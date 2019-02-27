«Зе» для «ватников»: Зачем Зеленский заговорил о власти «на крови»

Ігор Петренко / Depo.ua

Зеленский отреагировал на скандал, вызванный журналистским расследованием о схемах в "Укроборонпроме". Со взволнованным видом в своем видеоролике он сообщил, что "люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови". И далее развил данный тезис: "... контрабанда с Россией можно, б/у-шные запчасти в обмен на жизни наших солдат можно, конфеты можно, MARUV - нельзя". Не забыл и о предвыборном слогане Петра Порошенко "Армия. Язык. Вера". В частности, рассказал об "искусственном разделении людей по вопросу языка". Вывод Зеленского: "... кандидатов много - кого-то, кроме вас, выберем".

В это короткое видео компактно уложились целый ряд давно известных идеологических клише, которыми пользуется Кремль и его пятая колонна в информационной войне против Украины. Вспомним их. Прежде всего - слова о том, что нынешняя власть в Украине пришла "на крови". Получается, это Петр Порошенко, Александр Турчинов, Андрей Парубий аннексировали Крым и начали боевые действия на Донбассе? По такой логике "старший партнер" Зеленского олигарх Игорь Коломойский, который был назначен главой Днепропетровской областной госадминистрации в начале российской агрессии - тоже пришел к власти на крови. Или Коломойского, который сейчас заигрывает с Юлией Тимошенко и демонстрирует миролюбие в отношении российской агрессивной власти, это уже не касается?

Тема о "конфетах Порошенко" уже настолько избита и банальна, что ней пользуются пожалуй наиболее маргинальные круги "ватников". Ситуация же с отказом от поездки на "Евровидение" исполнительницы MARUV уже обсуждена и скоро будет забыта. При чем тут оружейный скандал и какова в нем вина Порошенко - непонятно. Очевидно, лепили спич "нового лидера страны" из всего, что было под рукой.

А вот тезис о якобы разделении граждан Украины языковым вопросом - давняя фишка Зеленского и "Квартала 95". Ранее один из его ближайших соратников Евгений Кошевой в интервью отличился заявлением о том, что "неважно, на каком языке разговаривать".

В ролике третьего сезона телесериала "Слуга народа" от студии "Квартал 95" (который то ли является предвыборной агитацией кандидата в президенты, то ли нет - позиция ЦИК по этому поводу пока не определена) его авторы пошли еще дальше. Они раздувают конфликт на языковой почве, которого на самом деле в Украине не существует. В сети Интернет опубликован трейлер третьего сезона сериала, который должен выйти в марте - именно к первому туру выборов президента страны. Языковой вопрос в нем назван "вечным двигателем народной грызни", который работает 27 лет. Персонажи, в которых угадываются отечественные политики и олигархи, обсуждают в этом видео план искусственного создания конфликта между Востоком и Западом Украины на почве языкового противостояния.

Ну и вывод, к которому приходит Зеленский в упомянутом выше ролике, - голосуйте за кого угодно, только не за Порошенко - удивительным образом совпадает с заявлениями не только кремлевских лидеров, но и бывшего президента Виктора Януковича. Извлеченный из нафталина, на недавней пресс-конференции в Москве он заявил, что кандидатов много - выбрать будет из кого, необходимы молодые лица, при этом главное, чтобы не Порошенко. Очевидно, в этом же русле действует и Коломойский. Он не скрывает свою ставку на Тимошенко и Зеленского. Они и должны разыграть во втором туре партию - кто президент, а кто при нем премье. И чтобы во втором туре были именно такие расклады, в уста Зеленского вкладывают откровенно пророссийские месседжи.

Остается открытым вопрос об авторстве ролика, которому, кажется, суждено стать переломным в избирательной кампании комика. Придумывал ли этот текст сам Зеленский, которому, как сообщал сайт Depo.ua, технологи из его штаба рекомендовали вообще не открывать рта, чтобы не демонстрировать полное невежество в вопросах политики и экономики, либо же политтехнологи "Зе" - сути это не меняет. Напомним, после провала встречи с послами ЕС, о чем писали СМИ, ему настойчиво советовали общаться с обществом только при помощи своих, проверенных источников коммуникации. Журналист Соня Кошкина на днях процитировала в своем Фейсбук-аккаунте оценку кандидата, которую дал "один из послов стран ЕС, принимавший участие во встрече". Якобы дипломат заявил: "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это можно исправить. Но он, к сожалению, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно...".

Но главное в другом: для чего и для кого на самом деле заговорил этот кандидат в президенты. Его видеообращение наконец обращено к тому электорату, который может стать его ядерным избирателем. Это бывший приверженец Партии регионов, разочарованный тем, что в данном сегменте политического поля все перессорились со всеми и ни один из кандидатов не обладает шансами претендовать даже на второй тур выборов - ни Юрий Бойко, ни Александр Вилкул, ни Евгений Мураев. Именно "ватный" избиратель Юга и Востока нашей страны, раздраженный отдалением Украины от России к цивилизованному миру - пусть и медленным, но все же отдалением - и составляет потенциальную основу электората "Зе". Значительная часть тех, кто сейчас в разнообразных опросах высказывают Зеленскому свою поддержку, могут просто не дойти до избирательных участков - так, как они это делали на предыдущих выборах. Поэтому ему необходимо бороться за голоса более дисциплинированной "ваты".

Можно предположить, что политтехнологи "Зе" (к ним относят генерального продюсера телеканала "1+1" Александра Ткаченко и художественных руководителей и авторов текстов "Квартала" братьев Бориса и Сергея Шефиров) убедили своего кандидата, что для победы ему нужен именно такой избиратель. И чтобы подать точный сигнал такому электорату, запускаются откровенно пророссийские месседжи.

Стоит ожидать, что в течение последнего месяца ко дню голосования в первом туре выборов количество этих сообщений будет увеличиваться. Социологические опросы показывают, что рейтинг Зеленского растет, а показатели Бойко и Вилкула наоборот, снижаются. Поэтому если Зеленский начнет агрессивно вкладывать в головы названных выше избирателей те лозунги, которые они хотят слышать, то получает шанс перетянуть их на свою сторону.