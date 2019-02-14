Кейс Харона. Почему встревожиться должен Новинский

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Выдворение из Украины одного из самых ярых украинофобов УПЦ МП может дать старт профилактике "русскомирских" настроений в этой церкви.

В среду, 13 февраля, в аэропорту Борисполь пограничники задержали настоятеля скандального Десятинного "монастыря", находящегося на заповедном киевском Детинце, епископа Гедеона в миру Юрия Харона. Батюшка немедленно сочинил пост с просьбой о молитве за "депортируемого".

Выяснилось, что викарий Киевской митрополии, Макаровский епископ и он же наместник Десятинного "монастыря" вернулся в Украину из заокеанской поездки. В США поп выступил перед Конгрессом с проникновенным докладом о том, как "притесняют" в Украине московское православие и заодно передал воззвание от УПЦ МП Госсекретарю Майку Помпео.

По прибытию в Борисполь одиозного служителя культа задержали пограничники и по поручению СБУ изъяли у него паспорт гражданина Украины. Выяснилось, что у батюшки есть паспорта сразу трех стран, и он является активным любителем "русского мира" и пропагандирует его всеми доступными ему способами. По информации Волынского управления Госмиграционной службы, которая упоминается в протоколе, паспорт гражданина Украины у него недействительный. Дело в том, что Юрий Харон был лишен украинского гражданства, поскольку при получении украинского паспорта предъявил недостоверную информацию. Скорее всего, речь о том, что Харон утаил факты пребывания в гражданствах США и России. В результате Харону пришлось вернуться туда, откуда прилетел - в США, транзитом через германский Франкфурт.

Без упоминания некоторых важных деталей биографии клирика картина будет неполной. Например, немногие знают, что будущий архимандрит Десятинного "МАФа" Юрий Харон родился в Одессе, после пострига в монахи перебрался в Россию - служил в Курске, Тюмени и Тобольске. В 1991 году его карьера совершила крутой поворот - священника перевели в США, где он служил в храмах Санта-Барбары и Сан-Франциско. Есть версия, что переезд состоялся не без прямого участия структур КГБ-ФСБ, направивших ценного агента на "загнивающий" Запад.

В Украине Харон появляется в 1999 году и сразу начинает служить в Ильинском храме столицы, имеющем славу "церкви для элиты". К слову, в январе 2007 года судья Черняховского райсуда Житомирской области оштрафовал епископа за нарушение правил пребывания в Украине - Харон тогда находился в Украине долгое время без вида на жительство (отсюда вывод - гражданином Украины батюшка стал гораздо позже, возможно уже при Януковиче).Через 6 лет он стал настоятелем того, что в бывшей УПЦ МП упрямо называли "Десятинным монастырем". Начавшись с палатки, он перерос в капитальное сооружение площадью более 100 кв. м, существующее без каких-либо разрешений, утвержденной документации и отвода земли.

Это неудивительно, ведь "монастырь" стоит на месте града Владимира, возле фундаментов первой каменной церкви Киева, в пределах исторического, археологического и архитектурного заповедника "Древний Киев". Другими словами, строить здесь нельзя ничего, хотя попытки восстановить "Десятинку" и предпринимались, идею поддержал даже патриарх Московский Кирилл.

Что же касается Харона, то его "палатка", теперь уже в камне, продолжала существовать благодаря высоким покровителям из политики. Как стало известно, батюшка два созыва был помощником представителя Виктора Януковича в парламенте, нардепа -регионала Юрия Мирошниченко.

Последний поворот в этой истории - рассмотрение в Окружном административном суде иска об отмене государственной регистрации МАФа на Десятинке, которое переносилось уже множество раз по самым разным причинам. Кстати, Харон об этом не кричит, а напротив утверждает, что "депортировали" его из-за другого иска, поданного им самим. В нем он требует от Верховного Суда признать незаконным решение Верховной Рады, по поддержке обращение президента Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о Томосе для Украины. Естественно, на факт предоставления Томоса этот иск никак повлиять не может, но отчего же не попиариться.

Случившееся с одиозным московским священнослужителем может свидетельствовать о трех вещах.

Во-первых, аннулирование гражданства одного из высокопоставленных клириков московского православия и апологетов "русского мира" в Украине - это прецедент. До этого подобное случилось только с "радикалом" и любителем "мирных" инициатив непонятного происхождения Юрием Артеменко и экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Естественно, событие, случившиеся при непосредственном участии СБУ, добавит баллов действующему главе государства, в чьем подчинении находится спецслужба. Шутка ли - сначала нам дали Томос, а теперь еще и московскую агентуру приструнять начали. Избирателям однозначно понравится.

Во-вторых, "кейс Харона" может стать прецедентом для других высокопоставленных служителей бывшей УПЦ МП, у части из которых есть "грехи" в биографии, схожие с теми, которые обнаружили у архимандрита Гедеона. Возможно, тише себя вести и не пропагандировать "русскомирство" на каждом шагу станут даже те, которые не представляют интереса для СБУ.

В-третьих, призадуматься стоит демонизированному покровителю московского православия в Украине - нардепу и фабриканту Вадиму Новинскому. Ведь, как известно, дело о не совсем законном (или вовсе незаконном) предоставлении ему украинского гражданства Януковичем до сих пор расследуется. Как минимум, оригинал указа президента Януковича о предоставлении Новинскому гражданства прокуроры так и не нашли. Так что Вадиму Владиславовичу стоит трижды подумать, прежде чем опять "бросаться на амбразуру", защищая очередного российского агента или предоставляя дорогих адвокатов бандерофобам из полиции.

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