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АНАЛИТИКА

Вадим Бодаев (SigmaBleyzer): надеемся, что в 2019 году механизм СРП в Украине, наконец, начнет работать

14:54 22.02.2019 |

Экономика

 

До конца февраля Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) должна объявить 12 конкурсов. Постановление Кабинета министров от 5 января 2019 года предписывает комиссии отобрать на этих конкурсах инвесторов, с которыми впоследствии заключат договора на разработку углеводородных месторождений. Около двух лет группа SigmaBleyzer, управляющая активами в $1 млрд, ведет переговоры с украинскими властями о запуске механизма СРП, и сейчас процесс выходит на финишную прямую.

Хотя закон "Об СРП" принят десять лет тому назад, реализованных проектов по данному механизму привлечения инвестиций на сегодня нет. Почему этот инструмент до сих пор не применялся на практике, и как его использование может повлиять на укрепление энергонезависимости Украины? Об этом Энергореформа поговорила с директором энергетического направления инвестиционной группы SigmaBleyzer Вадимом Бодаевым.

SigmaBleyzer инициировала обсуждение возможности заключения СРП во властных кругах Украины - почему именно этот, достаточно сложный механизм?

Мы реализуем различные инвестпроекты достаточно давно - более 20 лет - и руководствуемся принципом долгосрочного устойчивого развития. На энергетике, в частности углеводородной отрасли, мы сосредоточились, поскольку это базовая отрасль для развития экономики. СРП как раз и отвечает нашей стратегии долгосрочности и системности.

Украинский закон "Об СРП" написан по лучшим западным стандартам. Не буду останавливаться на том, почему этот инструмент до сих пор не использован - всегда находились какие-то причины. Надеемся, что наша инициатива, наконец, позволит сдвинуть процесс с мертвой точки.

Изобретать велосипед нет смысла - механизм СРП успешно работает в других странах, нужно всего-навсего использовать этот опыт. Тогда придут инвесторы, которые могут привлечь капитал и обладают необходимым инструментарием. И они точно найдут газ.

Поэтому хватит спорить, следует ли нам по такой системе работать. Чтобы ответить на этот вопрос - нужно попробовать.

То есть пока инвесторов СРП в Украине не ждут с распростертыми руками?

Начинать какой-то серьезный процесс всегда сложно. Мы уже больше 1,5 лет работаем с различными властными структурами, разъясняем преимущества СРП. Часто в ходе диалога слышим о каких-то мифических коррупционных схемах. Если наладить эффективный контроль за использованием ресурса, я не вижу в этой плоскости проблемы.

Беда в том, что людям у власти в Украине порой не хватает государственнического мышления. Вот к примеру, наш партнер работает в разных странах, в том числе и Венгрии. Когда там узнали, что он рассматривает возможность инвестирования в Украине, тут же стали предлагать ему различные условия, чтобы он увеличивал свои инвестиции там, вместо того, чтобы вкладывать в Украине. А у нас тем временем затягиваются организационные процессы и теряется драгоценное время...

Отмечу, что в письме о намерениях к МВФ украинское правительство обязалось в течение 2019 года выставить на конкурсы по СРП участки минимум на 20 тыс кв км.

Кроме того, сейчас на рынке много "неработающих" лицензий, которые кто-то в свое время по случаю приобрел, а для разработки не имеет средств, и инвестиций привлечь не может. Государство же не контролирует этот процесс, хотя лицензии, по которым в течение трех лет не ведется работа, нужно отзывать.

НАК "Нафтогаз Украины", не реализуя имеющиеся лицензии на геологоразведку, а их у нее около 70, изъявляет желание получить выставленные на конкурсы по СРП участки... Вы съешьте для начала то, что у вас есть, обеспечьте результаты. Проблемы с получением лицензий в Полтавской области, при том количестве, которое у них уже имеется - не может служить оправданием провала программы увеличения газодобычи 20/20.

Ведете ли диалог с местными властями, ожидаете сложностей после конкурсов?

Уверен, что мы столкнемся с проблемами в регионах, если начнем там работать. Будет сопротивление в том или ином виде. Слишком много желающих не допустить здесь развития добычи углеводородов. Это уже геополитический аспект. Наш северный сосед отнюдь не заинтересован в том, чтобы в Украине росла добыча газа. Поэтому дело не в каких-то конкретных участках, выставленных на конкурс и связанных с ними интересами, вопрос более глобальный, идет противостояние запуску эффективного механизма привлечения инвестиций в отрасль.

А как оцениваете предлагаемые участки? Есть ли предварительное понимание, что интересует инвестора, какие капиталовложения потребуются на первоначальном этапе?

Площадки отобраны, исходя из поверхностных геологических данных, полученных достаточно давно. То есть предварительно есть информация о наличии углеводородов, но только и всего. В каком виде газ - неизвестно. Может это плотные породы, как в США, где другого типа добыча, и ее себестоимость выше.

Максимальная площадь выставленного участка - около 3 тыс кв км. Это средний размер. Для начала нужно потратить $40-50 млн на подготовку, получение данных сейсмических исследований и прочее. После этого понадобится бурение 3-5 опытно-промышленных скважин, по $8-10 млн каждая. Вот уже и набирается $100 млн.

Мы надеемся, что результативность по итогам бурения пробных скважин, учитывая технологии нашего партнера - Aspect Energy - составит примерно 50%, тогда как в Украине она пока на уровне 35%.

А в Украине еще неисследованных площадей - порядка несколько сотен тысяч кв км. Я уже не говорю о глубинах 5-7 тыс метров, разработка которых более дорогая и тоже требует привлечения инвестиций и профессиональных зарубежных добытчиков.

Сколько времени, по Вашим оценкам, понадобится на проведение конкурса и получение первых результатов?

До конця февраля будет объявлен конкурс, три месяца отведено на подачу заявок, и в течение месяца Межведомственная комиссия должна представить результаты на утверждение правительства. Политические риски велики, выборы президента и парламента, возможные изменения в составе Кабинета министров (ведь 15 членов Межведомственной комиссии - заместители министров) вносят элемент нестабильности в организационный процесс. Вопрос объявления победителей может быть отложен до осени, до конца года...Как скоро будут подписаны сами соглашения после объявления победителей - тоже вопрос.

На изучение, разведку, бурение опытных скважин требуется около трех лет - это среднепессимистический сценарий. После этого работа может пойти быстрее, когда появятся первые результаты.

SigmaBleyzer заявляла об аккумулируемых для проектов в энергетике $250 млн, но пока речь идет о $100 млн?

$100 млн - это только первый этап. Нет проблемы привлечения капитала в успешные перспективные проекты с хорошей рентабельностью. Когда к владельцам свободного капитала приходит компания, которой во всем мире доверяют - а мы работаем именно с такой компанией - и говорит, мы нашли газ, дайте нам $1 млрд, то они его получат, поскольку свободного денежного ресурса на рынке достаточно.

Какие из выставленных объектов вас интересуют?

Пока мы рассматриваем возможность участия в конкурсах по трем участкам (каким именно - пока не буду называть), а дальше - посмотрим.

А другие компании, по Вашей информации, проявляют заинтересованность?

Проявляют, но к активным действиям пока не готовы. Говорят, вначале хотят посмотреть, что получится у нас.

Не планируете ли вместе с партнером участвовать в аукционах, которые объявило Госгеонадра?

Это сравнительно небольшие участки, мы пока не будет размениваться на мелочи. Возможно, когда начнется работа по СРП, то будет целесообразно докупить еще лицензии на небольшие сопредельные участки.

Справка.

Кабинет министров на заседании 18 декабря 2018 года одобрил постановление, опубликованное в газете "Урядовый курьер" 5 января 2019 года, которое предписывает межведомственной комиссии в течение двух месяцев объявить конкурсы СРП. На них будут выставлены 12 участков: Груневский, Варвинский, Русановский, Ахтырский, Бузовский, Зеньковский, Ивановский, Ичнянский, Балаклейский, Софиевский, Берестянский и Угновский.

Месторождения расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Срок действия СРП - 50 лет. Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение трех месяцев с даты публикации объявления об их проведении. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора - 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

На первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Ичнянскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, Груневскому - не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому - не менее 0,8 млрд грн, Охтырскому, Бузовскому, Угновскому - не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому - не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому - 0,45 млрд грн.

По первым 10 участкам инициатива о проведении конкурсов принадлежит Американско-украинскому деловому совету (USUBC) и инвестиционной компании SigmaBleyzer, по остальным - украинскому ООО "Навигатор Компект".

Компания SigmaBleyzer базируется в Хьюстоне (Техас, США), более 25 лет оперирует частными инвестициями в Украине.
 

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