Экономические обещания: Какие «золотые горы» обещают избирателям кандидаты в президенты

Ігор Петренко / Depo.ua

Официально зарегистрированных кандидатов уже 23. Сегодня их количество возрастет. Вместе с этим вырастет и количество заманчивых обещаний избирателям.

Вчера об экономике на форуме "От Крутов до Брюсселя" говорил и Петр Порошенко. Однако он еще не зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, поэтому анализ его экономических обещаний отсрочим. Пока же посмотрим, что обещают украинцам уже официальные охотники за президентской булавой. Напомним, Depo.ua ранее детально проанализировал мирные инициативы кандидатов. И не нашел там пошаговых планов, как закончить войну победой, а не капитуляцией.

Юлия Тимошенко

В предвыборной программе председателя партии "Батькивщина" "Новый курс" наиболее тщательно по сравнению с другими кандидатскими программами прописаны социальные гарантии и цели, которые она ставит перед собой на президентский срок. По мнению экспертов, отдельные пункты из раздела "Новая экономическая стратегия" вступают в противоречие с "Новой социальной доктриной" того же "Нового курса". И немало этих обещаний беспокоят специалистов-экономистов призраком социал-популизма.

Итак, тезис первый из набора экономических планов Тимошенко - финансовая стабильность. Кандидат обещает восстановить доверие к банкам. И это сразу настораживает: сегодня на банковском рынке спокойно и без "монаршего" вмешательства. Непонятно, на каком основании такое вмешательство вообще возможно - Нацбанк у нас вроде бы независимая институция. И определенные опасения вызывает обещание поддержать создание и развитие украинских банков: не вернется ли власть к практике "одним рефинанс дам, другим не дам"? Проще говоря, не о ручном ли управлении банковским сектором, от которого мы только не так давно избавились, мечтает бывший премьер?

"Мы изменим неэффективную политику НБУ в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования", - продолжает Тимошенко. То есть сегодня, когда гривна относительно стабильна и курс нацвалюты колеблется по рыночным законам, а не в угоду политической власти, - это неэффективная политика? Наши западные партнеры, например, неоднократно выражали поддержку нынешней политике Нацбанка. А вот заявление "мы восстановим справедливость для тех людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны" напоминает новую версию "Юлиной тысячи", что никак не гармонирует с обещаниями финансового спокойствия. Тем более на фоне легендарного уже обещания снизить тариф на газ для населения вдвое.

Она из раздела программы "Справедливые тарифы". Тимошенко обещает уже в первый месяц работы нового президента "уменьшить цены на газ в два раза, а это означает также уменьшение тарифов на тепло и горячую воду". Приоткрывает она и завесу таинственности над механизмом решения этого вопроса: "Мы направим газ украинской добычи исключительно на нужды населения". А также обещает построить LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нероссийского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности.

Эксперты рынка энергоносителей говорят, что выполнение пункта программы об уменьшении цены газа, на самом деле, возможно, но через непродолжительное время оно взорвется стремительным падением курса гривны и замораживанием собственной добычи топлива. Что же касается терминала, то это дело не одного года. Главное, не подписывать соглашения с иностранными лыжными инструкторами, как это произошло при президентстве Януковича.

Еще об энергетике. Тимошенко создаст условия для "стремительного развития возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, геотермальной и других". Появится полноценный рынок электроэнергии, что создаст реальную конкуренцию и позволит снизить тарифы на электроэнергию. Также обещает ликвидировать монополию на импорт газа и обеспечить биржевую торговлю всеми энергоресурсами в Украине, что позволит формировать прозрачные цены и будет способствовать снижению стоимости энергоносителей. Среди прочего - развитие собственной добычи угля вместо импорта дорогостоящего зарубежного.

В аграрном секторе остановит "варварскую эксплуатацию сельскохозяйственных земель", введет контроль за севоизменениями и технологиями обработки земли. Государственная политика будет ориентироваться на поддержку фермерских хозяйств, малых и средних предприятий. "Немедленно после президентских выборов будет принят закон о едином налоге на гектар земли для аграриев.

В налоговой сфере Тимошенко обещает окончательно ликвидировать налоговую милицию. А вместе с ней 37 "коррупциогенных квазиналогов, которые дают чиновникам возможность давить на бизнес". В частности, будет отменен налог на добавленную стоимость, вместо которого Тимошенко может ввести налог на реализацию.

Обещает она кое-что новое и для пенсионеров. Вместо единого социального взноса будет создана персонифицированная пенсионная система с накопительным счетам для каждого гражданина. Пенсионные взносы будут откладывать на личный счет каждого человека в каком-то государственном банке в течение всей трудовой биографии, они ежегодно будут индексироваться, на них будут начисляться проценты. Государство будет гарантировать сохранность частных пенсионных счетов "всеми своими ресурсами". Если человек не успеет использовать деньги на своем пенсионном счету при жизни, то эти средства унаследует его семья. Также Тимошенко обещает вернуть пенсии всем работающим пенсионерам.

Напомним, в свое время уменьшение размера ЕСВ едва не повлекло коллапс Пенсионного фонда. И как оно будет после еще более радикальной операции с этим налогом, спрогнозировать сложно. А что касается введения персонифицированных счетов, то идея правильная. Но такие планы имела чуть ли не каждая предыдущая украинская власть, и в условиях нестабильной отечественной финансовой системы этот проект на практике так и остался нереализованным.

Вообще социальные обещания различных повышений и увеличений - давний и любимый хит Юлии Владимировны. Не могла она обойтись без него и в своей программе образца-2019. Говорит, через пять лет украинцы будут получать среднюю зарплату (в долларовом эквиваленте) на уровне той, которую платят в Польше. Сегодня же, напоминает нам "Новый курс", средняя зарплата в соседней стране - в 3,5 раза выше, чем в Украине. Что даст экономические основания для повышения зарплат - рост производительности труда украинцев или что-то другое, из текста программы неясно.

В сфере охраны здоровья Юлия Владимировна обещает ввести обязательное медицинское страхование за счет средств работодателей с уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия. "Мы повысим через пять лет заработную плату медиков до уровня заработной платы медиков в Польше", - обещает она.

Такое же счастье ждет через пять лет и воспитателей, учителей, библиотекарей и преподавателей, чьи зарплаты вырастут "до европейского уровня", а само образование Тимошенко сделает "всеобъемлющим приоритетом всей нашей украинской жизни". Как и культуру с духовностью. Говорит, "финансирование культурного и духовного развития народа, сохранение и приумножение его культурного наследия будет одним из приоритетных направлений государственных средств". Появятся мощные центры, которые будут представлять нашу культуру за рубежом. На иностранные языки будут переводить лучшие произведения украинцев. Ну и о хлебе насущном не забыла: Тимошенко гарантирует, что зарплата работников культуры через пять лет достигнет упомянутых уже "европейских стандартов".

Владимир Зеленский

Лидер "Квартала 95" еще ждет на официальную регистрацию в ЦИК, но его программа уже выложена на информационных ресурсах Зеленского в соцсетях и сайте "Зе!Команда". Документ более лаконичен, чем цитированный выше "Новый курс". Из него можно понять, что кандидат является сторонником либеральных взглядов на экономику и роль государства в ней. Формулирует свою цель так: построить государство, "которое предоставляет своим гражданам качественный сервис. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства. Меньше Государства в жизни Человека, больше Человека в жизни Государства!". А главная цель политической деятельности "Зе" - "су": "состоятельный украинец".

Какие же шаги Зеленский-президент сделает для достижения своей цели? Обещает ввести разовую "нулевую декларацию" для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных. Это именно та самая налоговая амнистия, о которой говорили многие политики и которая так и не реализована в Украине. И еще вопрос: будет ли подпадать под эту амнистию имущество такого "бизнеса на государстве", как чиновничество и политический класс? Без ответа.

Перечисляет первоочередные задачи: детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитование. Обещает лично защищать каждого крупного иностранного инвестора. И этот кандидат хотел бы изменить налоговую систему: заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. "Платить налоги должны все" - хороший тезис. Но тут почему-то вспомнился Игорь Коломойский, которого называют "старшим партнером" Зеленского.

Далее тезисно: "бюджет государства должен стать народной казной, а не системой прихотей народных депутатов", "формирование прозрачного рынка земли", "Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок". Также Зеленский хотел бы внедрить экономический паспорт украинца: "каждый ребенок имеет право накапливать на своем счете часть от реализации государством природных благ (недра, земли и тому подобное). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал". Это предложение можно считать одним из ноу-хау его программы.

Медицину кандидат видит страховой, с базовым уровнем для малообеспеченных за средства государства. Образование - будущее нации: "профессии врача и учителя должны стать престижными и высокооплачиваемыми". Кто же спорит. Вывод: красиво настолько, насколько же и общо.

Анатолий Гриценко

В отличие от либерального Зеленского, полковник Гриценко рубит короткими фразами и конкретными обещаниями. Отойдем от "не", с которого он начинает каждый абзац свои программы, и вспомним лишь о том, что "будет". Кандидат обещает стране экономический рост на 10% ежегодно. Откуда? Объясняет: "на основе Плана действий, разработанного нашей командой совместно с Украинским советом бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора". Также гарантирует проведение всеукраинской переписи населения, результаты которой будут взяты за основу экономического и прочего планирования.

"Невыгодные кредиты под гарантии государства" Гриценко заменит внутренними и внешними инвестициями "через надежную защиту права собственности и легализации капиталов, в том числе возвращение их в Украину из офшоров". Говорит, за время его президентства будет "жесткий контроль государства за деятельностью банков с защитой прав кредиторов и доступными для граждан и предпринимателей кредитами".

Вместо экспорта сырья и полуфабрикатов будет стимулирование через налоговые, таможенные и кредитные механизмы производства продукции с высокой добавленной стоимостью, создание технологических рабочих мест с высокой зарплатой. По убеждению кандидата, это позволит остановить отток молодых украинцев за рубеж. А еще он за мораторий на экспорт древесины под видом дров.

Обещает политику энергосбережения, опору на собственные энергетические ресурсы. В строительстве инфраструктуры преимущество будут иметь отечественные производители, что создаст новые рабочие места для украинцев. Рынок земель, говорит, будет, но "после завершения формирования земельного кадастра, укрепления финансовой состоятельности фермеров, остановки теневого оборота земель, увеличения стоимости земли на фоне общей капитализации страны". Как и Тимошенко, государственную поддержку обещает предоставлять средним и малым фермерским хозяйствам, а не аграрным баронам.

Свои обещания в социальной сфере Гриценко начинает с искоренения коррупции и олигархических монополий. Благодаря чему тарифы будут снижены до уровня, который соответствует реальным затратам производителей и доходам населения. По крайней мере, снижение вдвое или в четыре раза не обещает, как некоторые другие кандидаты...

Повышение зарплат и пенсий - это то, чего ждут от кандидатов большинство избирателей. И кандидаты на этот социальный запрос реагируют, несмотря на понимание ими законов функционирования экономики. Так, экс-министр обороны Гриценко говорит, что в случае его избрания на пост президента пенсии вырастут до "экономически обоснованного уровня, что справедливо учтет трудовой вклад и квалификацию". Средняя зарплата в Украине будет выше 700 евро, соответственно будут расти пенсии.

Также обещает социальное обеспечение военным, государственные кредиты переселенцам на приобретение жилья и создание рабочих мест, вложение средств в человеческий капитал. Зарплаты преподавателей станут "достойными". Кандидат разрушит коррупционные схемы в фармацевтике, что даст возможность уменьшить цену лекарств вдвое. Будет государственная гарантия первого рабочего места для каждого, кто получает образование по государственному заказу. А еще поддержка материнства и детства, стимулирование здорового образа жизни, физической культуры и спорта станут приоритетами бюджетного финансирования.

Гарантирует: для выполнения всех этих задач ему достаточно одного президентского срока. Вот этот момент, пожалуй, - самое главное ноу-хау его программы.

Александр Вилкул

Экономическая часть программы кандидата от "Оппозиционного блока" "Четыре шага к успеху" идет третьим шагом - после "Остановить войну" и "Принять новую Конституцию". Кроме явно декларативных, как запрет вмешательства правоохранительных органов в работу бизнеса, стабилизация гривны и возвращение доверия украинцев к банковской системе, создание сотен тысяч рабочих мест, есть в программе и конкретика. Кандидат предлагает модель налогообложения, которую он называет "15% - 15% - 15%" - "налог на доходы физических лиц - НДС - налог на прибыль/выведенный капитал".

Вилкул считает целесообразным отказаться от международных кредитов "проедания" и привлекать внутренние инвестиции за счет сбережений граждан. Хочет, чтобы государство гарантировало вклады в банках граждан в полном объеме, а не до 200 тыс грн, как сегодня. О том, откуда взять деньги на это без раскачивания финансовой "лодки", не пишет.

Интересно, что кроме схожести названия программы с "10 шагами навстречу людям" Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года, обещание Вилкула о сокращении в десять раз аппарата чиновников, минимизации расходов на государственный аппарат полностью совпадает с тезисом уже президента Ющенко, который в 2008 году предлагал сократить госаппарат на 20 процентов.

Президент Вилкул будет строить новые предприятия и модернизировать старые. Обеспечит госзаказ в ВПК, машино-, авиа-, судостроении. Защитит отечественного производителя и право украинца владеть землей. Поддержка АПК будет осуществляться по принципу "зеленой корзины": компенсация 50% стоимости основных фондов в переработке, компенсация процентов по кредитам, развитие инфраструктуры сел.

Также среди обещаний Вилкула - полный отказ от импорта газа за счет роста собственной добычи. Кстати, этот пункт является типичным для большинства кандидатов в президенты на выборах 2019 года.

По уровню социального популизма Александр Вилкул не уступает конкурентам. Пишет о том, что расходы на коммунальные услуги составят не более 15% семейного дохода, на продукты - не более 25% дохода семьи. Обещает открытие в каждом областном центре и крупном городе перинатальных центров, восстановление выплат при рождении первого ребенка в размере 100 тыс. грн, второго - 200 тыс. грн, третьего и последующих - 400 тыс. грн, а также оказывать материальную помощь одиноким матерям на уровне средней зарплаты по стране.

Работодатель не будет платить единый социальный взнос (откуда же будет наполняться пенсионный фонд - вопрос без ответа). Молодой специалист до 27 лет не будет платить налог на доходы физических лиц. Приводит конкретные цифры по зарплатам учителей. К ним будут применять коэффициент 1,5 к средней зарплате по области. Приводит и цифры. В Киеве учитель при Вилкуле будет получать 21 тыс. грн, в Донецкой - 15 тыс. грн, Житомирской - 11300 тыс. грн.

Есть в его тезисах пункт о введении страховой медицины и страховой полис за счет государства для пенсионеров, малообеспеченных, военнослужащих, педагогов, полицейских, врачей. Выступает Вилкул за возрождение бесплатной скорой медицинской помощи, зарплаты для врачей с коэффициентом 1,5 к средней зарплате по области.

Наконец, для пенсионеров у него есть пенсии не ниже 40% средней зарплаты по стране. Дополнительные отчисления на пенсионный счет не облагаются налогом, а государственный страховой полис получит каждый пенсионер.

Юрий Бойко

"План мирного развития для Украины" от этого самовыдвиженца обещает построение в Украине "современной экономики XXI века". Ее, современную экономику, Бойко видит такой. Экономический рост страны обещает увеличить до 5-7% в год благодаря развитию высоких технологий, эффективной государственной поддержке национального товаропроизводителя и развитию предпринимательства. Не вникая в подробности, вспомним общие места: уменьшение безработицы, создание новых рабочих мест, "остановим рост цен", "обеспечим надежную работу банковской системы" и другое.

Не забыл кандидат об увеличении собственной добычи угля и газа. По его мнению, это гарантия энергетической независимости и предоставления услуг по социально ответственным тарифам для населения.

Отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли Бойко считаает возможной исключительно по результатам общенационального референдума. То есть фактически никогда. Зато обещает расширить государственную поддержку аграриям и вернуть для них такую коррупциогенную вещь, как льготный режим налогообложения. Попутно защитит предприятия от рейдеров.

Также обещает снизить налоги. В унисон Юлии Тимошенко обещает: "Газ собственной добычи будет идти на потребности народа, а не для спекуляций". И, как Вилкул, гарантирует повышение выплат при рождении ребенка: за первого ребенка - 100 тыс. грн, за второго - 200 тыс. грн, за третьего и последующих - 400 тыс. грн.

Говорится в программе Юрия Бойко о преодолении бедности, обеспечении гражданам дохода, не меньшего чем фактический прожиточный минимум. О достойных зарплатах и пенсиях. Словом, весь тот стандартный набор обещаний, который из года в год большинство украинских политиков дают своим избирателям. И которые не влекут за собой никаких практических последствий.

Андрей Садовый

Первые шаги этого кандидата на посту президента Украины относительно возвращения украинцам контроля за природными ресурсами и критической инфраструктурой прописаны весьма тщательно. Это запрет доступа к пользованию недрами, к собственности или управлению критической инфраструктурой гражданам и юридическим лицам России и связанным с ними лицам, а также лицам, зарегистрированным в офшорах; ограничение вертикальных монополий; независимость регулятора, который предоставляет доступ к пользованию недрами; создание энергетической биржи для конкурентной продажи угля, газа и электроэнергии; строительство новых нефтеперерабатывающих заводов для уменьшения импорта бензина и тому подобное.

Среди первых шагов Садового по развитию аграрного сектора - гарантировать украинским фермерам дешевые кредиты для приобретения земли, разрешить покупать землю только гражданам Украины, ограничить количество земли, которое может приобрести одно лицо. И ничего не сказано об отмене моратория на оборот земли сельхозназначения.

Для стимулирования экономического роста львовский мэр уменьшит импорт российских товаров, проведет приватизацию госпредприятий (кстати, о приватизации у большинства ведущих кандидатов не сказано ничего), ликвидирует экономические подразделения прокуратуры, полиции, СБУ и налоговую милицию. Исключит из Уголовного кодекса Украины статью 205 "Фиктивное предпринимательство".

Садовый - за восстановление во всех областях работы внутренних аэропортов через инструменты государственно-частного партнерства, за развитие речных перевозок, поддержку отечественных предприятий, производящих общественный электротранспорт, через частичную компенсацию из бюджета банковских кредитов, лизинговые программы закупки транспорта.

Он предлагает ввести налог на выведенный капитал, ввести трансфертное ценообразование, сделать прозрачной работу таможни и фискальной службы, синхронизировать базы данных всех государственных органов, оказывающих услуги для бизнеса. Как и Гриценко, Садовый предлагает провести перепись населения. Выступает за внедрение обязательной системы индивидуального пенсионного накопления без увеличения ЕСВ.

В сфере медицины - обеспечить ежегодное финансирование отрасли - не менее 5 % ВВП, через пять лет выйти на уровень оплаты труда врача - не меньше 1000 долларов в гривневом эквиваленте. Ввести систему медицинского страхования, когда 15 % уплаченного ЕСВ будут отчислены на личный счет гражданина.

Для построения качественной системы образования Садовый считает целесообразным направить в эту сферу 25% бюджетных средств. Предлагаемая им формула денежного вознаграждения учителя - средняя зарплата в Украине + треть средней заработной платы в Украине.

В целом экономическая часть программы Андрея Садового выписана более тщательно и наполнена более интересными конкретными идеями в противовес лозунгам его конкурентов.

Олег Ляшко

А вот "План Ляшко", "написанный им самим", смахивает на набор популистских лозунгов, которые, очевидно, должны понравиться всем. "Для начала сделаю так, чтобы у каждого украинца был полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только на праздники", - таким будет, согласно документу из сайта ЦИК, первый шаг Ляшко-президента. Следующие такие же: "Чтобы бабушка не выбирала - ей поесть, полечиться или заплатить за коммуналку. Чтобы родители не отказывались от детей, потому что их нечем кормить. Чтобы наши врачи и учителя не ехали в Польшу мыть туалеты, а имели достойную зарплату в Украине. Чтобы каждый ребенок, независимо от достатка родителей, имел возможность получить профессию. Чтобы земля принадлежала не олигархам, а крестьянам".

"Никто не будет "кошмарить" бизнес", - уверяет кандидат, подчеркивая: "Работа для каждого, достойные доходы, справедливые цены и тарифы - вот за что я борюсь!". Кандидат обещает установить государственное регулирование цен на лекарства и продукты, создать программы доступного жилья для молодежи.

О других обещаниях Ляшко тезисно: восстановит промышленность и развернет общенациональное строительство; поднимет социальные стандарты (точные параметры не названы); снизит цену на газ и коммунальные тарифы до справедливого (опять непонятно, какого именно) уровня: "Всех "согрею" справедливыми тарифами на коммуналку, дам субсидии, если будет потребность, и бесплатно установлю счетчики".

Ляшко против "огульной приватизации" и за эффективное управление госимуществом. Против сотрудничества с МВФ, а "за интересы украинского народа". Он обещает в программе и результаты внедрения его экономической политики: свыше 100 млрд долларов частных инвестиций в развитие экономики, более 2 млн рабочих мест и приостановление массовой эмиграции украинцев, экономический рост - 8-10% в год. Убеждает: "Чтобы этого достичь, моя команда разработала и уже воплощает в жизнь "Антикризисный план развития экономики" и "Промышленный пакет реформ".

Из программы следует, что Ляшко против приватизации сельхозземли. Его команда инициировала изменения в Конституцию, "которыми навсегда закрепим землю за украинскими крестьянами и сделаем основой аграрного строя страны фермерские хозяйства". Чтобы "вернуть в деревню корову, дадим дотации - минимум 5000 гривен на скотину", - пишет он.

Кандидаты с более низкими социологическими рейтингами тоже не блещут конкретикой и реальностью обещаний в экономической сфере. На самом деле, складывается впечатление, что положения кандидатских программ из года в год, от выборов до выборов кочуют из одного документа в другой. С погрешностью на те или иные социально-политические процессы.