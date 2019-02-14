Владыка «МАФа РПЦ» на Десятинке: Почему депортация Гедеона – это победа Украины

Ігор Петренко / Depo.ua

Сегодня Верховный суд должен слушать дело о признании недействительной автокефалии, и ключевым истцом должен был быть именно Гедеон (Харон). А через неделю может произойти отмена незаконной регистрации церковного МАФа на Десятинке.

13 февраля вечером на Фейсбук-странице настоятеля построенной без всяких разрешений и согласований в сердце Киева, на Старокиевской горе возле музея истории Украины церковного сооружения Гедеона (в миру Юрия) Харона появился истерический пост (на языке оригинала): "Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию!".

Оказалось, что викарий Киевской Митрополии, наместник Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы епископ Макаровский Харон возвращался из Соединенных Штатов, где, по сообщению сайта монастыря на Старокиевской горе, "ознакомил Конгресс США с фактами дискриминации Церкви и передал госсекретарю Помпео официальное воззвание УПЦ". Правда, визит в Конгресс произошел еще 5 февраля. Что делал остаток дней Харон - доподлинно неизвестно, информации об этом в открытых источниках нет.

Так или иначе, при возвращении в Украину представителя РПЦ задержали. Это подтвердили в Государственной пограничной службе, представитель которой Олег Слободян 13 февраля написал в Фейсбуке: "Сегодня около 18.00, в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрий. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский загранпаспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшего собеседования оказалось, что данный гражданин занимается Антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение относительно дальнейших правовых действий".

Решением пограничников стало вернуть епископа обратно в США. На странице Харона в соцсети обнародован протокол изъятия паспорта, из которого следует, что при проверке документов у Юрия Харона, 10.06.1960 года рождения, который въезжает в Украину рейсом "Франкфурт-Киев", обнаружен паспорт гражданина Украины для выезда за границу ЭР 798139, который, согласно информации управления Государственной миграционной службы в Волынской области от 24 января 2019 года, состоит на учете утраченных, похищенных, объявленных недействительными и подлежит изъятию. Паспорт был изъят, другого у настоятеля не оказалось. На этом основании он и был депортирован из Украины.

Гедеон также писал, что в аэропорт прибыли нардепы, но и их адвокатов не допустили на место происшествия. Какие именно депутаты пожелали заступиться за права епископа - не уточнил. Не исключено, что в их числе был и председатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, которого называют главным спонсором российского православия в Украине. Кстати, сейчас украинские спецслужбы проводят проверку наличия и у него российского паспорта.

В обнародованном там же видео сам Гедеон на русском заявил, что, по словам пограничников, его украинское гражданство отменено. И назвал это "религиозным и политическим давлением", а также таким словом не из церковного, а из зэковского лексикона, как "беспредел".

Оставим за скобками вопрос о том, почему Харон жаловался на давление украинской власти именно в Конгрессе США (и фотографировался там на фоне "бесовского" для его паствы звездно-полосатого американского флага), а не в Кремле. Напомним, кто такой этот депортированный настоятель церковного МАФа на улице Десятинной в центре украинской столицы.

Юрий Самуилович Харон родился в Одессе. После пострига в монахи, служил в храмах России - в Курске, Тюменской области. Далее на восемь лет, с 1991-го, его переводят в США как клирика православной церкви в Америке. Служил в церквях в Санта-Барбаре и Сан-Франциско. С 1999 года переезжает в Украину. Сначала служит в Ильинской церкви на Подоле в Киеве. А окончив в 2002 году экстерном Киевскую духовную академию, в 2005 году становится настоятелем самовольно построенной церкви на Старокиевской горе. С 2009-го - настоятель созданного здесь же Десятинного мужского монастыря.

Как информировали СМИ, кроме украинского, Харон имеет по меньшей мере также и российское гражданство. Активист Роман Синицын сообщил в Фейсбук, что в январе 2007 г. судья Черняховского районного суда Житомирской области оштрафовал епископа на 340 грн. за нарушение правил пребывания в Украине - Харон тогда незаконно находился на территории Украины долгое время без вида на жительство. Также Синицын напомнил о связи депортированного с бывшими регионалами: "Харон был помощником депутата регионала и представителя Януковича в ВР - (Юрия - Ред.) Мирошниченко в 6 и 7 созывах".

Дела духовные не мешают настоятелю Десятинного монастыря заниматься вопросами сугубо материальными. Синицын называет монаха Харона учредителем нескольких юридических лиц, среди которых ООО "Десятинка" и ООО "Амибуд Конструкция", и сообщает, что одним из направлений деятельности "Десятинки" по ее уставу является "неспециализированная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями". Статус обязывает: журналисты обнаружили, что Юрий Харон является владельцем нескольких квартир в столице и дорогих авто.

Гедеон - активный противник Украинской православной церкви, автор одного из трех существующих судебных исков в Верховный суд о незаконности томоса об автокефалии украинского православия. Напомним, представители московской церкви требуют в этих исках признания незаконным постановления Верховной Рады от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине". Именно сегодня, 14 февраля, Верховный суд назначил рассмотрение этих исков, объединенных в одно дело.

В общем трудно не согласиться с выводом активиста Романа Синицына: "Харон - очень влиятельный и ресурсный агент ФСБ, "духовник" у большого количества нынешних чиновников". И депортация этого непростого московского попа точно станет не просто символом, но ощутимым ударом по позициям российского православия в Украине.

В том числе в преддверии назначенного на 21 февраля рассмотрения в Окружном административном суде столицы иска относительно отмены государственной регистрации МАФа кремлевской церкви на Десятинке. Здесь Гедеон Харон - уже ответчик, а не истец по делу. Напомним, на территории Национального музея истории Украины зарегистрировано капитальное сооружение площадью 133,2 кв. м. на основании решения суда от 2012 года, которое касалось временного сооружения площадью 60 кв. м. Фактически самозахваченная территория относится к объектам культурного наследия национального значения, занесенным в Государственный реестр недвижимых памятников Украины: Город Владимира - колыбель древнего Киева с фундаментами разрушенной монголами Десятинки.

Рассмотрение дела об отмене регистрации МАФа постоянно переносится по формальным причинам - то ответчики не появляются, то судью косит неизвестная болезнь... Возможно, депортация Харона поможет слуге Фемиды вылечиться и позволит нивелировать давление на суд со стороны группы поддержки из числа влиятельных и богатых украинских политиков, которые представляют "кремлевскую партию" в нашей стране.

Этому конфликту уже более 13 лет, и власть как центральная, так и киевская городская не может (или не хочет) разобраться с самостроем возле фундамента Десятинной церкви. Сайт Depo.ua неоднократно рассказывал о ходе событий. В 2005-м представители Московского патриархата в охранной зоне ЮНЕСКО установили палатку, на месте которой быстро выросла часовня, которую назвали Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы. На сегодняшний день постройка превратилась в капитальную и обросла пристройками.

Из-за отсутствия действенной реакции власти вокруг церковного МАФа постоянно кипят страсти. Так, в январе 2018-го активисты демонтировали там информационную доску УПЦ МП. Полиция задержала двух молодых архитекторов - Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Сначала их отправили в СИЗО, однако благодаря общественному резонансу суд изменил свое решение. Существует и петиция о сносе незаконной постройки. Под ней более 10 тысяч подписей киевлян. Профильная постоянная комиссия Киевсовета рекомендовала городскому председателю поручить Киевгоргосадминистрации принять меры к устранению правонарушений в кратчайший срок. Проще говоря, демонтировать МАФ. Но воз и ныне там.

Возможно, причиной является плохо скрываемая привязанность к Московской церкви в Украине так называемой "группы Виталия Кличко" (близких к мэру лиц, в том числе и отдельных нардепов "ударовского" крыла во фракции БПП). Напомним, эта группа не приняла участия в голосовании (и едва не завалила принятие) за законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры их государственной регистрации со статусом юридического лица". Им установлена четкая процедура перехода церковных общин от московской к украинской церкви.

Сейчас, после депортации Гедеона из Украины, обязательно поднимется крик о нарушении прав человека. Соответствующие новости будут генерировать как у упомянутого Новинского, так и политики, которые оказались неспособными даже за четверть века независимости перерезать пуповину, которая связывает их с православием российского образца.

Сам же Харон стал своего рода символом "русского мира" и неразрывно связанной с ним коррупции, причем не только церковной, но и политической. Поэтому его деяния должны получить объективную оценку именно в украинском суде. Рассмотрение такого дела и грязное белье, которое в этом процессе вылезет на обозрение общественности, станут большим гвоздем в гроб УПЦ МП. Следует обнародовать имена всех, кто сейчас становиться на защиту депортированного попа. Тем временем стоит поставить ребром вопрос перед властями столицы: собираются ли они на самом деле сносить незаконную застройку на киевских горах, или и дальше будет делать из себя "дурачка"...