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Израильтяне научат танкистов видеть сквозь корпус
12:59 10.07.2017 |
Израильская компания Elbit Systems собирается предоставить танкистам круговой обзор ситуации на поле боя с помощью шлемов с дисплеями и камерами по периметру танка. Систему назвали Iron Vision. В шлемы встроят акселерометры, чтобы отслеживать движение головы танкистов и показывать картинку с камер, в направлении которых они смотрят, передает N+1.
При этом при вращении головы картинка на дисплее будет изменяться так, словно танкист находится в шлеме виртуальной реальности, а вокруг него построена модель поля боя. Больше никаких технических подробностей озвучено не было.
Iron Vision в ближайшее время презентуют на израильских танках Merkava IV. А за три-четыре года система будет массово устанавливаться на боевые машины.
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