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Доллар на межбанке 22 января обвалили, чтобы заработать у Минфина
23:54 22.01.2019 |
Курс доллара резко обвалили 22 января - на 20 копеек, после чего безналичные котировки зафиксировались в рамках 27,73-27,80 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Валюту активно распродавали целый день, причем, как говорят казначеи, - все. И банки с иностранным капиталом и с украинскими акционерами.
Главным скупщиком доллара, по традиции, стал Нацбанк. Казначеи говорят, что он приобрел рекордный для января суточный объем доллара: по одним оценкам, порядка около $60 млн., по другим - до $70 млн. Начинались приобретения регулятора на уровне 27,91 грн./$, после чего ценник снижался - сначала до 27,82 грн./$, а затем до 27,80 грн./$.
Ключевая версия для валютной распродажи - банки собирали гривну по сегодняшнее размещение облигаций внутреннего госзайма Минфина. Возможно, на ожиданиях по снижению на будущей неделе учетной ставки НБУ.
«Также факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали не оправдавшиеся утренние ожидания по росту спроса в связи с вчерашней работой рынка на условиях tom (с поставкой завтра). Что развернуло котировки в сторону снижения и мотивировал НБУ еще до полудня выкупать излишки предложения», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Вслед за межбанком скатывались и наличные курсы.
«Наличный рынок открылся котировками 27,91-27,96 грн./$, к середине дня они снизились до 27,83-27,87 грн./$», - уточнил Куринной.
При этом финансисты ждут дальнейшего укрепления гривны.
«Ждем продолжения движения курса вниз, которое даст возможность купить доллар дешевле текущего уровня. Ближе к концу месяца ожидаем отскока курса вверх, где опять можно начать продавать доллар», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
«Думаю, завтра межбанк будет открываться в рамках 27,70-27,80 грн./$, после чего возможно дальнейшее снижение курса доллара», - согласился с ним Юрий Гриненко.
Олег Куринной сегодня подстраховался и заложил на завтра 27,80-27,90 грн./$.
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