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ПриватБанк против Коломойского: суд арестовал участки в Буковеле
10:49 14.02.2019 |
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество компаний бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о выводе около 19 миллиардов гривень кредита рефинансирования накануне национализации банка.
Об этом говорится в постановлении суда.
В частности, арестованы земельные участки горнолыжного курорта "Буковель". Суд запретил отчуждать имущество и проводить с ним какие-либо другие действия нотариусам и государственным регистраторам.
Помимо прочего, арест наложен на земельные участки компании "Скорзонера", расположенные в селе Полянниця, на которых размещена инфраструктура горнолыжного курорта "Буковель".
Также суд арестовал железнодорожные вагоны, платформы, парковочные места и другое движимое и недвижимое имущество компаний Коломойского и Боголюбова.
Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.
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