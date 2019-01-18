Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Трудное голосование за законопроект, регламентирующий процедуру перехода религиозных общин из УПЦ МП в ПЦУ, показало, что в нынешнем парламенте все далеко не так однозначно с поддержкой автокефалии, как могло бы показаться на первый взгляд.

Написанный аж два года назад законопроект № 4128-д "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно изменения религиозными общинами подчиненности)" готовился в изрядной спешке, что достаточно понятно. С одной стороны, срочное принятие документа обусловлено стремлением сделать это в разгар "Томос-тура" президента Петра Порошенко по городам и весям. А с другой - нужно было спешить, пока не спала волна всеобщего ликования по случаю обретения автокефалии и не затормозился процесс перехода общин из УПЦ МП в ПЦУ.

Казалось бы, с мобилизацией голосов под этот законопроект серьезных проблем не должно было возникнуть. Все фракции национал-демократического толка, несмотря на оппозиционность или неоппозиционность к Порошенко, не голосовать за документ, призванный серьезно облегчить общинам переход в ПЦУ, просто не могли. Однако, как показало голосование, все оказалось далеко не так просто.

При первой попытке принять законопроект свои голоса отдали только 223 депутата, после чего провалилась и первая попытка проголосовать за возвращение к рассмотрению 4128-д. И только с третьего раза удалось вначале собрать голоса за повторное голосование, а после этого набрать необходимые 229 "за".

Если посмотреть результаты голосования по фракциям, то вырисовывается любопытная картина. Из 135 депутатов от БПП позитивно проголосовали лишь 86, что-то около двух третей. И хотя к недисциплинированности президентской фракции все уже привыкли, такие слабые результаты трудно назвать следствием обычной расхлябанности. Если же посмотреть на пофамильный список голосовавших, то картина становится более-менее ясна - многие неголосовавшие это депутаты. так или иначе связанные с киевским мэром Виталием Кличко и его политсилой УДАР.

Из известных ударовцев голосование пропустили: Дмитрий Белоцерковец, Валерий Ищенко, Артур Палатный, Оксана Продан, Геннадий Ткачук, Павел Ризаненко и другие. И хотя сам Кличко получение украинской церковью Томоса публично приветствовал, такое голосование связанных с ним депутатов трудно объяснить как-то иначе, кроме как позицией этой политсилы.

И чтобы объяснить эту позицию, нельзя не вспомнить о том, что киевского мэра уже давно связывают с олигархом Дмитрием Фирташем. Сам Фирташ о политическом сотрудничестве с Кличко напрямую говорил в Венском суде. Этот олигарх, сделавший себе состояние на торговле российским газом, считается одним из лидеров группы "газовиков" в бывшей Партии регионов. Сегодня другой представитель этой группы Юрий Бойко баллотируется в президенты под вывеской "единого кандидата от юго-востока" от "Оппозиционной платформы - За життя", в которой с "газовиками" объединились Вадим Рабинович и Виктор Медведчук.

Как и положено откровенно пророссийскому украинскому политику, Фирташ, пока не оказался под домашним арестом в Вене, активно, публично и финансово поддерживал Московский патриархат, за что был даже удостоен ордена из рук самого патриарха Кирилла. То есть нельзя исключать, что именно по просьбе Фирташа ударовцы не стали голосовать за "закон о переходе".

Более того, как сообщили "ДС" наши источники, накануне этого голосования входящая в группу УДАРа в БПП нардеп Оксана Продан вела переговоры с иерархами УПЦ МП. Уроженка Черновцов Оксана Продан также близка к Фирташу, а, кроме того, и сам предстоятель УПЦ МП Онуфрий является ее буковинским земляком.

Но и помимо влияния Фирташа у Кличко могут быть основания поддерживать русскую церковь в Украине. Не надо забывать, что и сам Кличко, и его младший брат Владимир крестили своих детей в Московском патриархате. А уже будучи мэром Виталий Владимирович принимал решения в пользу УПЦ МП. Так, в 2015 г. он наложил вето на решение горсовета о лишении УПЦ МП льгот на недвижимость. Как видим, с позицией по вопросу церкви у киевского мэра все как минимум очень неоднозначно.

Что же касается остальных фракций, то крайне показательным является голосование "Батьківщини". Фракция Юлии Тимошенко дала всего девять голосов "за" из 20-ти. То есть меньше половины. Сама Тимошенко в этот раз проголосовала, однако ряд знаковых депутатов из ее фракции голосование проигнорировали. Это и Григорий Немыря, и Сергей Власенко, и Иван Кириленко, и другие. Разумеется, отсутствие более половины фракции на важном голосовании всегда можно объяснить еще более важной командировкой, но как-то слишком часто, чтобы это было просто совпадением, то лично Тимошенко, то часть ее депутатов отсутствуют в парламенте на болезненных для России голосованиях.

В целом же трудности с "законом о переходе" показали, что религиозный вопрос все еще остается сложным и противоречивым в том числе и в умах многих украинских политиков. Похоже на то, что, несмотря на общую патриотическую позицию, ряд представителей наших элит имеют вполне личные отношения с Московским патриархатом, будучи прихожанами их храмов. И это раздвоение уже начинает негативно сказываться на становление ПЦУ. Стоит напомнить, что и сам президент Порошенко в свое время был прихожанином УПЦ МП и далеко не рядовым. Он жертвовал средства монастырям Московского патриархата и даже публично принимал участие в крестном ходе Киевского Свято-Троицкого Ионовского монастыря, облаченный в церковные одежды. Однако глава государства уже давно определился для себя с церковным вопросом в пользу автокефальной украинской церкви. Что его побудило к этому - политическая необходимость или личные переживания, связанные с войной, или и то и другое одновременно, мы вряд ли когда-то узнаем. Но этот сложный внутренний выбор рано или поздно придется делать всем не до конца определившимся представителям нашей элиты.