Elbit Systems для армии: Что за израильская фирма будет сотрудничать с Украиной

Руслан Рудомський / Depo.ua

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с компанией с мировым именем, которая занимается производством боевых беспилотных летательных аппаратов.

22 января украинский государственный концерн "Укроборонпром" и израильская компания Elbit Systems Ltd подписали меморандум о сотрудничестве по разработке и модернизации вооружения.

"На сегодня развитие сотрудничества в сфере вооружения и военной техники является очень важным для Вооруженных сил Украины, особенно во времена противостояния российской агрессии. Сотрудничество с израильской компанией-партнером позволит нам улучшить возможности Вооруженных сил. Поэтому по результатам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между ГК "Укроборонпром" и Elbit Systems Ltd", - заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Depo.ua попытался разобраться, что же это за фирма и чего ожидать Украине от этого сотрудничества.

Elbit Systems - израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения, систем БПЛА, авионики, радиолокации, наведения в артиллерии и ракетной техники. Заметных успехов компания достигла в модернизации устаревших образцов советской боевой техники, конкурируя на этом рынке с российскими производителями.





Стоит отметить, что это крупнейший частный оборонный концерн в Израиле. Центральный офис находится в городе Хайфа. Дочерние компании есть в Кармиэле, Реховоте, Натании и Нес-Ционе. Также компания имеет партнеров в Европе и Америке, а со вчерашнего дня - в Украине.

На постсоветском пространстве компания Elbit Systems прославилась тем, что во время российско-грузинской войны в 2008 году поставляла в Грузию разведывательную авиатехнику (в частности БПЛА Hermes), а также модернизированные ею самолеты: два учебно-боевых Су-25УБ, шесть L-39 и девять L-29. Беспилотные аппараты этой компании применялись Грузией для корректировки ведения огня.

В мире Elbit Systems известна тем, что в апреле 2011 года выиграла контракт на сумму 15,6 млн долларов на поставку оборудования для управления авиационными системами ВМС США, а в июне 2011 года победила в конкурсе министерства обороны Франции на поставки поисковых локаторов и спасательных маяков для ВВС и ВМФ Франции на сумму 5 млн евро.

На чем специализируется

Elbit Systems производит широкий спектр систем и датчиков для сухопутных войск, от полной модернизации и обучения до обслуживания и услуг по поддержке жизни. Системы компании осуществляют обнаружение целей, управление боем, лазерное предупреждение и защиту, наблюдение, управление огнем и тому подобное.

Elbit Systems также предлагает системы жизнеобеспечения (LSS), дополнительные вспомогательные блоки питания (APU) и широкий спектр автономных систем, при чем поставляет передовые наземные системы как решение под ключ, так и на автономной основе. То есть комплексные решения компании касаются всех типов сил и могут быть интегрированы в существующие платформы.

Проще говоря, системы Elbit Systems для наземной техники, предоставляют улучшенную боевую эффективность, летальность и живучесть для всех типов боевых машин за счет возможности ведения боевых действий "под закрытыми люками". Последнее очень важно в контексте сохранения жизней воинов.

Но все же основное направление деятельности компании - беспилотная авиация. Elbit Systems предлагает широкий ассортимент универсальной тактической системы UAS - от портативного БПЛА Skylark до новой генерации беспилотников Hermes 900 средней дальности.

Кроме этого, в сотрудничестве с США компания разработала и производит шлемы для пилотов истребителей F-35C, которые с 2016 года входят в стандартную комплектацию самолетов.

Также известно, что Elbit Systems участвует в работе по созданию европейского истребителя нового поколения, а также в разработках космических спутников разведки.

Чем Elbit Systems может быть полезна Украине

В контексте вышесказанного можно сделать вывод, что сотрудничество "Укроборонпрома" с Elbit Systems может принести много пользы, в первую очередь, именно для Украины, которая ведет собственные разработки современных и перспективных БПЛА. И если двигатель и фюзеляж отечественные оружейники научились делать на зависть многим, то дистанционное управление БПЛА сейчас является не самой сильной стороной отечественного самолетостроения.

Также для Украины актуальной является модернизация боевого авиапарка. В первую очередь, речь идет о реактивных истребителях МиГ-29 и Су-27, ведь Украина пошла путем не закупки новых современных истребителей, а модернизации старых и почти изношенных самолетов из советского прошлого.

Ну и нельзя забывать о советских танках Т-64, которые являются своеобразным "железным запасом" украинской армии - тем материалом, из которого уже сделали и еще сделают не одну модель современной бронетехники.

По состоянию на сегодня после всех потерь, модернизаций и реинкарнаций в рядах ВСУ находятся 710 единиц различных модификаций Т-64 (Т-64Б, Т-64БВ, Т-64БМ). То есть "сырья" для дальнейших модификаций более чем достаточно как для отечественных конструкторов, так и для израильских.

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