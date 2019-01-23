Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 9,78 млрд грн без роста ставок

Министерство финансов на третьих в этом году первичных аукционах во вторник увеличило объем продаж гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 9,78 млрд грн с 5,6 млрд грн неделей ранее, сохранив доходность краткосрочных бумаг и слегка понизив – среднесрочных.

Как сообщается на сайте Минфина, ставка отсечения трехмесячных бумаг осталась на уровне 19,5% годовых, хотя средневзвешенная ставка возросла за неделю с 19,2% до 19,48% годовых, что позволило привлечь 2,44 млрд грн.

Полугодовые бумаги были проданы под 19% годовых, девятимесячные и годичные – под 18,5% годовых, а объем их продаж по сравнению с предыдущими аукционами соответственно до 2,75 млрд грн, 0,53 млрд грн и 3,74 млрд грн.

Ставка отсечения двухлетних бумаг составила 18% годовых против 18,25% по 21-мес. облигациям неделю назад, а средневзвешенная ставка опустилась еще сильнее – до 17,54% годовых. При этом объем размещения составил почти 0,3 млрд грн.

Наконец, впервые с конца августа, Минфин разместил трехлетние облигации, правда, всего на 11,1 млн грн. Ставка по ним составила 17,25% годовых против 16,8% в конце августа, а от спроса еще на 122 млн грн по ставкам до 18,5% годовых продавец отказался.

Что касается валютных бумаг, то объем продажи долларовых упал по сравнению с минувшей неделей со $146,4 млн до $108,6 млн, тогда как евро вырос с EUR4 млн до EUR23,8 млн.

Доходность трехмесячных облигаций в долларах осталась на уровне 6,5% годовых, девятимесячных – 7,25% годовых, тогда как трех- и пятимесячных в евро – соответственно 4,5% и 4,6% годовых.



