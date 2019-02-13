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Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
11:07 13.02.2019 |
"Великое государство свободных и счастливых людей". С программой под таким названием Петр Порошенко идет на свой второй президентский срок. Он сразу отмечает главную миссию: вступление в Евросоюз и НАТО. По срокам: в 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий относительно членства в НАТО. Но подадим заявку не просто так, а как страна - региональный лидер.
Для этого в течение следующих 5 лет Украина должна стать лидером аграрного сектора в Европе; одним из пяти новых глобальных лидеров ІТ-сектора; региональным лидером индустриального развития; транспортным хабом Восточной Европы и одной из десяти самых посещаемых стран Европы под лозунгом "Модная страна, которую открывает мир".
Если в аграрном секторе наше государство демонстрирует значительные успехи, то, к примеру, в сфере туризма пасет задних. Для того, чтобы стать одной из десяти самых посещаемых стран Европы, нужны не только аэропорты, но и качественная транспортная инфраструктура. Которой нет. Не говоря уже о специфическом украинском гостеприимстве.
Следующую часть программы занимает отчет Порошенко о проделанной работе: возродили армию, которая остановила российского агрессора и сдерживает его (здесь же говорится об успехах отечественного ВПК и повышении уровня финансового и материального обеспечения военных); Украина утвердилась как влиятельный участник международных отношений, важный центр мировой дипломатии; подписано соглашение об ассоциации и создана зона свободной торговли с Евросоюзом; вспомнил президент и о безвизе и тесных отношениях с НАТО. Экономика, а именно ее слабость является одним из главных тезисов оппонентов действующего президента, по словам Порошенко, начала расти благодаря усилиям власти по макрофинансовой стабилизации.
Есть в отчете и о децентрализации, которую президент обещает продолжать, об антикоррупционных органах, о защите языка, о Томосе и поместной церкви, о судебных исках к РФ в международных судах. О мире: продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. То есть, чуда или быстрого решения по типу Будапешт+ Порошенко не обещает.
Отдельный раздел программы - преодоление бедности. Если субъективно - глубиной не впечатляет. Названные достижения неоднократно подвергались сомнению оппонентами Порошенко. Следующий раздел - прорыв и качественные изменения в экономике. Он более конкретен. В частности, в нем расширены 5 главных приоритетов успеха, которые есть в преамбуле программы. Их реализация, - считает Порошенко, создаст сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда, позволит создать рабочие места в смежных отраслях, усилит спрос и даст толчок развития для десятков тысяч малых предприятий, что снизит уровень рабочей эмиграции украинцев, создаст мотивацию работать в Украине.
По мнению Порошенко, предложенная стратегия приблизит нас к социальным критериям членства в Европейском Союзе, к построению страны свободных и счастливых людей. "Украина - это Европа", завершает свою программу президент.
Основные моменты
Первый - в 2023 году будет подана заявка на вступление в ЕС, но перед этим Украина должна выполнить очень много задач, став конкурентным государством. В первую очередь в экономическом плане. Здесь - без популизма: без труда и пота в Европу не попадем. Второй момент - Украина получит и начнет выполнять ПДЧ по вступлению в НАТО. Также амбициозная цель, однако, как показывает опыт Грузии, Черногории и Македонии, при выполнении критериев для членства в Альянсе могут быть гораздо важнее не усиление обороноспособности, а политическая мотивация самого НАТО. В случае балканских стран, мало зависящих от геополитических интересов Москвы, такая мотивация оказалась чем-то большим, чем в случае с Грузией.
Третий момент - четко очерченные 5 задач. Однако их выполнение требует мобилизации всего населения, а в программе нет рецепта такой мобилизации.
Четвертый момент - в программе много внимания уделяется отчету за проделанную работу. С чем-то можно согласиться, что-то является не только заслугой Порошенко, но и правительства и парламента, однако отчитываться действительно есть о чем.
Пятый момент - про счастливых людей. Наверное не ошибемся, если скажем - этот нюанс в программе будут использовать против Порошенко. Потому что украинцы, как известно из различных соцопросов, очень любят чувствовать себя несчастными. А еще любят политиков, которые о несчастье и обнищании говорят.
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