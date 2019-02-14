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А если вдруг? Может ли Зеленский выиграть второй тур
22:24 14.02.2019 |
На фоне новостей об аресте активов группы «Приват» сообщения социологов о выходе Зеленского в лидеры президентской гонки звучат как объявление войны.
Во время предвыборной кампании любые совпадения выглядят не случайными. И уж совсем трудно поверить в то, что никак не связаны два примечательных события последних дней. Первое - это то, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество крупнейших промышленных предприятий Игоря Коломойского и его партнеров по группе "Приват". Второе - это то, что социологи стали друг за другом заявлять о выходе в лидеры президентской гонки Владимира Зеленского - фаворита Игоря Коломойского и его телеканала "1+1".
При этом одни опросы оставляют вторую строку рейтингов за Петром Порошенко и низводят Юлию Тимошенко на третью строку, другие, наоборот, дают второе место Тимошенко, а третье - Порошенко. Говорят, в штабе Юлии Владимировны всерьез запаниковали, что она не попадает во второй тур. В то же время, казалось бы, команде действующего президента, напротив, следует возрадоваться: дескать, Петр Алексеевич этого Зеленского на дебатах размажет, да и, вообще, это несерьезный соперник.
Можно было бы и согласиться с этим, если бы не тот факт, что за Зеленским стоит Коломойский. Для которого сейчас, похоже, наступил последний и решительный бой за возвращение себе всего хорошего (Приватбанк, другие активы, политическое влияние и т. п.) и против всего плохого (Порошенко, Порошенко и еще раз Порошенко).
Поэтому никакой борьбы по правилам в паре Зеленский-Порошенко ждать не стоит. Перво-наперво не будет дебатов, поскольку Коломойскому они не нужны - Зеленский на них в проигрышном положении, не сумеет достойно держать удар. Вообще, изначально перед Зеленским поставлена задача вести свою кампанию в том формате, в котором он исключительно силен, - в формате развлекательного шоу. Тогда как формат кампании Порошенко - это политическое шоу. По сути, избирателям будет предложено выбирать даже не между двумя кандидатами, а между двумя шоу - развлекательным и политическим. Коломойский ставит на то, что первое по сравнению со вторым вызовет у населения куда больше горячих симпатий.
Развлекательный формат дает Зеленскому возможность не оппонировать Порошенко, а попросту высмеивать его и все его лозунги (как тот же Томос превратился у Зеленского в "термос"). При этом Порошенко не может дать симметричного ответа.
В то же время есть у Зеленского и другая задача - перед первым туром в своем развлекательном шоу не трогать никого из других кандидатов, кроме Порошенко. Ни Тимошенко, ни Гриценко, ни Садового. Ни Бойко, ни Вилкула с Мураевым. Чтобы электорат всех этих кандидатов не испытывал к "Слуге народа" негативных чувств, а, наоборот, все больше проникался симпатиями к нему. И тогда во втором туре лозунг "Лучше Зеленский, чем Порошенко" может стать объединяющим.
Да и самим вышеупомянутым кандидатам психологически будет гораздо легче поддержать во втором туре Зеленского, а не Порошенко. Ведь они прекрасно знают, что в случае победы "Слуги народа" договариваться нужно будет не с ним, а с Коломойским. Который, похоже, готов на любые союзы, лишь бы наказать Порошенко.
Впрочем, у Порошенко остается возможность асимметричных ответов. Типа громких разоблачений Коломойского (вслед за арестом активов) в рамках расследования дела о завладении экс-руководителями Приватбанка 19 млрд грн рефинансирования от Нацбанка. Почему-то кажется, что в этих разоблачениях обязательно прозвучат фамилия Зеленского и названия его фирм. Ну и еще одним плюсом Зеленского во втором туре для Порошенко выступает то, что, вряд ли комик, если проиграет с незначительным отрывом, сможет организовать что-то вроде Майдана.
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