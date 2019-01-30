Порошенко будет убеждать избирателя, что может невозможное

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Похоже, Петр Порошенко решил превратить в основную фишку своей избирательной кампании главное оружие конкурентов - неверие в то, что действующий президент способен победить и избраться на второй срок.

Пафосный форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко наконец-то официально объявил о своем выдвижении на второй президентский срок, содержал в себе не слишком много свежих идей. Петр Алексеевич предсказуемо продолжил движение, начатое еще полгода назад на билбордах со слоганом "Армия, мова, віра". К этим "трем китам" президентской избирательной кампании добавились несколько более мелких вроде "децентрализации, безвиза, экономического роста и антипопулизма" и огромный стратегический кит "вступление в ЕС и НАТО".

Именно этому набору тем и было посвящено программное выступление главы государства на форуме. Признавшись, что были в его работе и ошибки, и неудачи, Петр Алексеевич сконцентрировался на достижениях своего президентства и планах на будущее. Дескать, проблем в стране очень много, но страна движется в правильном направлении, указанном в названии форума, то есть в цивилизованную европейскую семью. Российская агрессия остановлена, падение экономики сменилось пусть маленьким, но ростом, безвиз получен, Томос подписан, децентрализация запущена, другие реформы вроде образовательной и медицинской на марше. Но самые выдающиеся достижения у Украины еще впереди, на втором сроке Порошенко. Экономический рост позволит заметно повысить благосостояние граждан, Украина окрепнет настолько, что станет региональным лидером и уже в этом качестве в аккурат к концу второго президентского срока, в 2024 г., подаст заявку на вступление в ЕС и НАТО.

Разумеется, все это будет возможно, только если на выборах победит Порошенко, в любом другом случае победит Владимир Путин. Этим месседжем, прозвучавшим в самом начале форума, президент подтвердил, что главным своим соперником считает не Юлию Тимошенко, не Анатолия Гриценко и не любого другого политика из длинного списка кандидатов в президенты, а лично президента России. Именно ему оппонирует и будет оппонировать Петр Алексеевич, а претенденты на его кресло ему как бы и не ровня вовсе. Позиционируя себя таким образом, Порошенко, конечно же, лукавит. И хотя на форуме не прозвучала ни одна фамилия из списка кандидатов в президенты, дух конкурентов, в особенности дух Тимошенко, незримо витал в зале.

В первую очередь нужно отметить, что Порошенко провел свой форум после выдвижения всех своих главных конкурентов и попытался сделать все так же, но немного лучше. Надо признаться, что сценарий форума Порошенко во многом повторял аналогичное действо Тимошенко. Тот же грандиозный размах, те же бурные аплодисменты в зале, та же демонстрация агитационных кинофильмов и видеообращений вип-агитаторов. Однако, в отличии от Тимошенко, Петр Алексеевич начал мероприятие с собственного выступления, обойдясь без долгого "разогрева", да и весь форум был не такой длинный и утомительный. Отдельно нужно отметить присутствие в зале экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Последний даже выступил на сцене с речью, мало отличимой от той, что говорил на видеообращении, прокрученном на форуме Тимошенко. Но как бы то ни было, троллинг Юлии Владимировны получился знатный.

Не обошелся без троллинга Тимошенко и лично Петр Алексеевич. Говоря о популистах, которые ведут страну в сторону Каракаса, а не Брюсселя, было более чем понятно, кого именно президент имел в виду. Тем более что за минуту до того Порошенко прямо обвинил "некоторых популистов" в попытке создать неконституционным путем "канцлерскую республику" с практически диктаторскими полномочиями у канцлера и однопартийной системой.

Досталось от Порошенко главному возмутителю политического спокойствия последних недель - комику Владимиру Зеленскому. Петр Алексеевич, опять-таки не называя фамилий, не преминул случаем пнуть конкурента за его слова о готовности стать перед Путины на колени.

Но самым главным посылом всего действа стало обещание Порошенко в 2024 г. подать заявку на вступление в ЕС и получение в этом же году плана действий относительно получения членства в НАТО. Собственно, мысль о том, что вступление в эти структуры с указанием точной даты станет главным обещанием Порошенко на выборах, витала в экспертной и околополитической среде уже давно и неожиданностью не стала. Другое дело, как Порошенко оформил это обещание. Петр Алексеевич попытался обернуть против своих конкурентов их главное оружие - постоянное артикулирование на том, что поражение Порошенко на выборах уже практически состоявший факт, никаких шансов у него нет и людям из команды президента пора думать не о победе, а о том, как обустроить свою судьбу с наименьшими потерями после поражения. Главной фишкой Порошенко будет не само обещание привести страну в ЕС, а то, что это произойдет вопреки неверию большинства украинцев в возможность этого.

Посмотрите, говорит президент, никто не верил в возможность безвиза, многие даже смеялись, но безвиз получен и уже воспринимается как данность. Никто не верил в возможность создания автокефальной церкви, но она уже свершившийся факт. Никто не верил, что будет создана антикоррупционная инфраструктура, но она создана. Никто не верит, что Порошенко изберется на второй срок, продолжите логический ряд самостоятельно.

Пока Тимошенко в контексте своего обещания снизить в два раза цену на газ утверждает, что грош цена тому политику, который не может сделать невозможное, Порошенко реально делает невозможное. И именно этот образ - политика, который уже сейчас делает невозможное, этакого президента-супергероя - и будет продвигать штаб Порошенко в ближайшие месяцы. Он несовершенен, допускает ошибки, но всегда признает их и просит прощения, может даже пообещать сгоряча лишнего, но если ставит перед собой четкую цель, то обязательно ее добивается, преодолевая все возможные трудности на пути. И только он на самом деле способен привести Украину в заветное евросоюзное будущее. Оппонируют же ему исключительно популисты и предатели, а скорее всего, и то и другое в одном флаконе.

Что же касается еще одного грозного оружия конкурентов - темы коррупции, то на ней штаб главы государства решил лишнего внимания не акцентировать, как на теме не слишком выигрышной. За исключением маленькой ремарки, которая вполне укладывается в общую канву. Пока оппозиция обещает сажать и расстреливать коррупционеров, Порошенко создал НАБУ, НАПК и запускает Антикоррупционный суд. О роли которых, кстати, в грандиозных планах "канцлерской республики" Тимошенко нет ни слова.

Насколько удачной будет избранная президентом тактика и сможет ли безвиз, Томос и планы о ЕС и НАТО перевесить платежки за газ, сейчас вряд ли кто-то рискнет предсказать. Но нужно признать, что в руках у Порошенко достаточно крупных козырей. Так что списывать его со счетом однозначно рано.