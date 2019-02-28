Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
Национальный банк намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Речь идет о: снижении предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. гривен (то есть установления ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу); ограничении в размере до 15 тыс. гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования; обязанности субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.
Для этого Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".
Целью разработки этого документа являются: сужение сферы использования наличных; содействие уменьшению тенизации экономики; дальнейшее развитие безналичного сегмента; обеспечение стабильности поступления наличности в банковской системе.
В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений.
Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.
Также подготовка проекта обусловлена необходимостью совершенствования требований положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и приведения его норм в соответствие с требованиями законодательства.
Замечания и предложения к проекту принимаются до 27 марта 2019 на почтовый или электронный адрес Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк решил снизить предельную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс. гривен с 4 января 2017 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ намерен снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физлицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс.
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не могут раскачать курс доллара на межбанке – мешают покупатели гособлигаций
|НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно
|КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении
|Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Зе» для «ватников»: Зачем Зеленский заговорил о власти «на крови»
|Доплатами по обещаниям. Как Порошенко удачно вписал бедность в предвыборную кампанию
|Во что в Харькове превратят советский танк Т-80
|НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков
|Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов
|КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении - источник
Это интересно
|Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
|«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества
|Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi