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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин увеличил продажи гривневых ОВГЗ до 9,78 млрд грн без роста ставок

19:30 22.01.2019 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на третьих в этом году первичных аукционах во вторник увеличило объем продаж гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 9,78 млрд грн с 5,6 млрд грн неделей ранее, сохранив доходность краткосрочных бумаг и слегка понизив – среднесрочных.

Как сообщается на сайте Минфина, ставка отсечения трехмесячных бумаг осталась на уровне 19,5% годовых, хотя средневзвешенная ставка возросла за неделю с 19,2% до 19,48% годовых, что позволило привлечь 2,44 млрд грн.

Полугодовые бумаги были проданы под 19% годовых, девятимесячные и годичные – под 18,5% годовых, а объем их продаж по сравнению с предыдущими аукционами соответственно до 2,75 млрд грн, 0,53 млрд грн и 3,74 млрд грн.

Ставка отсечения двухлетних бумаг составила 18% годовых против 18,25% по 21-мес. облигациям неделю назад, а средневзвешенная ставка опустилась еще сильнее – до 17,54% годовых. При этом объем размещения составил почти 0,3 млрд грн.

Наконец, впервые с конца августа, Минфин разместил трехлетние облигации, правда, всего на 11,1 млн грн. Ставка по ним составила 17,25% годовых против 16,8% в конце августа, а от спроса еще на 122 млн грн по ставкам до 18,5% годовых продавец отказался.

Что касается валютных бумаг, то объем продажи долларовых упал по сравнению с минувшей неделей со $146,4 млн до $108,6 млн, тогда как евро вырос с EUR4 млн до EUR23,8 млн.

Доходность трехмесячных облигаций в долларах осталась на уровне 6,5% годовых, девятимесячных – 7,25% годовых, тогда как трех- и пятимесячных в евро – соответственно 4,5% и 4,6% годовых.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте


Номер аукциона 16 17 18
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000201370 Доразмещение UA4000201768 Доразмещение UA4000202667
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. - - -
Дата проведения 22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.01.2019 23.01.2019 23.01.2019
Срок оплаты процентов - - -
Срок оплаты процентов - - -
Срок оплаты процентов - - -
Срок оплаты процентов    
Размер купонного платежа на одну облигацию - - -
Номинальный уровень доходности.% 19.48 17.61 18.50
Срок обращения (дней) 98 161 287
Срок погашения 01.05.2019 03.07.2019 06.11.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 2 562 911 000.00 2 983 347 000.00 937 726 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 2 562 911 000.00 2 983 347 000.00 612 726 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 2 562 911 000.00 4 185 811 000.00 712 663 000.00
Количество поданных заявок. шт. 28 21 11
Количество удовлетворенных заявок. шт. 28 21 9
Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 19.00
Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.24 18.99 18.25
Установленная доходность. % 19.50 19.00 18.50
Средневзвешенная доходность. % 19.48 19.00 18.50
Поступление в бюджет 2 435 515 418.05 2 752 645 643.29 534 919 225.26

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте


Номер аукциона 19 20 21
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000199913 Доразмещение UA4000200174 Первичное размещение UA4000203236
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. - - -
Дата проведения 22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.01.2019 23.01.2019 23.01.2019
Срок оплаты процентов 10.07.2019 24.07.2019 10.07.2019
Срок оплаты процентов 08.01.2020 22.01.2020 08.01.2020
Срок оплаты процентов   22.07.2020 08.07.2020
Срок оплаты процентов   20.01.2021 06.01.2021
Срок оплаты процентов    07.07.2021
Срок оплаты процентов    05.01.2022
Размер купонного платежа на одну облигацию 78.5 78.5 86.25
Номинальный уровень доходности.% 15.7 15.7 17.25
Срок обращения (дней) 350 728 1 078
Срок погашения 08.01.2020 20.01.2021 05.01.2022
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 822 000 000.00 399 165 000.00 133 492 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3 812 000 000.00 309 165 000.00 11 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 5 765 530 000.00 1 231 654 000.00 11 000 000.00
Количество поданных заявок. шт. 12 14 12
Количество удовлетворенных заявок. шт. 11 9 2
Максимальный уровень доходности облигаций. % 18.75 19 18.5
Минимальный уровень доходности облигаций. % 18.25 17.2 17.25
Установленная доходность. % 18.5 18 17.25
Средневзвешенная доходность. % 18.49 17.54 17.25
Поступление в бюджет 3 744 289 200.00 299 913 066.60 11 070 180.00


Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте


Номер аукциона 22 23 24 25
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203202 (Ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000199244 (Ном. в ин .вал. дол. США) Доразмещение UA4000202972 (Ном. в ин .вал. EUR) Доразмещение UA4000199665 (Ном. в ин .вал. EUR))
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт. -
Дата проведения 22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 22.01.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 23.01.2019 23.01.2019 23.01.2019 23.01.2019
Срок оплаты процентов - 24.04.2019 - 05.06.2019
Срок оплаты процентов - 23.10.2019 - -
Размер купонного платежа на одну облигацию - 27.00 - 19.75
Номинальный уровень доходности. % 6.47 5.40 4.50 3.95
Срок обращения (дней) 85 273 78 133
Срок погашения 18.04.2019 23.10.2019 11.04.2019 05.06.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 53 153 000.00 56 241 000.00 20 909 000.00 3 033 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 53 153 000.00 56 241 000.00 20 909 000.00 3 033 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 192 963 000.00 353 738 000.00 64 500 000.00 249 646 000.00
Количество поданных заявок. шт. 7 9 5 2
Количество удовлетворенных заявок. шт. 7 9 5 2
Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.50 7.25 4.50 4.60
Минимальный уровень доходности облигаций. % 6.50 7.00 4.50 4.60
Установленная доходность. % 6.50 7.25 4.50 4.60
Средневзвешенная доходность. % 6.50 7.23 4.50 4.60
Поступление в бюджет 52 369 524.78 56 265 317.68 20 712 455.40 3 042 311.31

Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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