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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне продолжающейся позиционной войны на Донбассе после поставок из США противотанковых комплексов Javelin кардинальным образом изменилось и отношение Запада к поставкам летального оружия в Украину.

И яркий пример - официальный визит в Израиль министра обороны Украины Степана Полторака, в ходе которого 22 января между государственным концерном "Укроборонпром" и израильской компанией Elbit Systems Ltd был подписан Меморандум о сотрудничестве. Причем, судя по просочившейся в прессу информации, спектр будущих (все-таки, это пока только декларация о намерениях) совместных проектов чрезвычайно широк - от оборудования для связи, наблюдения и разведки до радиолокационных станций и модернизации бронетанковой техники.

Это крайне важное и знаковое событие, ведь после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма пророссийское лобби в Израиле фактически продавило введение эмбарго на поставку оружия и оборонного оборудования для нашей страны.

Еще в сентябре 2014 г., по данным агентства France Presse, на уровне министерств обороны обеих стран был согласован контракт на поставку партии беспилотных летательных аппаратов производства израильского концерна Aeronautics. Однако МИД Израиля заблокировало эту сделку.

Американское информационное агентства Bloomberg вообще утверждает, что это решение принял лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после звонка Путина. И в это можно поверить - уже достаточно долгое время именно Израиль является лидером в производстве беспилотников и большинство якобы российских аппаратов (которые, между прочим, активно применяются против украинской армии на Донбассе) имеют именно израильское происхождение. Поэтому России "кровь из носу" необходимо перекрыть доступ украинской военной промышленности к самым передовым мировым технологиям.

Кроме того, стоит напомнить, что Израиль - одна из шести стран мира, производящих все виды во¬оружений, включая ядерное. Впрочем, официально Израиль никогда этого не признавал, но так и не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия, и, по оценке Разведывательного управления министерства обороны США, располагает более чем 80 ядерными боеголовками.

За прошедшие несколько лет с развитием ситуации в Сирии Россия понемногу из торгового партнера Израиля превратилась в ее врага. И всему виной как поддержка режима Ассада, так и Ирана (а Тегеран никогда не скрывал, что основной его целью является стереть с лица земли еврейское государство).

И вот теперь настало время серьезно "укусить" Москву, причем на самом уязвимом направлении - украинском.

Однако израильтяне не были бы израильтянами, если бы не видели выгоды в торговле с Украиной. Даже в такой тонкой сфере как оборонные технологии. Казалось бы, военная промышленность Израиля специализируется на высокотехнологичном оборудовании и технике, которое экспортирует в том числе и в США, и вряд ли Украина может предложить что-то новое, прорывное.

Но это не так. Израиль может интересовать сразу несколько направлений. Первое и основное - радиолокационная техника. Несмотря на откровенное давление России за все годы независимости нашим инженерам удалось создать целый ряд образцов, которые не только превосходят советские, но и западные образцы.

Одним из таких продуктов украинской оборонки, которое весьма интересует Израиль, является знаменитая станция контроля радиоэлектронной обстановки - "Кольчуга". Разработанная в начале 1990-х конструкция защищена 8 патентами и 12 технологическими ноу-хау. Производство "Кольчуги" было освоено на донецком заводе "Топаз" и с 1992 по 2014 г. было построено достаточно большое количество "Кольчуг" и "Кольчуг-М", которые поставлялись в РФ, Китай, Вьетнам, Грузию, Туркмению, Эфиопию и Азербайджан.

При этом возможности станции радиотехнической разведки "Кольчуга" просто поражают. Достаточно сказать, что три таких станции, объединенные в комплекс способны перекрыть фронт до 1000 километров. Максимальная дальность обнаружения, в зависимости от режима работы, составляет от 200 до 600 километров.

По излучению радаров и других систем "Кольчуга" способна точно определить летательные аппараты и установить режим работы их радиолокационных станций. Комплекс выдает точную информацию о месте, курсе и скорости цели, что позволяет осуществлять целеуказание для средств ПВО, не демаскируя их работой радара. Одновременно комплекс может сопровождать до двухсот целей, выдавая информацию на цифровые дисплеи в режиме реального времени.

В июне 2014 г. усилиями нашей разведки и агентуры невероятными усилиями удалось вывести документацию и самое главное специалистов и фактически заново развернуть производство комплекса в Запорожье. Причем в серию пошла уже обновленная версия - без деталей российского производства, которые успешно импортозаместили отечественными или западными.

И как итог - "Кольчуга" снова вышла на мировой рынок. В частности, в марте 2018 г. израильская компания Airsom Ltd купила одну "Кольчугу-М". По всей видимости, это только первая "ласточка" и дальше мы увидим еще больше поставленных комплексов.

Мало того, до 2014 г. ПАО "Мотор Сич" активно поставляло Израилю готовые короткоресурсные двигатели МС-400 для беспилотных летательных аппаратов, запчасти и документацию к ним, а также оказывало услуги по их ремонту и техническому сопровождению. По всей видимости, эти поставки продолжились и сейчас - причем Израиль в них кровно заинтересован.

По всей видимости, есть заинтересованность и в совместной работе по модернизации бронетанковой техники. Ведь война в Сирии и массовое использование противотанковых управляемых ракет показала необходимость массового внедрения комплексов активной защиты.

А именно Украина сейчас может предложить наиболее эффективный и дешевый комплекс - КАЗ "Заслон". Который, во-первых, имеет автономную модульную структуру и без существенных внесений изменений в конструкцию может быть установлен на любые танки, колесные и гусеничные бронированные машины. Во-вторых, имеет гораздо более высокое быстродействие, чем, например, российский КАЗ "Арена". И, в-третьих, он значительно дешевле.

Таким образом, можно говорить о том, что сотрудничество военно-промышленных комплексов Украины и Израиля может иметь долгосрочные перспективы. И, по всей видимости, это понимают в обеих странах, что закладывает хороший фундамент для отношений.
 

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