт ракет происходит вертикально по аналогии с ЗРС С-300 для защиты от климатических факторов, а также от осколков бомб и снарядов. Кстати, "Тор" стал первой в мире системой ближнего боя с вертикальным стартом.


Станции обнаружения целей является когерентно-импульсной радиолокационной станцией кругового обзора, которая решает задачи обнаружения воздушных целей и выдает их координаты местонахождения. Станция оборудована системой распознавания "свой-чужой" и работает в сантиметровом диапазоне волн с отдельным управлением лучом по углу места (темп просмотра зоны 3 секунды). В то же время может осуществлять осмотр угла места сразу тремя лучами, очередность которых устанавливается с помощью компьютера (темп просмотра зоны 1 секунда).

Станция наведения обеспечивает электронное сканирование и поиск целей в секторе 3° по азимуту и 7° по углу места. Через единый передатчик антенной решетки осуществляется передача на борт команд наведения, кроме того, осуществляется одновременно определения координат цели и ракет, что на нее приводятся. Среднеквадратичная погрешность при сопровождении ЗКР не превышает 2,5 метров, при автосопровождении истребителей - не превышает 7 метров по расстоянию и 30 м/с по скорости.

 

Основным режимом работы комплекса "Тор" является отдельная работа каждой батареи. Однако, существует и режим централизованного управления начальником ПВО дивизии или командира зенитно-ракетного полка.

Перевод комплекса из походного в боевое положение длится до 3 минут, а время реакции комплекса - 8-12 секунд. "Тор" обеспечивает защиту от целей, движущихся со скоростями до 700 м/с, на расстоянии от 0,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км.

Вероятность впечатление одной ракетой цели типа "самолет" составляет от 30-77 %, вертолеты поражаются с вероятностью 50-88 %, беспилотные летательные аппараты - 85-95 %.

Технические характеристики

По информации Генштаба ВСУ, в Украине сняли с консервации и отправили на модернизацию с последующими испытаниями модификацию "Тор" БМ9К330.

Тактико-технические характеристики ЗРК "Тор":

Зона поражения:

- по расстоянию: 1-15 км
- по высоте: 0,01-10 км
- по курсовому параметру: 8 км
Время реакции: 4,8 сек.
Максимальная скорость целей, которые поражаются: 700 м/с
Количество одновременно обстреливаемого целей: 4
Максимальная перегрузка ракеты: 30 g
Скорость полета ЗКР: 700...800 м/с
Минимальная ЭПР цели 0,05 м2
Система наведения: вадозахищена радіокомандна
Количество целевых каналов: 4 канала
Количество ЗКР на боевой машине: 8 ракет
Расчет: 3 человека
Запас хода: 500 км

ЗРК "Тор" стреляет зенитными управляемыми ракетами (ЗКР) 9М330.

Основные характеристики ЗКР 9М330

Назначение: зенитная управляемая ракета
Масса снаряженной: 165 кг
Боевая часть: 14,8 кг
Диаметр: 230 мм
Длина: 2890 мм
Размах крыла: 650 мм
Максимальное расстояние пуска: 12 км
Скорость полета цели: 2520 км/ч
Скорость полета ЗКР: 2,11..2,41 М
Наведение: радіокомандне
Підривач: радіопідривач

 

Почему "Тор"

На ЗРК "Тор" выбор пал не случайно. По словам того же Ивана Руснака, в Украине в наличии есть соответствующее количество зенитных управляемых ракет для этих комплексов и, что самое главное, есть люди, которые служили на них и могут быстро восстановить навыки.

Кроме этого, "Тор" - это система, которая стреляет без людей. Личный состав отходит за пределы позиции старта, после чего осуществляется пуск ракет. Это дает возможность проводить стрельбы даже ракетами без продленного срока службы, не боясь людских потерь, если во время пуска что-то пойдет не так.
Да и не стоит забывать, что по состоянию на 2019-й год Украина еще не может обеспечить себя полностью новейшими системами вооружения, поэтому некоторые "дыры" просто вынуждена закрывать тем, что есть в наличии. И "Тор" в этом плане является далеко не худшим вариантом зенитно-ракетного комплекса малой дальности.
 

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