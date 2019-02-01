НБУ намерен покупать на межбанке по $15 млн в день до июля

В 1-2-м кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать по 15 млн долларов в день для наращивания международных резервов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал в течение 2-4-го кварталов 2018 года.

С апреля прошлого года Национальный банк с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

По расчетам Национального банка, покупка в 15 млн долларов на день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

В 2018 году общие объемы торгов на межбанковском валютном рынке выросли на 38% до 117 млрд долларов (без участия НБУ), а объемы интервенций Национального банка по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долларов.

Поэтому, как отмечает регулятор, влияние Национального банка на формирование курса является минимальным.

В то же время в зависимости от ситуации на рынке интервенции Национального банка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.

Объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Национальный банк при проведении интервенций продолжит минимизировать собственное влияние на процесс ценообразования на валютном рынке.

Приоритет будет предоставляться тем формам интервенций, по которым Нацбанк не предлагает, а принимает предложенную другими участниками валютного рынка цену.

Такими формами интервенции, где Национальный банк выступает "прайс-тейкером", являются валютный аукцион и интервенция по лучшему курсу.

Такой подход соответствует обновленной Стратегии валютных интервенций Национального банка на 2016-2020 годы.

Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.

При этом режиме НБУ не поддерживает никакого значения обменного курса, а присутствие НБУ на валютном рынке обусловлено необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.

Таким образом чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 1 371,97 млн долларов.