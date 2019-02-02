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Резкое падение интереса к доллару вылилось 1 февраля в провал его курса на межбанке
23:54 01.02.2019 |
Была надежда на то, что активно скупать валюту начнут иностранцы. Они это делают в начале каждого месяца. Однако нерезиденты перенесли свои планы на будущую неделю. И главным потребителем доллара сегодня был Национальный банк. Сначала он скупал его по 27,60 грн./$, а затем по 27,51 грн./$. Приобрел по разным оценкам от $30 млн. до $40 млн.
«Последний рабочий день недели прошел под знаком укрепления гривны на фоне умеренной активности, характерной для старта финансового месяца, и выкупа регулятором излишков предложения в рамках реализации озвученных им планов по увеличению в І полугодии до 15 млн долларов индикатора объемов ежедневных интервенций по выкупу валюты в резервы (с 10 млн долларов во ІІ-IV кварталах 2018 года)», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
При этом на межбанк продолжал прибывать доллар с наличного рынка.
«Действительно переток валюты происходит. Сегодня он был поменьше: люди меньше сдают валюты по мере снижения курса. Однако перепродажа ощущается», - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Наличный курс доллара 1 февраля потерял 3 копейки.
«Наличный рынок открылся котировками 27,50-27,56 грн./$, к середине дня они снизились до 27,47-27,53 грн./$», - уточнил Олег Куринной.
На следующей неделе ситуация на валютном рынке изменится. Ведь нерезиденты все-таки начнут скупать доллар под репатриацию дивидендов.
«Скорее всего, 4 февраля межбанк будет открываться в рамках 27,45-27,55 грн./$, и, думаю, может двигаться к 27,40 грн./$. Бизнес редко с пятницы резервирует крупные суммы гривны на покупки понедельника. Думаю, дивидендный спрос увидим во вторник», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
В тоже время Олег Куринной подстраховался и заложил на понедельник безналичную торговлю в рамках 27,55-27,65 грн./$.
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