НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.

Национальный банк намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Речь идет о: снижении предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. гривен (то есть установления ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу); ограничении в размере до 15 тыс. гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования; обязанности субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.

Для этого Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Целью разработки этого документа являются: сужение сферы использования наличных; содействие уменьшению тенизации экономики; дальнейшее развитие безналичного сегмента; обеспечение стабильности поступления наличности в банковской системе.

В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений.

Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Также подготовка проекта обусловлена ​​необходимостью совершенствования требований положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и приведения его норм в соответствие с требованиями законодательства.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 27 марта 2019 на почтовый или электронный адрес Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января 2017 года.