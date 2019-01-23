Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 9,78 млрд грн без роста ставок

Как сообщается на сайте Минфина, ставка отсечения трехмесячных бумаг осталась на уровне 19,5% годовых, хотя средневзвешенная ставка возросла за неделю с 19,2% до 19,48% годовых, что позволило привлечь 2,44 млрд грн.
Полугодовые бумаги были проданы под 19% годовых, девятимесячные и годичные – под 18,5% годовых, а объем их продаж по сравнению с предыдущими аукционами соответственно до 2,75 млрд грн, 0,53 млрд грн и 3,74 млрд грн.
Ставка отсечения двухлетних бумаг составила 18% годовых против 18,25% по 21-мес. облигациям неделю назад, а средневзвешенная ставка опустилась еще сильнее – до 17,54% годовых. При этом объем размещения составил почти 0,3 млрд грн.
Наконец, впервые с конца августа, Минфин разместил трехлетние облигации, правда, всего на 11,1 млн грн. Ставка по ним составила 17,25% годовых против 16,8% в конце августа, а от спроса еще на 122 млн грн по ставкам до 18,5% годовых продавец отказался.
Что касается валютных бумаг, то объем продажи долларовых упал по сравнению с минувшей неделей со $146,4 млн до $108,6 млн, тогда как евро вырос с EUR4 млн до EUR23,8 млн.
Доходность трехмесячных облигаций в долларах осталась на уровне 6,5% годовых, девятимесячных – 7,25% годовых, тогда как трех- и пятимесячных в евро – соответственно 4,5% и 4,6% годовых.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|16
|17
|18
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000201370
|Доразмещение UA4000201768
|Доразмещение UA4000202667
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|22.01.2019
|22.01.2019
|22.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.01.2019
|23.01.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Срок оплаты процентов
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|-
|Номинальный уровень доходности.%
|19.48
|17.61
|18.50
|Срок обращения (дней)
|98
|161
|287
|Срок погашения
|01.05.2019
|03.07.2019
|06.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 562 911 000.00
|2 983 347 000.00
|937 726 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 562 911 000.00
|2 983 347 000.00
|612 726 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 562 911 000.00
|4 185 811 000.00
|712 663 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|28
|21
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|28
|21
|9
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|19.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.24
|18.99
|18.25
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|Средневзвешенная доходность. %
|19.48
|19.00
|18.50
|Поступление в бюджет
|2 435 515 418.05
|2 752 645 643.29
|534 919 225.26
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|19
|20
|21
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199913
|Доразмещение UA4000200174
|Первичное размещение UA4000203236
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|22.01.2019
|22.01.2019
|22.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.01.2019
|23.01.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|24.07.2019
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|22.01.2020
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|08.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|06.01.2021
|Срок оплаты процентов
|07.07.2021
|Срок оплаты процентов
|05.01.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|78.5
|78.5
|86.25
|Номинальный уровень доходности.%
|15.7
|15.7
|17.25
|Срок обращения (дней)
|350
|728
|1 078
|Срок погашения
|08.01.2020
|20.01.2021
|05.01.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 822 000 000.00
|399 165 000.00
|133 492 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3 812 000 000.00
|309 165 000.00
|11 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|5 765 530 000.00
|1 231 654 000.00
|11 000 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|12
|14
|12
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|11
|9
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|18.75
|19
|18.5
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.25
|17.2
|17.25
|Установленная доходность. %
|18.5
|18
|17.25
|Средневзвешенная доходность. %
|18.49
|17.54
|17.25
|Поступление в бюджет
|3 744 289 200.00
|299 913 066.60
|11 070 180.00
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|22
|23
|24
|25
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203202 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000199244 (Ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000202972 (Ном. в ин .вал. EUR)
|Доразмещение UA4000199665 (Ном. в ин .вал. EUR))
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|–
|–
|-
|–
|Дата проведения
|22.01.2019
|22.01.2019
|22.01.2019
|22.01.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.01.2019
|23.01.2019
|23.01.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|24.04.2019
|-
|05.06.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|23.10.2019
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|27.00
|-
|19.75
|Номинальный уровень доходности. %
|6.47
|5.40
|4.50
|3.95
|Срок обращения (дней)
|85
|273
|78
|133
|Срок погашения
|18.04.2019
|23.10.2019
|11.04.2019
|05.06.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|53 153 000.00
|56 241 000.00
|20 909 000.00
|3 033 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|53 153 000.00
|56 241 000.00
|20 909 000.00
|3 033 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|192 963 000.00
|353 738 000.00
|64 500 000.00
|249 646 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|7
|9
|5
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|7
|9
|5
|2
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.50
|7.25
|4.50
|4.60
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.50
|7.00
|4.50
|4.60
|Установленная доходность. %
|6.50
|7.25
|4.50
|4.60
|Средневзвешенная доходность. %
|6.50
|7.23
|4.50
|4.60
|Поступление в бюджет
|52 369 524.78
|56 265 317.68
|20 712 455.40
|3 042 311.31
Данные: Минфин Украины