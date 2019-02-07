Штаб Зеленского запретил комику выступать и давать интервью

Олексій Сергієнко / Depo.ua

После провальной встречи с послами ЕС штаб Зеленского решил вести кампанию исключительно в виртуальном мире.

Штаб Зеленского принял решение не давать ни одного интервью до марта. Как исключение, может быть дано какое-то контролируемое интервью кому-то из друзей Зеленского.

После полного провала встречи с послами ЕС (Зеленский не смог ответить ни на один вопрос), штаб решил спрятать кандидата на максимально долгий срок.

Сейчас проходит определенное обучение и натаскивание Зеленского относительно главных политико-экономических вопросов. И решение выпускать его на митинги или прямые эфиры будет принято в начале марта.

На февраль-март утвержден слоган кампании "Весна придет - все посадим". Сейчас должны появиться щиты с этим слоганом и, соответственно, телереклама.

Пока у Зеленского нет переговорного процесса о структурной поддержке "УКРОПа". Сейчас у комика нет и региональных структур. "УКРОП", в то же время, прекратил полевую работу и сосредоточился на Ивано-Франковской области. Поэтому, пока говорить о начале серьезной полевой работы сложно. При этом открытым остается вопрос, как Зеленский успеет набрать хотя бы 30 тысяч членов участковых комиссий. Хотя опыт показывает, что двух месяцев может хватить для того, чтобы создать такую структуру. Но пока такая работа, де-факто, не началась.

В целом, можно говорить, что Зеленский имеет только три задачи на данный момент: научиться не бояться журналистов, создать структуру и максимально долго жить в виртуальном мире.

Отдельно стоит глобальный вопрос, над которым работают менеджеры "1+1" и "95 квартала" - как заставить треть избирателей Зеленского дойти до участков. Дело в том, что примерно 33% тех, кто хочет голосовать за Зеленского, моложе 29 лет. И эти люди вряд ли готовы активно идти голосовать. Пока в штабе рассматривают различные варианты того, как аккумулировать их на выборы. Но ответов нет. Единственное, в чем сходятся все в штабе, - надо как-то попробовать сыграть в игру "голосуй или проиграешь", и работа относительно этого вопроса ведется в соцсетях. Что же из этого получится, пока не ясно.

Глобальная проблема оппонентов Зеленского заключается в том, что они пробуют бороться с Зеленским в логической плоскости (апелляция к бизнесу на России). В то же время, его избиратель живет исключительно в эмоциональной плоскости. Но именно в эту плоскость его оппоненты даже не думают заходить.